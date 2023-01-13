‫في إطار قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 قادة العالم يبحثون سبل تحقيق الحياد المناخي

تعتبر القمة الحدث الرئيسي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 وستجمع قادة دول ورؤساء تنفيذيين ومناصري الاستدامة من حول العالم لتحديد القضايا الرئيسية ضمن أجندة الاستدامة للعام المقبل

تشمل قائمة المتحدثين في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

تناقش أجندة القمة مؤتمر COP28 المقبل والطريق نحو تحقيق الحياد المناخي والتقنيات المبتكرة وتمويل جهود المناخ وأمن الغذاء والطاقة

تشمل قائمة المتحدثين ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 أيضًا جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ.

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة؛13 يناير / كانون الثاني 2023/ PRNewswire/ — يستضيف أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تقام فعالياته الأسبوع المقبل، قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، والتي ستقام على مدار يومي الأثنين والثلاثاء 16 و17 يناير الجاري. وتجمع القمة قادة دول وصنّاع سياسات وخبراء وقادة من مختلف القطاعات ورواد أعمال من حول العالم، لمناقشة أبرز القضايا الملحّة والفرص التي تسهم في تحفيز الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي.

وتعد القمة الحدث الأبرز ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 19 يناير الجاري. وتركز القمة على كيفية توسيع نطاق ودور التقنيات المبتكرة والنوعية، والتأكيد على أهمية الشراكات الدولية، ومناقشة قضايا أمن الغذاء والطاقة، وكيفية تشكيل هياكل مالية عالمية تسهم في تحفيز العمل المناخي، بالإضافة إلى مناقشة سبل تأمين إمدادات مستقرة للطاقة بالتوازي مع جهود تحقيق الحياد المناخي. وستوفر هذه القمة فرصة فريدة لبناء حوار مستمر بين الأطراف الرئيسية المعنية وترجمة التعهدات إلى حلول عملية.

وتأتي قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 في إطار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من نفس العام، وسيشهد مؤتمر الإمارات للمناخ COP28 إجراء أول مراجعة عالمية لاتفاقية باريس للمناخ، حيث سيتم تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الدول في إطار خططها المناخية الوطنية. كما سيكون الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28 ، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة شركة “مصدر”، من ضمن أبرز المتحدثين خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتضم قائمة المتحدثين الذين تم تأكيد حضورهم القمة كل من: سعادة ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 (مؤتمر الإمارات للمناخ)؛ ومعالي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية ورئيس مؤتمر المناخ COP27 ؛ ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومعالي أغنيس بانييه روناتشر، وزيرة تحول الطاقة في فرنسا؛ ومعالي خديجة نسيم، وزيرة الدولة للبيئة وتغير المناخ والتكنولوجيا بجزر المالديف؛ ومعالي سارة ريجلوسكي، وزيرة الدولة للتنمية المستدامة في الحكومة الفيدرالية في ألمانيا؛ وسعادة السفيرة باتريشيا إسبينوزا كانتيلانو، الأمينة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والشريك المؤسس في شركة “ون بوينت فايف”؛ وسايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ؛ والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية؛ والدكتور المهندس كريستيان بروش، الرئيس التنفيذي لشركة “ سيمنس إنرجي”؛ ونويل كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك “إتش إس بي سي”؛ والدكتور أندرو ستير، الرئيس التنفيذى لصندوق “بيزوس إيرث ” ؛ وآخرين.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”: “تأتي قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في وقت يعد العالم فيه أحوج ما يكون إلى جمع قادة العالم وممثلي مختلف قطاعات الأعمال والجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل مناقشة سبل وفرص معالجة قضية تغير المناخ التي تعد الأكثر إلحاحًا في عصرنا الحالي. ومن أجل ذلك حرصنا في “مصدر” بصفتنا المضيف الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، أن نوجه الدعوات للقادة من جميع أنحاء العالم لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة لعام 2023. ونتطلع إلى الترحيب بهم في واحدة من أكثر دورات القمة تأثيرًا وأهمية حتى يومنا هذا، وذلك في الوقت الذي نحتفي فيه معًا بعقد أول قمة حضورية لأسبوع أبوظبي للاستدامة منذ عام 2020.”

