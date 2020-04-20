فتافيت تدعو الجميع للاستمتاع في ‘رمضان في المنزل مع فتافيت’

محتوى مصمم خصيصاً لِيُلهم العائلات لإعداد أشهى وجبات الإفطار والسحور، مع البقاء في المنزل للبقاء في أمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أبريل 2020 : فتافيت تدعو العائلات للمساعدة في إعداد “بيت الطهي العربي” الخاص بهم في رمضان، مع إطلاقها لبرنامج صمم خصيصاً لتشجيع الطبخ والاحتفال في المنزل.

استمتع في تجربة ‘رمضان في المنزل مع فتافيت’ بينما يلتزم الجميع في البقاء في المنزل للبقاء في أمان، مع المواسم الجديدة من البرامج الرمضانية المفضلة مثل مطبخ منال العالم، شو بيحب الأورف وبالعافية مع حياة.

يشارك كل من الشيف منال والشيف أورفه لي والشيف حياة بعض من أكثر أطباقهم التي تبعث على الدفء لإعداد سفرة رمضان، والتي تلهم حتّى الطهاة المبتدئين لإعداد وجبات الإفطار والسحور اللذيذة.

مطبخ منال العالم

ستطل في رمضان “ملكة المطبخ العربي” الشيف منال العالم لتكون مصدر إلهام للموائد الرمضانية في المنطقة، حيث تعرض كل حلقة قائمة جديدة مكونة من 4 أطباق تشمل المقبلات، والطبق الرئيسي، والحلويات والمشروبات، مع عرض بعض إبداعات ووصفات منال الخاصة.

مطبخ منال العالم يعرض يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 12 ظهرا (بتوقيت السعودية).

شو بيحب الأورف

يدعوكم الشيف المحبوب محمد أورفه لي إلى مطبخه في المنزل، حيث يُعد بعض من أطباقه المفضلة في الموسم الجديد “شو بيحب الأورف”. في كل حلقة، يقوم بطهي ثلاث وصفات من مطابخ مختلقة حول العالم ويشارك قصصاً شخصية وراء كل طبق.

شو بيحب الأورف يعرض يومي الاثنين والأربعاء خلال شهر رمضان في تمام الساعة 12:55 مساءً (بتوقيت السعودية).

بالعافية مع حياة

تستكشف الشيف الإماراتية حياة الشيباني النكهات في دول الخليج وغيرها، وتضيف لمسة مبتكرة إلى قوائم الطعام الشهية المكونة من 4 أطباق من المقبلات الخفيفة إلى الأطباق الرئيسية الشهية والحلويات اللذيذة بالإضافة إلى المشروب. كل قائمة تكون إمّا مستوحاة من المائدة الخليجية التقليدية ولكن مع لمسة دولية، أو تتضمن بذكاء تقنيات الطبخ الخليجية ضمن قوائم الطعام الدولية.

بالعافية مع حياة يعرض أيام الثلاثاء، والخميس والسبت خلال شهر رمضان الساعة 1:50 مساءً (بتوقيت السعودية).

ابقوا في البيت لتبقوا في أمان، واستمتعوا في ‘رمضان في المنزل مع فتافيت’ يومياً في رمضان على قناة فتافيت (قناة بي ان 351) ويوتيوب.