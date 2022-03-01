‫فيوس لايف “Voice Life” تقدم ملكية جزئية لتقنية غير مسبوقة

الرمز الكسري غير قابل للاستبدال “ F-NFT ” يحقق الأحلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 مارس 2022 / PRNewswire / — هل حلمت يومًا ما بحلم كبير للغاية، وحاسمًا أيضًا لأهدافك، وكذلك تطلعاتك إلى فعل أي شيء لتحقيقه؟

كان حلم الرئيس التنفيذي لشركة فيوس لايف هو توفير طاقة آمنة ونظيفة ودائمة وغير محدودة لتشغيل مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية. لقد تمكن روبرت سميث، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيوس لايف، من تحقيق حلمه، وذلك من خلال تطوير شبكة قاعدة بيانات متسلسلة وجهاز إرسال واستقبال لاسلكي يعمل بشكل متواصل وقابلة للتطوير. لقد وفر فيوس لايف الآن سبيلاً جديدًا لمشاركة منتج فريد من نوعه من أجل مشاركة الأصول مع الجميع في شكل رمز كسري غير قابل للاستبدال “ F-NFT “.

سمحت لنا التكنولوجيا الكامنة وراء الرموز الكسرية غير القابل للاستبدال “ F-NFT “بتخزين الملكية الفكرية لفيوس لايف على قاعدة بيانات متسلسلة ومشاركة ملكيتها مع مالكي الرمز الكسري غير القابل للاستبدال “ F-NFT” ، كل ذلك ضمن النظام البيئي “ Binance BNB Chain Ecosystem “.

يُعد منتج الرمز الكسري غير قابل للاستبدال “ F-NFT ” الخاص بفيوس لايف رمزًا مميّزًا لملكيتها الفكرية التي توفر وسيلة جديدة تمامًا لتحقيق دخل سلبي لمالكي الرمز الكسري غير القابل للاستبدال “ F-NFT” ، وتحقق في الوقت ذاته إيرادات لفيوس لايف. سيحقق هذا المنتج الفريد تنوعًا جديدًا وكذلك أمانًا واستقرارًا بالإضافة إلى سيولة لحاملي الرمز الكسري غير القابل للاستبدال “ F-NFT “.

في 28 مارس 2022، ومن خلال أكبر فاعلية تشفير في أسبوع “ Binance Blockchain ” في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ستعلن شركة فيوس لايف عن إطلاق بيع الرمز الكسري غير القابل للاستبدال “ F-NFT علنيًا على منصة “ Binance NFT ” المميزة. يتضمن هذا البيع العلني لجزء من الملكية الفكرية لفيوس لايف من 3 أشواط لإجمالي 4350 من الرموز الكسرية غير القابلة للاستبدال. في الشوط الأولى، سيتم طرح 350 من الرموز الكسرية غير القابلة للاستبدال فقط لجمهور عالمي بسعر مخفض قدره 3500 دولار لكل رمز من الرموز الكسرية غير القابلة للاستبدال. سيكون السعر في الشوط الثاني 4000 دولارًا لكل رمز من الرموز الكسرية غير القابلة للاستبدال، أما السعر في الشوط الثالث سيكون 5000 دولارًا لكل رمز من الرموز الكسرية غير القابلة للاستبدال.

فوائد امتلاك رمز من الرموز الكسرية غير القابلة للاستبدالالخاص بفيوس لايف:

تم التحقق من صحة أصول الملكية الفكرية لدينا، وكذلك المصادقة عليها بإصدار براءات الاختراع التي منحتها دول حول العالم.

1) يتمتع مالك الرمز الكسري غير القابل للاستبدال بملكية جزئية للملكية الفكرية لفيوس لايف، وسيتمكن من تحقيق الدخل من براءات الاختراع الأمريكية الممنوحة والعديد من براءات الاختراع الدولية

2) سيكون لمالكي الرموز الكسرية غير القابلة للاستبدال ملكية جزئية في أي براءات اختراع دولية مستقبلية مُستمدة من براءات الاختراع الأمريكية الممنوحة.

3) سيحصل مالكو الرموز الكسرية غير القابلة للاستبدال على دخل سلبي من خلال حقوق ملكية المنتج لمدة تصل إلى 20 عامًا

4) سيحصل مالكو الرموز الكسرية غير القابلة للاستبدال على دخل سلبي من كل ترخيص يتم بيعه

5) سيتم منح مالكي الرموز الكسرية غير القابلة للاستبدال إمكانية الوصول إلى منصة الرموز الكسرية غير القابلة للاستبدال الخاصة بنا لتزويدهم بالسيولة للتداول والبيع والاستفادة من النمو المستقبلي وتسييل فئة أصول “ IP ” في فيوس لايف.

كيف يعمل ذلك كله:

يُعد الرمز غير القابل للاستبدال ( NFT ) وحدة بيانات “فريدة من نوعها” مُخزنة على قاعدة بيانات متسلسلة. نظرًا لخصائص الرمز غير القابل للاستبدال ( NFT ) الفريدة، لا يمكن استبدال الرمز غير القابل للاستبدال ( NFT ) أو تبديله، وهو بمثابة الدليل الأكثر أمانًا على الملكية. لقد مثلت الرموز غير القابل للاستبدال ( NFT ) بشكل تلقيدي الفن الرقمي والتذكارات الرياضية وحتى التغريدات الشهيرة. ورغم ذلك، فإن تكييف الملكية الفكرية لفيوس لايف للرمز غير القابل للاستبدال ( NFT ) ، والرمز الكسري غير القابل للاستبدال الخاص بنا، يستند إلى ملكية جزئية لتقنية الطاقة اللاسلكية الرائدة الخاصة بها.

سيحتوي الرمز الكسري غير القابل للاستبدال من فيوس لايف أيضًا على مزايا أمان إضافية وشهادة ملكية ثلاثية الأبعاد فريدة بالإضافة إلى مُعرف فريد. إضافة إلى ما سبق، نعكف على إنشاء منصة الرمز الكسري غير القابل للاستبدال “ F-NFT ” الخاصة بنا والتي ستحقق الفائدة للمبتكرين والشركات والمشاركين المهتمين الآخرين.

نبذة عن شركة فيوس لايف “ Voice Life “:

تأسست شركة فيوس لايف “ Voice Life ” في عام 2015، وتعمل في مجال التكنولوجيا في مرحلة التطوير، وتعمل أيضًا على بناء وتطوير شبكة قاعدة بيانات متسلسلة للطاقة اللاسلكية المتواصلة والقابلة للتطوير وجهاز الإرسال والاستقبال، مما يمهد الطريق للأجهزة الإلكترونية في المستقبل وشحنها شحنًا آمنًا ونظيفًا ومتواصلاً وغير محدود.

الموقع الإلكتروني: http://voicelife.io