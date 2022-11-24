‫في احتفالات رأس السنة من إعمار، برج خليفة يشهد عرضاً مبهراً للّيزر والضوء والموسيقى وعروض الألعاب الناريّة

الإمارات العربية المتحدة، دبي, 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — احتفالات إعمار برأس السنة 2023 تستقبل العام الجديد بعرض ضخم يشهده برج خليفة، المَعلم الأكثر شُهرة في العالم والذي طوّرته إعمار، وذلك مساء 31 ديسمبر 2022، إذ يُضاء البرج المهيب بأجمل عرض لأضواء الليزر والموسيقى والألعاب الناريّة ليتحوّل إلى منارة للأمل والسعادة والتناغم إيذانًا بدخول العام 2023.

وتفخر إعمار، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري المرموقة في العالم، بالكشف عن عرض يخطف الأنفاس من الليزر والضوء والموسيقى والألعاب الناريّة في وسط مدينة دبي احتفالًا ببدء العام 2023.

ووفقًا لأحد كبار ممثّلي الشركة، ستتضّمن احتفالات رأس السنة من إعمار عرضاً لأضواء الليزر سيبهر الحاضرين في وسط مدينة دبي، بالإضافة إلى حوالي مليار مشاهد من جميع أنحاء العالم . إذ سيتألّق برج خليفة في سماء دبي ليضيء بلوحة من الليزر ستحقّق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا. كما سيكون البرج الذي يرتفع 828 مترًا، محطّ الأنظار في عرض الليزر المبهر الذي تستخدم فيه أشعة الليزر لتقطع أطول مسافة مسجّلة على الإطلاق.

ويتكامل عرض الليزر المذهل على واجهة برج خليفة مع عرض رائع للألعاب النارية يضيء سماء وسط مدينة دبي لاستهلال العام الجديد بحماس. علماً أن احتفالات رأس السنة من إعمار التي انطلقت عام 2010، أصبحت جزءًا أساسيًا ومبهرًا من احتفالات الدولة في ليلة رأس السنة ، ويشاهدها الناس من مختلف أنحاء العالم، وسيكون العرض المقبل على القدر ذاته من التميّز والروعة.

وتكتمل الأمسية الساحرة بعرض راقص مميّز لنافورة دبي أمام برج خليفة، والتي تعدّ مشهدًا مبهجًا يسعد الجموع الغفيرة التي تحضر الاحتفال.

ومع اقتراب موعد الفعالية، ستنشر إعمار مزيدًا من التفاصيل حول احتفالاتها المرتقبة برأس السنة الجديدة.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. تعتبر إعمار واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربعة في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

ولدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 88,400 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة أكثر من 1,300,000 متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و33 فندقاً ومنتجعاً تضمّ 7,637 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة والفنادق الخاضعة لإدارة الشركة). تساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 51 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.

يعتبر كلّ من “برج خليفة”، المعلم العمراني العالمي، و”دبي مول”، أكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة إداء في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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