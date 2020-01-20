فيرفوتك تواصل التوسع من خلال دمج الموردين الاستراتيجيين

بونه، الهند، 20 يناير/كانون ثاني، 2020 /PRNewswire/ — تعمل فيرفوتك “Vervotech“، شركة تقنيات السفر الصاعدة، على التوسع في عروض الذكاء الاصطناعي من خلال إضافة 8 مزودين إضافيين إلى منتجها الرائد، نيكسوس “NEXUS” – منصة واجهة برمجة التطبيق (API) الخاصة بتراكم المحتوى الفندقي.

ومن الموردين الذين جرى إضافتهم مؤخرًا غت أيه روم “GetARoom“، وتي بي أو “TBO“، وإي إي تي غلوبال “EET Global“، وهوتيل دو “Hotel Do“، وأماديوس “Amadeus“، وسابر “Sabre“، وبونوتيل “Bonotel“، وترافيل لاندا “TravelLanda“. وتوفر منصة نيكسوس الآن 1,1 مليون سمة فندقية فريدة عبر أكثر من 150 دولة إلى عملائها المهمين.

وفي هذا الإطار، أشار سمير لودها “Sameer Lodha“، الشريك المؤسس ومسئول أول المعلومات بشركة فيرفوتك، قائلاً: “تصل إلى الصناعة كل يوم مصادر المخزون الجديدة التي تتسم بالقوة في أسواق محددة. ويصير هؤلاء الموردون المتخصصون عنصرًا رئيسيًا بينما تنمو الأعمال لتعظيم العائد على نحو يتجاوز المؤسسات الرائدة. ومع التزامنا تجاه إتاحة إمكانية الوصول إلى وكالات السفر من خلال تكامل فردي، قمنا بإضافة 8 موردين إضافيين في الربع الأخير من العام الماضي ونعمل على إضافة 10 إضافيين في الربع الحالي“.

وتستهدف فيرفوتك تحويل التحديات التي تواجه أعمال السفر من خلال عرض حلول باستخدام منصة نيكسوس وسماتها الرئيسية المذكورة أدناه:

تعرض منصة نيكسوس سرعة بحث لا تصدق مع إمكانية الوصول إلى المحتوى الفندقي العالمي. وباستخدام نيكسوس، ضاعفت وكالات الحجز من عدد حجوزاتها أضعافًا مضاعفة. وتسمح نيكسوس لوكالات السفر الإقليمية أن ترتقي للمستوى العالمي من خلال الانطلاق في الأسواق الدولية. وتسمح خيارات البحث المرنة المقدمة من نيكسوس بآلية بحث تستند على شكل دائري أو مربع داخل المدينة أو المنطقة للوصول إلى نتائج أكثر دقة. كما تتضمن منصة نيكسوس أنماط بحث محسنة عبر جميع الموردين للحصول على أفضل أداء من واجهات برمجة التطبيقات. وبالنسبة لوكالات السفر أيًا كان حجمها ومناطقها الجغرافية، توفر نيكسوس خيارات تسمح باستخدام نموذج التسعير القائم على السداد مقابل الاستخدام الذي يعتمد على مضمون البرمجيات كخدمة للحفاظ على السيطرة على التكاليف.

وتستهدف فيرفوتك إضافة 30 موردًا إضافيًا بنهاية 2020 للتوسع من نطاق وصول نيكسوس إلى مجموعة أكبر من الفنادق حول العالم.

للتعرف على المزيد عن نيكسوس، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.vervotech.com/ nexus/

نبذة عن فيرفوتك:

تأسست فيرفوتك في عام 2018 بواسطة فريق من رواد الأعمال الشغوفين المصحوبين بعدة عقود من الخبرات المتراكمة في مجال صناعة تقنيات السفر. وتستهدف فيرفوتك التعاون بشكل وثيق مع وكالات السفر للمساعدة في حل المشكلات المعقدة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ووضع البيانات في جوهر اتخاذ القرار والتركيز على أعمال العملاء. وتعرض فيرفوتك الآن لعملائها إجمالي 960,000 سمة فندقية خاصة في أكثر من 200 دولة من خلال منصة نيكسوس – منصة واجهة برمجة التطبيق الخاصة بتراكم المحتوى الفندقي.

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/813572/Vervotech_Logo. jpg