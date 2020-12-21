فاليو لابس تفوز بجائزة آي بي أس آي لابتكارات التقنية المالية العالمية

حيدرأباد، الهند، 21 كانون الأول/ديسمبر، 2020/PRNewswire/ –فازت شركة فاليو لابس، وهي مزود عالمي للخدمات التكنولوجية، بجائزة آي بي أس آي لابتكارات التقنية المالية العالمية في فئة المفهوم الأصلي والممكن الاعتماد في الامتثال والتقنيات التنظيمية. وكان ذلك هو حل العناية الواجبة للعملاء للشركات الذي أنتجته الشركة لحساب شركة ديليجنت، وهي شركة امتثال تقني عالمية مقرها سنغافورة.

تُكرم جوائز آي بي أس آي لابتكارات التقنية المالية العالمية الشركات التقنية والبنوك لتميزها في قيادة التأثير من خلال تطبيقات وابتكارات التكنولوجيا المصرفية باستخدام التقنيات الناشئة. هذا العام، تم اختيار الفائزين في آي بي أس آي على أساس التميز في الابتكار وأفضل الممارسات والأدوات المعتمدة والأصالة والبساطة والقدرة على التكيف مع المفهوم وتعقيد البرنامج والحوكمة.

إن حل العناية الواجبة للعميل هو تطبيق قائم على فكرة البرمجيات كخدمة (SaaS) الذي يمكّن البنوك وشركات التقنية الامتثالية من تكوين علاقات مستمرة مع العملاء والحفاظ عليها مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات السياسة. يوفر الحل محرك قواعد قابل للتكوين بنسبة 100٪ يقوم بالعناية الواجبة للعملاء عبر العديد من المناطق الجغرافية والقضائية.

“يسعدنا أن يتم تكريمنا من قبل آي بي أس آي لقيادة الابتكار في مجال الخدمات البنكية والمالية ونحن على ثقة من أن هذا الحل سيساعد الصناعة على إعادة تصور الطرق التي يتم بها اجتذاب العملاء والعناية الواجبة. كما أردنا أيضًا تهنئة شركائنا في شركة ديليجنت على هذه الجائزة، ونشكرهم لهم للسماح لنا بأن نكون جزءًا من رحلتهم”، كما قال أرجون راو، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو لابس.

“في هذا العصر الرقمي للبنوك، من الضروري للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال للوائح الصناعة ومتطلبات الامتثال المتغيرة باستمرار. هذا الحل يعمل على أتمتة كل عملية من عمليات اعرف عميلك والعناية المركزة ويتيح رؤية الامتثال الرقمي لعملائنا”، كما قال أنوب سينغ، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الأسواق الناشئة في فاليو لابس، الذي تسلم الجائزة. “نحن نخطط أيضًا لتوسيع وجودنا العالمي بشكل كبير في الخدمات البنكية والمالية في العام 2021 وهذا التقدير يلهمنا لتقديم المزيد من الحلول المبتكرة لصناعة الخدمات البنكية والمالية والتنظيم المالي.”

حول فاليو لابس

فاليو لابس هي شركة تقنية عالمية تركز على تطوير المنتجات وتكنولوجيا البيانات والخدمات الرقمية. بدعم من ديجيتال فلايويل، توفر فاليو لابس حلولًا شاملة في مجالات تجربة العملاء والبيانات والتحليلات وتطوير المنتجات والأتمتة. على مدار الـ 23 عامًا الماضية، توسعت الشركة إلى 32 موقعًا، و5500 موظف و150 عميلًا حول العالم. وقد أدى تركيزها على الموظفين والعملاء إلى الحصول على أعلى درجات الترويج للعميل الرائد في الصناعة بلغت أكثر من 60 و80 على التوالي.

اتصالات الإعلام:

أنوب سنغ سنغر

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