‫”فينيكس تكنولوجي” الإماراتية، تعلن عن تخصيص استثمار بقيمة 300 مليون دولار دعماً لخطتها التوسعية العالمية

· تعيين كارل أغرين رئيساُ تنفيذياً جديداً لشركة فينيكس تكنولوجي

· ينضمّ أغرين إلى خطط لتوسيع عمليات الشركة إلى أسواق جديدة على مستوى العالم

· فينيكس تكنولوجي توقع اتفاقية، لتصبح شريك المبيعات الحصري لشركة “ واتسمينر- WhatsMiner “ في المنطقة

· استثمار بقيمة 300 مليون دولار لتملك وتطوير وصيانة وتشغيل المواقع في جميع أنحاء العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 أكتوبر / تشرين أول 2022– تتطلع “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology“، إحدى الشركات الرائدة في مجال بيع أجهزة تعدين العملات المشفرة، إلى التوسع عالمياُ في العام 2023 – بعد تحقيق نجاح غير مسبوق خلال العامين 2021/2022.

“فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology “، الشركة التي تقف وراء تجهيز أكبر مزرعة تعدين في الشرق الأوسط توسع جذورها خارج المنطقة. ويقوم الفريق بتطوير موقع واسع النطاق في الولايات المتحدة سيصبح جاهزاً في الربع الثاني من عام 2023 وسيستخدم تقنيات متقدمة، مثل التبريد الغامر.

في أغسطس 2022، رحبت “فينيكس تكنولوجي- “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology ” برئيسها التنفيذي الجديد، كارل أغرين- Carl Agren . وأغرين لديه أكثر من 20 عاماً من الإدارة التقنية في تكنولوجيا المعلومات والأصول المشفرة. شغل أغرين سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة.

في هذه المناسبة، علّق مناف علي Munaf Ali – ، الرئيس التنفيذي للمجموعة والشريك المؤسس لشركة فينيكس تكنولوجي قائلا: “نحن سعداء بالتعيين الجديد لكارل، وبعد أن أثبت نفسه كمدير تنفيذي للعمليات، نتطلع إلى مساهمته في تنفيذ خططنا واستراتيجيتنا المستقبلية. ونظراً لخبراته في مجال التكنولوجيا ومراكز البيانات، فإننا نرى كارل الشخص المثالي لدفع خططنا التوسعية العالمية لمواقع التعدين الجديدة ومبادرات العملات الرقمية”.

وبناءً على هذا النجاح، أبرمت فينيكس تكنولوجي اتفاقية شراكة استراتيجية مع “مايكرو بي تي- MicroBT ” وهي شركة تكنولوجيا تعتمد على تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الدوائر المتكاملة والمنتجات والخدمات التقنية، مما جعلها شريك المبيعات الحصري لشركة “ واتسمينر- WhatsMiner ” في المنطقة.

وقال “أغرين”: “أنا متحمس جداً للشروع في هذه الرحلة الجديدة مع فينيكس تكنولوجي. الشركة لديها الكثير من الإمكانات، وليس هناك شك في أنها سوف تنمو عالمياً.”

وأضاف: “تهدف “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology ” إلى التحول من لاعب إقليمي في مجال التعدين إلى لاعب عالمي. أو بمعنى آخر، تطوير وصيانة وتشغيل المواقع في جميع أنحاء العالم. نحن نركز حاليًا على أسواق أميركا الشمالية، ولا سيما الولايات المتحدة وكندا. ومع ذلك، فإننا نخطط للدخول في مناطق أخرى لمحاولة تحديد الفرص في مناطق التعدين الغير المستغلة.”

من جهته، قال “أغرين” أن فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology تخصص 300 مليون دولار للاستثمار في مواقع مختلفة، وهي فرص تطوير أو قيد التطوير أو قيد التشغيل حاليًا.”

وأضاف: “نحن متفائلون بشأن الوضع العام للسوق، ونتطلع إلى استثمار رأسمالنا في فرص متنوعة”.

هذا وتضاعف شركة “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology ” جهودها لتوسيع عملياتها على مستوى العالم مع الحفاظ على التزامها تجاه البيئة. في الواقع، إن معظم منشآت التعدين التابعة لشركة “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology ” تعمل على شبكات كهرومائية، وتحرص الشركة دائمًا على توفير المواقع التي تعمل بالطاقة الخضراء.

علاوةً على ذلك، تعمل “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology ” عن كثب مع البلديات المحلية ومركز بيانات رقمية في مجال العملات الرقمية على تقنيات حديثة تستخدم المياه في التبريد، وهي تقنية من شأنها تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 20-30 بالمائة.

وكجزء من خطتها التوسعية، تعمل “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology ” أيضًا على العديد من المنتجات التي ستغير لعبة التعدين وتساعد العملاء على تطوير قدراتهم. تأمل “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology ” أيضًا في إبرام شراكات مع شركات أخرى تعمل أيضًا على دفع حدود التعدين، مثل استخدام الغاز المفرط بدل حرقه ، لتقديم المزيد من الحلول المتقدمة تقنيًا للسوق المحلي والعالمي.

حول “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology “

تأسست “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology ” عام 2015 (وهي جزء من مجموعة الشركات الأوسع “ Phoenix Group “)، والمعترف بها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال البلوكتشين والعملات المشفرة مع عمليات عالمية تزيد عن “ MW 700″ عبر الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا، والشرق الأوسط.

تعمل “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology ” حاليًا أيضًا على تطوير واحدة من أكبر مرافق التعدين في الإمارات العربية المتحدة وتحمل حقوق التوزيع الحصرية للعديد من مصنعي أجهزة التكنولوجيا في جميع أنحاء الشرق الأوسط و أف ريقيا وتركيا.

كما تعمل “فينيكس تكنولوجي – Phoenix Technology “، جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها ( Phoenix Store و Phoenix Technology Consultants و Phoenix Data Center و Phoenix Science & Technology و Phoenix Trading و PTC Cloud Mining و Block One Technology و Block Zero Technology و Absolute Power Solutions )، وتجهّز عملائها بأحدث أجهزة التعدين، ومعدات التعدين المتخصّصة، وتقدّم الحلول لتعدين العديد من الأصول الرقمية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

سايفر كابيتال: nicole@phoenixtech.com

انلوك كوميونيكايشن: suzan@unlock-bc.com

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