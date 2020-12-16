فرص التريليون دولار مع أخذ تموضع البلاد في الاعتبار

إصدار أول تقرير عن التموضع الاستراتيجي العالمي

أطلنطا وشنغهاي، 16 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أصدرت فورتشن (الصين) وشركة ريس لاستراتيجية الموضعة والاستشارات أول تقرير عن استراتيجية الموضعة العالمية – “فرض التريليون دولار: بناء ماركات تجارية عالمية مع أخذ تموضع البلاد في الاعتبار” -في الولايات المتحدة.

يشير تقرير الموضعة إلى أن كل دولة لديها صفات مختلفة “في الاعتبار” وأنه يجب على الشركات أن تدرك المفهوم بشكل فعال وتعتمد على الفئات لبناء علامة تجارية عالمية.

استند البحث الخاص بتقرير الموضعة إلى الإطار النظري الفريد الذي أنشأته شركة ريس للاستشارات، وتم استكشافه من خلال تحليل المستهلك وأبحاث الفئات في ستة أسواق أساسية، وهي الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والهند. من المهم تأمين فرص الفئات المحتملة في هذه الأسواق. كما يوفر التقرير إرشادات لتطوير الفئات المحتملة في السوق العالمية وهو أول تقرير للموضعة في العالم يركز على الإدراك والفئة.

نحن في وقت مهم تواجه فيه الأعمال التجارية العالمية تحديات كبيرة، وتحتاج الشركات والعلامات التجارية إلى استكشاف فرص “المحيط الأزرق” العالمية. قدم مايكل جوسيلوف، كبير مسؤولي التسويق في فورتشن، الخلفية لمشروع استراتيجية الموضعة. “ريس للاستشارات هي شركة عالمية رائدة في مجال الموضعة الاستراتيجية، وتشتهر بريادتها لنظرية الموضعة التي تجمع بين “الإدراك” و” الفئة” في نماذج أعمالها. لقد تعاونا لشمل أكثر فئات المنتجات المحتملة في العالم.”

يشير تقرير الموضعة إلى أن “وضع الدولة في الاعتبار” يمثل التصورات الفريدة من نوعها للمستهلكين من ذوي الخبرة لدولة معينة. من بين جميع البلدان التي شملتها الدراسة، تمتعت الصين والهند بتطور سريع، لكن موضعة البلدان في الاعتبار منقسم.

أصبحت الولايات المتحدة والصين وألمانيا قادة في التكنولوجيا والابتكار، لكن الهند لم تتخلص بعد من صورتها الزراعية التقليدية في أذهان المستهلكين العالميين. تتميز المملكة المتحدة وفرنسا بتصميم جيد وأزياء ومنتجات راقية، مما يدل على مزاياها في فئات المستهلكين الأثرياء مثل الفخامة والمجوهرات.

يقول التقرير إن العلامة التجارية والفئة وموضعة البلد في الاعتبار يمكن أن يؤثر بعمق على بعضها البعض. لذلك، عند بناء علامة تجارية عالمية، فإن المفتاح هو الجمع بين الفئات المختلفة، ولكل دولة قادة مميزون بوضعية الدولة الفريدة في الاعتبار.<

عندما يتم الجمع بين الفئات والجوانب المتفوقة لوضع الدولة في الاعتبار، تتولد ابتكارات الفئات، ويمكن أن تشكل مزايا عالمية جديدة في ذهن المستهلك. كما يحلل التقرير على وجه التحديد الفرص المتاحة في السوق العالمية للشاي والملابس والسيارات الكهربائية والفئات الأخرى.

قيمت لورا ريس، الرئيسة العالمية لشركة ريس للاستشارات، فرص الأعمال التجارية العالمية المستقبلية بالتزامن مع إصدار التقرير. “يكمن مفتاح الفوز بالمنافسة العالمية في ما إذا كان بإمكان العلامة التجارية امتلاك عقل المستهلكين العالميين. في عملية بناء شركة عالمية يعتبر وضع العلامة التجارية والبلد في الاعتبار أمرًا مهمًا للغاية، ومع ذلك غالبًا ما يتجاهل رواد الأعمال ذلك. وسيكون استكشاف واستخدام مكانة الدولة في الاعتبار وتعظيم تأثيرها مفيدًا جدًا في بناء علامة تجارية عالمية.”<<

وتابعت لورا، “هذا ما التزمت به ريس للاستشارات وأثبتته في ممارسة الأعمال التجارية في السنوات الـ 60 الماضية. في القرن الحادي والعشرين، لا مفر من المنافسة العالمية بين العلامات التجارية. القرار بشأن ما إذا كنت تريد النمو لتصبح علامة تجارية عالمية هو قرار أن “أكون” أو “لا أكون”. على الرغم من أن الوضع الدولي معقد اليوم، فإنه من خلال الفهم الصحيح فقط لقانون الإدراك ومن خلال إنشاء فئات جديدة يمكننا بناء علامات تجارية عالمية بنجاح.”

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