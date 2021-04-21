فيفث إيرا أند بلوكتشين كوينفسترز تعلن عن شراكة مع أوردواي سيليكشنز لإطلاق بلوكتشين كوينفسترز سويسرا

سان فرانسيسكو, 21 نيسان/أبريل، 2021 / PRNewswire / — بلوكتشين كوينفسترز أعلن اليوم برنامج، وهو برنامج رائد لصناديق الأموال المغامرة والاستثمار في العملات مع محفظة مشتركة تضم أكثر من 300 مشروع بلوكتشين ولعملات المشفرة، بما في ذلك 20 بلوكتشين يونيكورن، عن إطلاق شركة استثمار بلوكتشين في العملات في سويسرا بالشراكة مع أوردواي سيليكشنز، وهو جزء من مكتب عائلي سويسري.

استثمر فريق أوردواي سيليكشنز إلى جانب الشركاء الإداريين لبلوكتشين كوينفسترز أليسون ديفيس وماثيو سي لي ميرل منذ إطلاق أول صندوق أموال لهم في مجال البلوكتشين ويضخون الآن رأس مال إضافيا للاستفادة من التغطية الواسعة للصناعة في قطاع فريد من نوعه لناحية القيمة، بما في ذلك العائد المالي والأثر الإيجابي.

وقالت أليسون ديفيس: “يكتسب التحول العالمي نحو عالم من الأموال والأصول الرقمية زخمًا، ونتوقع أن تستفيد شركات ومشاريع بلوكتشين والعملات المشفرة من التسريع في إنتاج القيمة في هذا المجال.”

وقال بيير إدوارد واهل، الشريك والمؤسس المشارك لـ أوردواي سيليكشنز، والرئيس السابق لسلسلة بلوكتشين في بي دبليو سي سويسرا وفي كريديت سويس: “نحن نعتبر هذا الاستثمار وسيلة رائعة للمشاركة مبكرًا مع الفائزين المستقبليين، ولتأمين فرص الاستثمار المباشر لمضاعفة الشركات الفردية التي تستحوذ على حصة في السوق “.

وأضاف ماثيو سي لو ميرل: “نعتقد أن بلوكتشين كوينفسترز سويسرا ستساعدنا في توفير الوصول إلى المستثمرين المحترفين الذين لن يكون لديهم وصول عالمي لشبكة البلوكتشين الذي يمكننا توفيره”.

تستثمر أوردواي سيليكشنز إلى جانب المستثمرين المشاركين الآخرين ذوي التفكير المماثل. يُشجع المستثمرون السويسريون المحترفون للتواصل مع بيير إدوارد واهل على [email protected] com من أجل معرفة المزيد.

حول بلوكتشين كوينفسترز

تم إطلاق بلوكتشين كوينفسترز في العام 2014، وكان هدفه توفير تغطية واسعة لشركات اليونيكورن الناشئة وشركات بلوكتشين الأسرع نموًا والحصول على عوائد فائقة من الاستثمار في شراكات في مشاريع بلوكتشين رائدة. تدخل الاستراتيجية الآن عامها الثامن وقد استثمرت حتى الآن في 25 صندوقًا لمشاريع بلوكتشين في الأميركتين وآسيا وأوروبا؛ وفي محفظة مجمعة تضم أكثر من 300 مشروع بلوكتشين وعملات مشفرة بما في ذلك أكثر من 20 مشروع بلوكتشين يونيكورن. يقع المقر الرئيسي لشركة إدارة الاستثمار في سان فرانسيسكو، وقد شارك في تأسيسها ماثيو لو ميرل وأليسون ديفيس. يرجى زيارتنا على www.blockchaincoinvestors. com

حول أوردواي سيليكشنز

أوردواي سيليكشنز هي شركة استثمارية خاصة تستخدم رأس المال في تكنولوجيا الأغذية والزراعة والصحة والعافية وبلوكتشين. كمستثمرين في كل من هياكل الصناديق والمشاركات المباشرة، تقوم الشركة بتقديم الاستثمارات عن قناعة، وترحب بالاستثمارات المشتركة إلى جانب المهنيين ذوي التفكير المماثل.

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