‫فنانة البوب العالمية وأيقونة الموضة تيا لي تثير ضجة في أسبوع الموضة في لندن

ظهورها في العرض الافتتاحي لروعة الموضة بلغ ذروته بكشفها الحصري عن أزياء جوليان ماكدونالد FW23 المذهلة للعالم لأول مرة

21 فبراير 2023، لندن – قدمت تيا لي (لي يو فين)، مغنية البوب العالمية وأيقونة الموضة، ظهورًا متميزًا في أسبوع الموضة في لندن (LFW) يوم الأحد (19 فبراير) حيث وصلت إلى عرض جوليان ماكدونالد لخريف وشتاء 2023 (FW23) بفستان وكاب مذهلين من نوعهما، تم اختيارهما خصيصًا من قبل صانع الأزياء البريطاني الرائد بنفسه. ثم تم تقديم ملابس تيا لاحقًا للعالم لأول مرة كجزء من عرض مجموعة جوليان ماكدونالد FW23.

اختار جوليان ماكدونالد خصيصًا تيا لتكون الوحيدة من المشاهير التي ترتدي أزياء جوليان ماكدونالد قبل عرضها لأول مرة في عرض مجموعة جوليان ماكدونالد FW23. وحسب تقليد العروض، فإن العروض المسائية يوم الأحد خلال أسبوع الموضة في لندن هي واحدة من أكثر العروض التي ينتظرها الجميع، والتي تم تخصيص هذه الفترة الزمنية الرئيسية لجوليان ماكدونالد عرض مجموعة FW23.

تم تطريز الفستان الأنيق الذي يخطف الأنظار يدويًا بالكريستال وقد صممه جوليان ماكدونالد لمجموعة FW23 الجديدة. ومع كاب انسيابي وزوج من الأحذية ذات الكعب العالي اللامع من مجوهرات جينا وجيسيكا ماكورماك، عكست إطلالة تيا الساحرة صورة ذات ظل أنثوي تحتفي بقوة المرأة وتمكينها اللامتناهين.

التعليق: تيا لي ترتدي فستانًا من الدانتيل وكاب شيفون أسود منسدل، تم اختياره حصريًا من مجموعة جوليان ماكدونالد FW23

كانت تيا من بين المشاهير الدوليين الحصريين الذين يتطلعون إلى ارتداء الأعمال الفنية لجوليان ماكدونالد المعروف بملك البهجة، ومن ضمن المشاهير الآخرين الذي يشاركونها هذا التطلع بيونسيه، وريهانا، وكاتي بيري، وتايلور سويفت،وجينيفر لوبيز، وكيم كارداشيان، وهايدي كلوم، ونعومي كامبل.

التعليق: تيا لي في معرض FROW لجوليان ماكدونالد

من اليسار إلى اليمين: لورين باسكال، دينيس أوبراين، تيا لي، أمبر لوبون

عند وصولها إلى عرض أزياء جوليان ماكدونالد، شوهدت تيا في FROW بين المشاهير الدوليين وأيقونات الموضة حيث تم الكشف عن مجموعة جوليان ماكدونالد FW23.

التعليق: تيا لي مع جوليان ماكدونالد، في أزياء راقية من مجموعته FW23

تم اختيار جوليان ماكدونالد من قبل كارل لاغرفيلد كمصمم رئيسي لملابس النسيج المسرود في شانيل في سن مبكرة جدًا وفي وقت لاحق من عام 2001 تم تعيينه خلفا لألكسندر ماكوين كمدير إبداعي لدار الأزياء الفرنسية جيفنشي. أطلق علامته الخاصة في عام 1997 وسرعان ما أصبح مصمم أزياء بريطاني رائد.

حصل جوليان على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة المصمم البريطاني للعام في حفل توزيع جوائز Elle Style عام 2001، وجائزة مصمم العام البريطاني Glamour وجائزة مصمم الملابس النسائية للعام من GQ في عام 2003. كما تم ترشيحه لجوائز أوليفييه وحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) في عام 2004 نظير خدماته في صناعة الأزياء.

التعليق: تيا لي في ممر عرض أزياء ريتشارد كوين FW23

بالإضافة إلى عرض مجموعة جوليان ماكدونالد FW23، تمت دعوة تيا أيضًا إلى عدد من عروض العلامات التجارية من الدرجة الأولى في أسبوع الموضة في لندن، مثل ديفيد كوما وريتشارد كوين ومونكلير جينيوس ومجلة ES & Perfect Magazine – الانضمام إلى الممثلة جوان كولينز، والمقدمة التلفزيونية آشلي جراهام، وعارضة الأزياء سارة سامبايو، ورئيس تحرير مجلة فوغ البريطانية إدوارد إنينفول، المطربين أليسيا كيز، رونان كيتنغ، فاريل ويليامز، الاجتماعي لينون غالاغر وغيرها الكثير. بصفتها من مشاهير الصف الأول في العروض من بين النجوم الآخرين، فإن ظهور تيا في أسبوع الموضة في لندن هو شهادة على مكانتها في مشهد الموضة كرمز للأناقة.

