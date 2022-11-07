‫فورينسك ريسك آلاينس (FRA) تدخل السوق الآسيوي وتفتتح مكتبها الأول في كوريا

فورينسك ريسك آلاينس ( FRA ) تعلن إنشاء FRA كوريا في سيول

سيول، كوريا الجنوبية, 6 نوفمبر / تشرين ثاني 2022/PRNewswire/ — تعلن فورينسك ريسك آلاينس (FRA) اليوم، وهي شركة استشارية في مجال المحاسبة الجنائية وتحليل البيانات والاكتشاف الإلكتروني، أنها أسست مكتبها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سيول، كوريا الجنوبية (“‏‎FRA كوريا”) بالتعاون مع الشركاء المحليين الذين تقدّر وتثمّن دورهم الريادي في سوقهم.

يأتي إطلاق ‏ ‎FRA كوريا في الوقت الذي نما فيه سوق البحث الجنائي والاستشارات في البلاد بشكل كبير على مدار العقدين الماضيين، مدفوعًا إلى حد كبير بجهود الإنفاذ المتزايدة من قِبل الحكومة الكورية.

وقد يُعزى هذا التحول في النهج إلى انتخاب رئيس جديد، سوك يول يون ( Suk-yeol Yoon) ، المعروف بموقفه القوي في مكافحة الفساد، وهو ما أدى إلى زيادة تعرض الشركات الكورية للمعايير التنظيمية الأمريكية، وزيادة الطلب على بدائل للشركات الأربعة الرائدة في المجال الجنائي.

يأتي قرار الشركة بإقامة كيان مادي في كوريا بعد أشهر فقط من افتتاح مكتب لها في دبي؛ وهو ما يدل على التزامها بالتوسع الدولي واستراتيجية التنويع.

وسيتولى زمام القيادة في ‎FRA كوريا، كل من يو سونج كيم ( Ui-sung Kim ) الشريك الإداري وهيا سيل اتشانج ( Hea-sil Chang ) الشريكة؛ حيث سيصبان جل اهتمامها على إنشاء وتقديم خدمة متميزة للعملاء. وسيقدم يونج جاك “كين” يون ( Young-gak “Ken” Yun ) التوجيه الاستراتيجي بصفته مستشارًا أول.

وبدعم كامل من فريق FRA العالمي، سيكون هؤلاء الشركاء مسؤولين عن طرح خدمات الشركة الكاملة وخبراتهم الواسعة للشركات، والكيانات ذات الصلة بالحكومة، والمؤسسات المالية، فضلاً عن تقديم مشورتهم في مجموعة من المجالات مثل العقوبات والرشوة والفساد ومكافحة غسيل الأموال والامتثال.

كان يو سونج كيم – الشريك الإداري لـ ‏ ‎FRA كوريا – مؤسسًا ومديرًا تنفيذيًا سابقًا في شركة البرمجيات ماجيك سوفت (. Magicsoft Inc ‏ ‎ ) وقبل ذلك، عمل في كي بي إم جي في كوريا ( KPMG Korea ) لمدة 14 عامًا، وكان آخر منصب تقلده هو رئيس قسم المعلومات والشريك الذي يترأس فريق التكنولوجيا الضريبية.

أضافت هيا سيل اتشانج خبرة تنظيمية إلى فريق قيادة ‏ ‎ FRA كوريا على أرض الواقع. وتنضم إلى ‏ ‎FRA كوريا بعد ست سنوات في مكتب المدعي العام الأعلى ( SPO ) في جمهورية كوريا، إذ شغلت منصب رئيس التحليل المحاسبي في قسم تنسيق مكافحة الفساد والشؤون الخارجية.

كما يتميز كبير المستشارين يونج جاك “كين” يون بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في الخدمات المهنية، إذ عمل في شركات الاستثمار والمحاسبة. وفي عام 1990، أسس شركة ساميونج كوربوراشن ( Samjong Corporation) ، التي أصبحت فيما بعد شركة عضوًا في كي بي إم جي في كوريا. وهو أيضًا مؤسس ورئيس مجموعة بافيلين انفيستمنت جروب ( Pavilion Investment Group ).

قال فرانسيس ماكليود ( Frances McLeod) ، الشريك المؤسس في FRA : “نحن متحمسون للغاية لافتتاح مكتب في كوريا الجنوبية. وقد جاء ذلك بعد عدة سنوات من العمل رفيع المستوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو قرار استراتيجي مهم بالنسبة لنا حيث تشهد كوريا نموًا اقتصاديًا هائلاً ونضجًا تنظيميًا متزامنًا. وسيحصل عملاؤنا على رؤى لا تقدر بثمن عند التنقل بين الإجراءات التنظيمية المليئة بالتحديات بفضل قيادة يونج جاك ين ويو سونج كيم وهيا سيل اتشانج الحكيمة وخبرتهم المشتركة في الخدمات المالية فضلاً عن معرفتهم العميقة بالسوق المحلي. ويسعدنا انضمامهم لقيادة هذا المشروع الجديد”.

