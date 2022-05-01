‫ فوز شركة Accops بجائزة قادة الأمن المستقبليين في دبي لحل مساحة العمل الرقمية الآمنة الخاص بها

Posted on 1 hour ago by tngadmin

 بونا، الهند20 ماي/أيار 2022/ PRNewswire / — حصلت شركة Accops Systems ، المزود العالمي الهندي الأصل لمنتجات وحلول إمكانية الوصول عن بُعد المتكاملة، على “جائزة قادة الأمن المستقبليين 2022” في فئة “الأمن المتماسك” في ندوة أمن الخليج العربي وجوائز CISO 2022 التي عقدت في دبي في 17 ماي/أيار. تعترف الجائزة بمساهمة Accops البارزة في الأمن السيبراني وإمكانية الوصول الآمن عن بعد.

Accops Systems Logo

قال السيد فيجيندر ياداف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Accops : “تعاونت Accops بنجاح مع العديد من المؤسسات والحكومات ووحدات القطاع العام في الهند والشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم، مما مكّن ملايين المستخدمين من العمل بأمان من أي مكان، دون المساس بأمن الموارد الداخلية. يقدم فريق المهندسين الداخلي لدينا حلولاً أمنية مبتكرة لمساعدة المؤسسات على التخفيف من تحديات الأمن السيبراني المتطورة وتحقيق أهداف أعمالهم في بيئة عمل مختلطة.  تعتبر هذه الجائزة تقديراً لجهودنا المستمرة في تمكين تنقل المؤسسات المتوافق.”

حول ندوة أمن الخليج العربي وجوائز CISO

إن ندوة أمن الخليج العربي وجوائز CISO حدث سنوي ينظمه منتدى CISO العالمي، وهو جماعة دولية توحد قادة الأمن من جميع أنحاء العالم وتقدر مساهماتهم في الأمن السيبراني، لتسريع تبني أفضل الممارسات الأمنية.

شركة Accops Systems

يُمكّن Accops مستخدمي الأعمال من العمل بأمان من أي مكان، باستخدام أي جهاز وشبكة، حتى مع احتفاظ المؤسسة بالسيطرة الكاملة على بياناتها ومواردها. باستخدام مجموعة Accops لمساحة العمل الرقمية، يمكن للمؤسسات تقديم جميع أنواع تطبيقات الأعمال إلى مستخدميها المتجولين والبعيدين، سواء كانوا موظفين أو مقاولين أو فرق ميدانية أو مدراء تنفيذيين من المستوى ج.

يساعد عرض Accops المتكامل والمبسط المؤسسات على تبني نموذج العمل من أي مكان بسرعة دون متاعب إدارة المنتجات متعددة النقاط مع تقليل التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة 40٪ وتقليل وقت الدعم بأربعة مرات.
لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.accops.com

مصدر الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1168196/Accops_Systems_Logo.jpg

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