وبالإضافة إلى قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، سيتضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، الذي تستضيفه الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة “مصدر”، سلسلة من الفعاليات التي ستقام على مدار الأسبوع والتي تسعى إلى إشراك جميع فئات المجتمع، حيث سيشهد الحدث أيضًا، انعقاد الجمعية العامة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، واستضافة حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، وحفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، والنسخة الافتتاحية من قمة الهيدروجين الأخضر، والملتقى السنوي لمنصة “السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة”، ومنتدى “شباب من أجل الاستدامة” ومبادرة “ابتكر” العالمية التي أطلقتها مدينة مصدر، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام.

وقد ساهم أسبوع أبوظبي للاستدامة منذ إطلاقه في عام 2008 في تثقيف وتحفيز عشرات الآلاف من المشاركين على مدار دوراته السنوية، وذلك من خلال توفير منصات للحوار والنقاش وتحفيز العمل المشترك لوضع حلول لتحديات الاستدامة الأكثر إلحاحًا في العالم.

وشهد أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال العام الماضي حضور 30 ألف شخص ونحو 600 متحدث وممثلين عن 150 دولة. ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة أحد أبرز الفعاليات العالمية التي تنطلق من قناعة راسخة بأهمية التعاون لمعالجة التحديات العالمية.

أبرز الفعاليات التي سيشهدها أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023:

14 – 15 يناير: انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ) آيرينا ( ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي

16 يناير: حفل الافتتاح وإعلان استراتيجية COP28 وحفل توزيع جائزة زايد للاستدامة

16 – 17 يناير: قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة

16 – 18 يناير: القمة العالمية لطاقة المستقبل ومنتدى “شباب من أجل الاستدامة” ومبادرة “ابتكر”

17 يناير: الملتقى السنوي لمنصة “السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة”

18 يناير: قمة الهيدروجين الأخضر

19 يناير: وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام

لمزيد من المعلومات حول أسبوع أبوظبي للاستدامة وللتسجيل، يرجى زيارة https:// abudhabisustainabilityweek. com/

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: http://www.masdar.ae

والمتابعة على صفحات الحدث على فيسبوك وتويتر على facebook.com/masdar.ae و twitter.com/masdar

نبذة عن أسبوع أبوظبي للاستدامة

يعد أسبوع أبوظبي للاستدامة مبادرة عالمية أطلقتها دولة الإمارات عام 2008، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ويجمع الأسبوع، خلال مسيرته الممتدة على مدى أكثر من 15 عاماً، رؤساء دول، وصناع سياسات، وخبراء، ومستثمرين، ورواد أعمال وشباب من مختلف أنحاء العالم، حيث يناقشون السبل الكفيلة بتحفيز العمل المناخي الفاعل وتطوير ابتكارات تسهم في بناء عالم مستدام. ويسهم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 بدور حيوي في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام والجهود العالمية في مجال الاستدامة والعمل المناخي في الفترة بين مؤتمري المناخ (كوب 27) و(كوب 28)، حيث يوفر منصة لتحفيز الحوار الفعال ومناقشة الأفكار وتطويرها إلى خطط عمل مجدية تؤدي إلى تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

نبذة حول مصدر :

تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، شركة الطاقة النظيفة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة واحدى أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية. تأسست الشركة في عام 2006 وتنشط في أكثر من 40 دولة حول العالم لتساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف هذه الدول في قطاع الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة. وهي مملوكة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، وتسعى “مصدر” إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة ضمن محفظة مشاريعها المحلية والعالمية، وتوسيع نطاق أعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر لتبلغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون طنٍ من الهيدروجين بحلول العام 2030.

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