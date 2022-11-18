‫فينيكس تكنولوجي توقع اتفاقية مع “MicroBT” لبيع علامتها التجارية “WhatsMiner”

وتعد اتفاقية التوزيع الجديدة تعاون مربح لكلتا الشركتين، حيث سيتم توزيع المنتجات حصرياً في جميع أنحاء العالم، عبر الإنترنت وبشكل مباشر في متجر فينيكس الواقع في شارع الشيخ زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة .

علّق كارل أغرين، الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس تكنولوجي ، قائلاً: “ أنا متحمس جدًا بشأن هذه الشراكة الاستراتيجية. إن علامة “ WhatsMiner ” من “ MicroBT ” هي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في تصنيع معدات التعدين. لقد حققوا بالفعل نجاحاً كبيراً في أنحاء العالم ويرغبون في تعزيز وجودهم في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدعم من فينيكس تكنولوجي”.

من خلال التمسك بفلسفة العمل المتمثلة في “الكمال، الفوز، النزاهة”، “ MicroBT “، التي تأسست في عام 2016 ومقرها في “شنتشن” مع مراكز البحث والتطوير في بكين وشنغهاي، توفر للعملاء منتجات وخدمات عالية الجودة، وأصبحت رائدة في الصناعة في مجال موفري خدمات البلوك تشين.

في عام 2020، أصبحت “ MicroBT ” واحدة من أكبر 100 مؤسسة مسددة للضرائب في منطقة نانشا، شنتشن. وفي عام 2021، بدأت بالتوجه نحو العالمية وأنشأت مراكز عمليات في الخارج.

وقال الدكتور يانغ، مؤسس “ MicroBT “ ، “نظراً لخلفيتنا التقنية، لاحظنا أن تقنية البلوكتشين هي حقاً المفتاح لعالم لامركزي ومتقدم. ومع نمو التكنولوجيا يوماً بعد يوم، يسعدنا أن نتعاون مع فينيكس تكنولوجي لنشر هذه الحلول في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأضاف: “ستأخذ هذه الشراكة الشركتين إلى آفاق جديدة، وأنا أتطلع إلى العمل عن كثب مع كلا الفريقين”.

وفقًا لأحدث تقرير عن توقعات السوق الصادر عن Technavio ، من المقرر أن تزيد حصة سوق أجهزة تعدين العملات المشفرة بمقدار 12 مليار دولار من عام 2022 إلى عام 2027. وسوف يتسارع زخم النمو في السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.35٪. كما سيشهد السوق معدل نمو بنسبة 10.71٪ على أساس سنوي خلال هذه الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، وبما أن الإمارات العربية المتحدة دولة صديقة للعملات المشفرة، من المهم ملاحظة أن أعمال التعدين قد نمت بشكل كبير في المنطقة. وفي الواقع، على الرغم من أن تعدين البيتكوين بدأ مع المعدنين المنفردين الذين يبنون بهدوء احتياطيات العملات على أجهزة الكمبيوتر المنزلية الخاصة بهم، إلا أن تلك الأيام قد ولت منذ فترة طويلة.

هذا وباشرت شركة فينيكس تكنولوجي التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها بإنشاء مزرعة تعدين للعملات المشفرة بقيمة 2 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة، والتي ستكون أكبر موقع لتعدين العملات المشفرة في المنطقة. وسيتم إنجاز المشروع في غضون ستة أشهر، مما يمنح المنطقة فرصةً للتقدم التقني والتطور.

حول “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology “

تأسست “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology ” عام 2015 (وهي جزء من مجموعة الشركات الأوسع “ Phoenix Group “)، والمعترف بها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال البلوكتشين والعملات المشفرة مع عمليات عالمية تزيد عن “ MW 700″ عبر الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا، والشرق الأوسط.

تعمل “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology ” حاليًا أيضًا على تطوير واحدة من أكبر مرافق التعدين في الإمارات العربية المتحدة وتحمل حقوق التوزيع الحصرية للعديد من مصنعي أجهزة التكنولوجيا في جميع أنحاء الشرق الأوسط و أف ريقيا وتركيا.

كما تعمل “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology “، جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها ( Phoenix Store و Phoenix Technology Consultants و Phoenix Data Center و Phoenix Science & Technology و Phoenix Trading و PTC Cloud Mining و Block One Technology و Block Zero Technology و Absolute Power Solutions )، وتجهّز عملائها بأحدث أجهزة التعدين، ومعدات التعدين المتخصّصة، وتقدّم الحلول لتعدين العديد من الأصول الرقمية.

للمزيد من المعلومات: https://phoenix.store/ – https://phoenixtech.org/

حول “ MicroBT “

تأسست MicroBT (www.microbt.com) عام 2016، وهي شركة تقنية تعتمد على تقنية البلوكتشين، مع التركيز على البحث والتطوير وإنتاج ومبيع منتجات الدوائر المتكاملة، وتوفر حلول أنظمة الحوسبة عالية الأداء والخدمات التقنية.

حول “ WhatsMiner “

WhatsMiner (www.whatsminer.com) ، هي علامة تجارية رائدة في مجال تصميم أجهزة التعدين التي طورتها MicroBT . باعتبارها واحدة من العلامات التجارية الأكثر كفاءة وفعالية من حيث تكلفة التعدين في السوق، يستخدم “ WhatsMiner ” على نطاق واسع في التعدين بالتجزئة والمؤسسات من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

فينيكس تكنولوجي : nicole@phoenixtech.com

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