التعليق: تيا لي في معرض FROW لريتشارد كوين

من اليسار إلى اليمين: تيا لي، سارة سامبايو، آشلي جراهام

في معطف مطرز من مجموعته لربيع 2023 شوهدت تيا جنبًا إلى جنب مع عارضة الأزياء سارة سامبايو، ومقدمة البرامج التلفزيونية آشلي جراهام وهي تستمتع بمناظر الصف الأمامي لأحدث عروض ريتشارد كوين. وتألقت إطلالتها الأنيقة بغطاء رأس على شكل دمعة من فيكتوريا غرانت، وصندل من الشمواه من جيمي تشو وأقراط من اللؤلؤ من ثيو فينيل.

التعليق: تيا لي مع ريتشارد كوين

حضرت تيا عرض أزياء David Koma FW2023، وهو أول ظهور لها في أسبوع الموضة في لندن هذا العام.

التعليق: تيا لي تصل إلى عرض مدرج ديفيد كوما FW23

في إشارة إلى القطع المميزة لديفيد كوما التي تتوافق مع ملامح الجسم، وصلت تيا في فسان فضي متلألأ من قطعتين مع جاكيت وأحذية طويلة من مجموعته. أضافت أقراط أمينة معدي المذهلة ذات السلسلة الماسية بريقًا إلى ملابس تيا، في حين كانت النظارات الشمسية Noir Sleek من Gentle Monster هي الإكسسوار المثالي الذي أضفى لمسة نهائية على إطلالتها.

التعليق: تيا لي في ممر عرض FW23 لديفيد كوما

من اليسار إلى اليمين: تيا لي، تادي، إلودي راسل

كانت تيا حاضرة أيضًا بدعوة من ديفيد كوما حصريًا بعد الحفلة للاستمتاع بالأمسية مع ديفيد كوما نفسه، احتفالا بنجاح الكشف عن المجموعة.

التعليق: تيا لي مع ديفيد كوما

تمامًا كما تأتي صيحات الموضة وتختفي وتتطور الملابس، اتخذت تيا تحولاً ذا أبعاد ملحمية من فنانة تخضع لتدقيق شديد إلى امرأة مستقلة قوية ومستعدة لمواجهة العالم.

“Goodbye Princess” (“وداعا أيتها الأميرة”) يشيد بصراعات الحياة، لكنه يظهر في النهاية تصميم تيا على النهوض من السلبية والصور النمطية والتحيز المفروض عليها. وفي الواقع، فهي أكثر شهرة لأن الأغنية هي أول أغنية صينية على الإطلاق أنتجها المنتج الحائز على جائزة جرامي سويز بيتز، الذي عمل سابقًا على الأغاني الضخمة مع رموز الموسيقى مثل جاستن بيبر وجاي-زد ومادونا.

وبروح تمكين المرأة، أطلقت تيا حملة #EmpowerHer ، واستخدمت أغنيتها كوسيلة لنشر الوعي للجمعيات الخيرية التي تركز على المرأة لتعزيز مهامها. وتشمل بعض الجمعيات الخيرية Beats By Girlz وWomen in Music في الولايات المتحدة و Daughters Of Tomorrow في سنغافورة و Teen’s Key في هونغ كونغ، وكلها ملتزمة بدعم النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. كان أحد المعالم البارزة تحدي EmpowerHerDance#، حيث قادت 16 KOLs عبر 15 منطقة جغرافية في العالم المسؤولية في تحدي الرقص هذا لجذب انتباه أكثر من 158 مليون متابع على مستوى العالم، لدعم وتمكين زميلاتهم الإناث. كما شهد الإيقاع سريع الانتشار للأغنية أفضل ثنائي دي جي حائز على جائزة جرامي نيرفو الانضمام لدعم حملة EmpowerHerMusic #، وريمكس مثير لـ Goodbye Princess حطم الرقم القياسي. معًا، دفعت هذه القوى النسائية في جميع أنحاء العالم الأغنية إلى مستويات عالية، مما مكن تيا من أن تصبح أسرع فنانة تحطم 100 مليون مشاهدة على YouTube بأغنية بوب صينية.

من خلال مهمة ورؤية متمكنة، تعيد تعريف حياتها المهنية كموسيقية وأيقونة أزياء، وتنطلق تيا من منطقة الراحة الخاصة بها لتودع ماضيها.

