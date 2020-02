فرص للاستثمار في أميركا الشمالية – استثمارات أساسيات اقتصادية قوية وطلب نشط على الأراضي

استمر بناء المنازل الجديدة في الوصول إلى أعلى مستوياته بعد الركود الأخير، حيث بدأت شركات البناء في الولايات المتحدة في بناء 1.37 مليون منزل جديد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. ووصلت مبيعات المنازل الجديدة من منازل الأسرة الفردية New single-family home sales إلى 719،000 وحدة لنفس الشهر، بارتفاع بلغت نسبته 16.9٪ عن العام الماضي، فيما ارتفع معدل سعر المنازل الفردية Median New Home Price بوتيرة ثابتة وصحية منذ العام 2009 ليصل إلى 330،800 دولار أميركي.

You May Also Like