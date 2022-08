‫فوغ Vogue الهند ومجلس الماس الطبيعي يتعاونان في النسخة الثانية من مهرجان الماس

على مدار اليومين، سيجمع المهرجان الافتراضي خبراء ومتحدثين للاحتفال بعالم الماس الطبيعي المتلألئ

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ — فوغ Vogue الهند، العلامة التجارية الرائدة في مجال الموضة والجمال والرفاهية ونمط الحياة المتعددة الوسائط في البلاد ومجلس الماس الطبيعي، وهو منظمة غير ربحية مكرسة لتعزيز ودعم صناعة الماس الطبيعي، قد تضافرت جهودهما في الإصدار الثاني من مهرجان الماس الافتراضي يومي 26 و 27 غشت/آب 2022. هذا الحدث عبر الإنترنت هو عبارة عن تصريح دخول شامل إلى المحادثات والتجارب الأكثر رواجًا حول الأماس والتي تضم أبرز المؤثرين في صناعة المجوهرات في العالم والمطلعين على الصناعة والمشاهير.

سيضم مهرجان الألماس لفوغ Vogue الهند ومجلس الماس الطبيعي (عبر الإنترنيت) و أكثر من 30 من المشاهير والمؤثرين، حيث يجسدون أفضل ما في العمل، ويناقشون كل ما يتعلق بالماس أثناء مشاركتهم حكمتهم في مجال المجوهرات. من سارة علي خان المحبوبة للغاية في بوليوود والتي ستبرز منظور الجيل Z على الماس إلى شاريثرا شاندران من بريدجيرتون الشهيرة التي تجذب الجماهير من خلال مظهرها على السجادة الحمراء، سيغطي المهرجان مجموعة من الموضوعات. ستشارك زوجات بوليوود المفضلات في البلاد من سلسلة نتفليكس Netflix الناجحة – ماهيب كابور وبهافانا باندي وسيما خان ونيلام كوثاري مع الجماهير شغفهم بالهدية الذاتية بينما ستعرض فاليري ميسيكا الرائدة في محادثة مع ديبا خوسلا كيف تصمم الماس كل يوم وتوضح ذلك بسهولة. وستكون جيسيكا مكورماك وآنا خوري وفرناندو جورج، مصممو المجوهرات العالميون الرائدون، أيضًا جزءًا من مجموعة النجوم البارزين.

وقالت ريتشا سينغ، العضو المنتدب لمجلس الماس الطبيعي في الهند والشرق الأوسط: “أعاد العامان الماضيان تعريف الطريقة التي نعبر بها عن أنفسنا من خلال المجوهرات وهذا المهرجان يعيد إحياء هذا الشعور. من خلال هذا الحدث الافتراضي الذي سيستمر لمدة يومين، نعرض أن الماس الطبيعي يجسد الموضة البطيئة والرفاهية الواعية، وهي صفات تشكل جوهر شباب اليوم. لا توجد أيقونة نمط متعددة الاستخدامات، ولا إرث دائم مثل الماس الطبيعي. بتقديم هذا المهرجان للمرة الثانية، نحن هنا لتذكير جمهورنا بأن الماس له قيمة عاطفية متأصلة ويشكل جزءًا لا يتجزأ من قصتنا اليومية “.

“في عامه الثاني الآن، يسلط مهرجان الماس الضوء على قصص مرتبطة بهذه الأحجار الكريمة المهمة جدًا في حياتنا. سواء كانت الموروثات هي التي تشكل صناديق المجوهرات لدينا أو كيف نعبر عن أنفسنا باستخدام المجوهرات، وصعود الألماس الطبيعي وقوة استمراره لجميع الأجناس – نسمع من أبرز الأصوات وأكثرها إثارة في الصناعة حول قصص الألماس الخاصة بهم،” ميغا كابور، رئيسة المحتوى التحريري، فوغ Vogue الهند.

يُعد الماس الطبيعي من الإكسسوارات المثالية للحظات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وهو تذكار مثالي يمكن أن تعتز بها الأجيال القادمة. من خلال هذه الشراكة، سيحتفل مجلس الماس الطبيعي وفوغ Vogue الهند بمعجزة الطبيعة بكل مجدها. من خلال عرض مجموعة استثنائية من الأفكار القيمة، يحتوي المهرجان الذي يستمر ليومين على جدول زمني مليء بالجلسات الجذابة مثل تصميم الدنيم بالماس، وإرث العصر الجديد، وأحدث صيحات المجوهرات، والمجوهرات الملكية وغيرها الكثير. سواء كان المرء يعمل في مجال المجوهرات، أو مورّدًا للأشياء الجميلة ويرتديها، أو ببساطة متحمسًا يستمتع بمعرفة المزيد عن الماس، فسيكون هذا هو المهرجان لوضع إشارة مرجعية.

نبذة عن مجلس الماس الطبيعي:

يلهم مجلس الماس الطبيعي ( NDC ) المستهلكين ويعلمهم بالعالم المذهل للماس الطبيعي من خلال منصته Only Natural Diamonds . المنصة هي الناشر الموثوق لكل ما يتعلق بالماس الطبيعي بما في ذلك المشاهير وثقافة البوب والماس الملحمي واتجاهات المجوهرات والخطابات وحفلات الزفاف وأدلة شراء الماس.

يدعم مجلس الماس الطبيعي ( NDC ) سلامة صناعة الماس الطبيعي من خلال توفير الشفافية والبصيرة حول التقدم الذي يحرزه هذا القطاع والتزاماته نحو التحسين أكثر. مجلس الماس الطبيعي ( NDC ) هو منظمة عالمية تمتد عمليات أعضائها عبر أربع قارات وعشر دول بما في ذلك كندا وجنوب إفريقيا وبوتسوانا. تدعم عملياتهم سبل عيش 10 ملايين موظف في الصناعة وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم.

تعمل مجلس الماس الطبيعي ( NDC ) في الولايات المتحدة والصين والهند والإمارات العربية المتحدة وأوروبا.

حول فوغ Vogue الهند

فوغ Vogue الهند، التي تم إطلاقها في شتنبر/أيلول 2007، تحتفل بالمرأة الهندية الحديثة ومجال نفوذها المتنامي في جميع جوانب الحياة. تجمع فوغ Vogue ، التي يطلق عليها الكتاب المقدس للموضة، بين أفضل ما في الموضة العالمية والهندية والجمال والناس والرفاهية والسفر والثقافة. نظرًا لكونها رائدة في مجال الرأي ورائدة في مجال الموضة، تعمل فوغ Vogue الهند على جذب الجماهير عبر العديد من المنصات التفاعلية، والتي تشمل طبعتها الشهرية وموقعها الإلكتروني ( Vogue.in ) وإنستغرام وتويتر وفايسبوك. تستضيف العلامة التجارية أيضًا بعض الأحداث والممتلكات الأكثر شهرة في البلاد – جوائز Vogue Women of the Year وجوائز Vogue Beauty وسلسلة Vogue Atelier و Vogue Fashion’s Night Out و Vogue Fashion’s Night.in و Vogue Wedding Show . كما أنتجت برنامجًا حواريًا تلفزيونيًا، BFFs With Vogue ، والذي تم بثه على Colors Infinity . فوغ Vogue الهند هو الإصدار السابع عشر لقوة الإعلام العالمية. على مدار أكثر من 100 عام، أنتجت Condé Nast بعضًا من أرقى العلامات التجارية وأكثرها نجاحًا وتميزًا في مجال الإعلام في جميع أنحاء العالم.