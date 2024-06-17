‫فينكسيتي توسّع أعمالها في الإمارات العربية المتحدة بتعيين مارك دالكه مستشارًا استراتيجيًا لمجلس الإدارة وعضوًا في لجنة الاستثمار

هامبورج، ألمانيا / دبي، الإمارات العربية المتحدة – EQS Newswire – 10يوليو 2025 – فينكسيتي الشرق الأوسط، الشركة المتطورة التابعة لشركة فينكسيتي الرائدة في مجال الأصول الرقمية والتي يقع مقرها في هامبورج، ألمانيا، أعلنت تعيين مارك دالكه مستشارًا استراتيجيًا لمجلس الإدارة وعضوًا في لجنة الاستثمار لصناديقها الاستثمارية المقبلة في السوق الخاصة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج بأكملها. بدأت مدة تعيين دالكه في يوم 1 مايو 2025، وسيعزز تعيينه استراتيجية فينكسيتي التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اكتسب مارك دالكه خبرة دولية على مدار أكثر من عقدين، ويتميز تاريخه المهني المميز بالعمل في عدة مناصب استشارية قانونية واستراتيجية ومالية. بدأ مسيرته المهنية بالعمل في مكتب ماجيك سيركل للمحاماة فريشفيلدز إل إل بي، ثم عَمِّل لدى مجموعة بوسطن الاستشارية في فيينا ودبي لمدة أحد عشر عامًا، حيث قاد، مع أشخاص آخرين، قسم مكاتب العائلات في الشرق الأوسط. يشغل دالكه حاليًا مناصب قيادية، منها في شركة سدرة المالية، وهي مكتب عائلات سعودية ومؤسسة عالمية لإدارة الأصول والاستثمار، بالإضافة إلى شركة بريدج ميكر جلف الاستثمارية الرائدة، حيث يدعم بقوة ابتكار نماذج الأعمال والمشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

قال بول هولزمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينكسيتي على مستوى العالم: “إن خبرة مارك الواسعة في الشرق الأوسط وفهمه الشامل للعوامل المؤثرة على السوق الإقليمية تجعله شريكًا قيّمًا في ظل سعينا لتوسيع نطاق أعمالنا في الخليج”. أضاف هولزمان: “خبرته في مجالات مكاتب العائلات وصناديق الثروة السيادية والأسهم الخاصة، بالإضافة إلى براعته الاستشارية القوية، تُضفي ميزة استراتيجية على أنشطتنا الاستثمارية وشراكاتنا في المنطقة”.

في إطار الاتفاقية، سيقدم دالكه توجيهات استراتيجية لشركة فينكسيتي في الشؤون المالية والاستثمارية والحوكمة. كما سيؤدي دورًا محوريًا في تكوين علاقات مع أصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين – بما في ذلك الجهات المصدِرة والهيئات التنظيمية والوزارات والموزعين – كما سيساهم في تقييم فرص التوسع السوقي للشركة الألمانية الرائدة في مجال ترميز أصول الأسواق الخاصة العالمية وهيكلتها واستثمارها.

قال مارك دالكه: “تسعى فينكسيتي إلى تحقيق نقلة نوعية في الحصول على فرص السوق الخاصة، وهو ما يتماشى تمامًا مع تزايد معدل الإقبال على الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج”. أضاف دالكه قائلًا: “أنا متحمس لدعم إنشاء منتجات مالية مبتكرة قائمة على صناديق الاستثمار في السوق الخاصة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين”.

سينضم دالكه ضمن أشخاص آخرين إلى بول هولزمان، الرئيس التنفيذي لشركة فينكسيتي على مستوى العالم، بصفته عضوًا دائمًا في لجنة الاستثمار لكل من صناديق السوق الخاصة إلى جانب قوائم الصفقات الفردية. سيتم تعيين خبراء إضافيين على أساس كل مشروع على حدة للمساهمة بخبرتهم في فئات الأصول أو خبرتهم الإقليمية، مع استمرار فينكسيتي في البحث عن إمكانية إقامة علاقات استراتيجية مع أفراد مختارين على أساس كل حالة على حدة.

يؤكد هذا التعيين سعي فينكسيتي لإتاحة الفرص في الأسواق الخاصة من خلال توسيع البنية الأساسية للاستثمار الرقمي الرائد والتوزيع عبر الحدود، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى استثمارات السوق الخاصة المنظمة المُرمَّزَة – مثل العقارات والأسهم الخاصة والبنية الأساسية والمقتنيات – من خلال منصة استثمار منظمة ورقمية بالكامل.

نبذة عن فينكسيتي

فينكسيتي شركة رائدة في مجال الأصول الرقمية تقع في هامبورج، وتُمكِّن المستثمرين من الوصول إلى استثمارات الأسواق الخاصة المُرمَّزَة. تُتيح منصة التداول الاستثمار في مجموعة متنوعة من فئات الأصول البديلة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والعقارات، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والمقتنيات.

بصفتها واجهةً مركزيةً بين المُصدِرين والموزعين والمستثمرين، تُقدم فينكسيتي حلاً رقميًا متكاملًا لإصدار الأوراق المالية المُرمَّزَة وتداولها. تستفيد البنوك ومديرو الأصول والجهات المُصدِرة الأخرى من بنية أساسية مُبتكرة تُمكِّنهم من هيكلة منتجاتهم الاستثمارية وترميزها وطرحها بكفاءة.

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