وقد صرح توبي دوثي ( Toby Duthie) ، الشريك المؤسس والشريك الإداري في FRA قائلاً: “يعد إحداث أثر مادي ملموس في كوريا فرصة رائعة للشركة لمواصلة تنمية تواجدها متعدد الجنسيات، ولن يؤدي ذلك إلى رفع مستوى عرض خدمة العملاء لدينا فقط، بل يوفر أيضًا لنا فرص مشاركة ثقافتنا التنظيمية عبر عدة قارات.”

وأعلن يونج جاك “كين” ين ( 윤영각 مستشار أول في ‎ FRA كوريا قائلاً: “أصبحت كوريا بسرعة عاشر أكبر اقتصاد في العالم، لكن هذا النمو يأتي مع جانب مظلم. لدي مخاوف بشأن حالات الاختلاس وغسيل الأموال الأخيرة في كوريا، خاصة أنواعها وتكرارها وحجمها. ويصبح هذا الفساد أكثر تعقيدًا ويصعب اكتشافه من خلال تدقيق المحاسبة التقليدي. أعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لنا لتطبيق أنظمة أكثر تقدمًا لإدارة المخاطر الجنائية لجعل مجتمعنا أكثر شفافية ونظافة. أنا متأكد من أن مهارات وتقنيات FRA المتقدمة في هذه المجالات ستساعدنا في العمل مع العملاء للعمل من أجل حل مثل هذه القضايا في مجتمعنا”.

صرح يو سونج كيم ( 김의성 ) الشريك الإداري لـ FRA كوريا : “يسرني أن تتاح لي فرصة تقديم تقنيات وخبرات جنائية متقدمة من FRA إلى الشركات الكورية. وأثق على وجه الخصوص بأن قدراتنا في مجالات تعلم الآلة وتحليل البيانات ذات الكميات الكبيرة ستساعد الشركات الكورية سريعة النمو ومتعددة الجنسيات على مراجعة ملايين المستندات بطريقة فعالة من حيث التكلفة وكذلك بطريقة آمنة وفعالة، مع تقليل مخاطر خصوصية البيانات والأمان.”

وذكرت هيا سيل اتشانج ( 장혜실 ) الشريكة في FRA كوريا قائلة: “كوريا لديها لوائح محاسبة جنائية فريدة من نوعها. إذ يتطلب “قانون التدقيق الخارجي للأسهم”، على سبيل المثال، أن تقوم لجنة تدقيق الشركة، بعد إخطارها من قِبل المدققين الخارجيين بانتهاك معايير المحاسبة، بتعيين خبير خارجي للتحقيق في الانتهاك. ومع ذلك، فإن تعيين شركات المحاسبة للتحقيق في هذه الانتهاكات لطالما أثار تساؤلات حول الاستقلال. أنا متحمس جدًا لأن تقدم FRA كوريا بديلاً موثوقًا به لشركات المحاسبة الأربع الكبرى، مما يضمن للشركات الكورية الجودة والاستشارات المحاسبية المستقلة دون الحاجة إلى القلق بشأن تضارب المصالح”.

حول FRA

فورينسك ريسك آلاينس ( FRA) ، هي شركة استشارية في مجال المحاسبة الجنائية والاكتشاف الإلكتروني وإدارة البيانات والامتثال، ومتخصصة في الفساد الدولي والعقوبات ومكافحة غسل الأموال وجميع أنواع تحقيقات الاحتيال المالي والمحاسبي للشركات العالمية الكبرى وشركات المحاماة. وعلى مدار أكثر من 20 عامًا، ساهمت FRA بخبرتها الواسعة في خصوصية البيانات التي تشمل عدة ولايات قضائية ونقلها وحمايتها لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم من خلال الامتثال والتقاضي والتحقيقات. تتخذ FRA من لندن وواشنطن دي سي مقرًا لها، ويعمل بها قرابة 200 موظف، ولديها 10 مكاتب إضافية في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة. تتمتع FRA بخبرة كبيرة عبر مختلف القطاعات والحدود، مع قابلية التوسع في أي مكان في العالم مع فرق متكاملة عالميًا عبر كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، بعد أن عملت في أكثر من 100 دولة لديها القدرة على التحدث بأكثر من 35 لغة.