فاليو إكس دي تغير وجه الاستثمارات المؤثرة مع تدشين منصة فاليو إكس دي إمباكت

أنشأت الشركة أول منظومة تحليلية للاستثمارات المؤثرة المستدامة

إكستر، إنجلترا، 15 يونيو/ حزيران، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم فاليو إكس دي “Value Xd“، أحدث المنصات التحليلية التي تعتمد على السحابة مع التقنيات التحليلية التي تعيد تفسير وتغطية سلسلة القيمة الكاملة، عن تدشين منظومة فاليو إكس دي إمباكت “Value Xd Impact” – أول منظومة تحليلية في العالم للاستثمارات المؤثرة المستدامة وذلك على هامش مهرجان المستثمر المسئول الرقمي “Responsible Investor Digital Festival“.

وبهذه المناسبة، أشار الدكتور/ أرمين بابازيان “Dr Armen Papazian“، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة فاليو إكس دي: “منذ اتفاقية باريس للمناخ في 2016، ارتبط تصور المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة بمواءمة استثماراتهم مع تلك الأهداف والغايات الجديدة. وعلى ذلك، فهم يحتاجون إلى منصات مرنة وفعالة لتحقيق ذلك، ومن ثم فقد طورنا منظومة تحليلية خاصة تعني بالاستثمارات المؤثرة. وحان الوقت الآن لمحاولة والحد من تأثيرات التغيير المناخي على الأجيال القادمة، ويمكن لفاليو إكس دي أن تلعب دورًا متكاملاً”.

وتوفر المنصة الرائدة للمستثمرين وحدات فريدة تخلق القدرة على تصميم تأثيراتهم على نحو مسئول. وتعيد منظومة فاليو إكس دي إمباكت “Value Xd Impact” تفسير سلسلة القيمة التحليلية، وتسمح للمستثمرين بنقل القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة وقيم الاستدامة إلى الأدوات التحليلية بهدف تعظيم تأثيرها ومساعدتهم في الاضطلاع بمسئولياتهم. ومن خلال ذلك، تتيح فعالية أكبر وتقدم شفافية وفعالية للمستثمرين.

وفي حين أن البيانات تعد بمثابة المواد الخام بجميع المشروعات التحليلية؛ تعرف المعادلات واللوغاريتمات بكونها الإجراءات التحليلية التي تنطبق على البيانات، مع استخدام المخرجات في اتخاذ قرارات خاصة بالأعمال والتمويل. ومع ذلك، ففي أكثر البرمجيات التحليلية استخدامًا، تأتي المعادلات في مرتبة متدنية ضمن المواد الخام، مما يترتب على ذلك مشكلة هيكلية رئيسية. وتلعب منصات فاليو إكس دي دور الورقة الرابحة لأن المعادلات تأتي أولاً وفي مقدمة المواد الخام، بينما يمكن تطبيق الأدوات المجردة العالمية ومشاركتها على الصعيد العالمي في أي وقت. وبالإضافة إلى ذلك، تكتب المعادلات في منصة فاليو إكس دي دائمًا بصورة خطية في لغة رياضية، وليست مجرد اختصارات مبرمجة تم اختراعها. وتتجاوز منصة فاليو إكس دي إمباكت حدود المسئولية والاستثمارات المؤثرة المستدامة وتنقلها إلى المستوى التالي.

وبدوره، أفاد أليكس غريوغوريان “Alex Grigoryan“، مؤسس والمسئول التقني الأول بشركة فاليو إكس دي، قائلاً: تتسم التقنية التي قمنا بتطويرها بكونها فريدة وغير مسبوقة. ومن خلال أعمال الترميز المبتكرة، قمنا بتحويل العديد من عناصر الوحدات التحليلية والعروض التقديمية، حيث يتم تقديم التدفق والفعالية بينما تتسم بكونها مضجرة، وتوفر خبرات فريدة للمستخدم تجعل الأدوات التحليلية أكثر فعالية”.

كما توفر فاليو إكس دي إمباكت كذلك للمستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات المصممة والمجمعة مسبقًا. وتقدم من خلال المكتبة الإضافية التي تعد بمثابة مكتبة حية تتضمن منصات قابلة للتحميل والتطبيق تخدم أغراض تحليلية محددة. وتغطي هذه الأدوات الإضافية مجموعة من الموضوعات والمجالات، المتعلقة بالمستثمرين وشركاتهم الاستثمارية، بما في ذلك الأدوات التقليدية وشائعة الاستخدام بالإضافة إلى الأدوات الجديدة الأكثر والأكثر شمولية، التي من قبيل تحسين قيمة المساحة وأدوات الحساب والعرض الأخرى الخاصة بالانبعاثات.

ويختتم بابازيان: “لقد تسببت جائحة فيروس كورونا “COVID-19” في مرحلة مكثفة من عملية التحول الرقمي المتواصلة بالفعل. وما يجعل هذه المرحلة شديدة الخصوصية أن هذا التعمق الرقمي يصاحبه تغيير الشعار، مما يجبرنا على إحداث تغيير جذري في الفلسفة والمنهج. وفي عالم يتجه دائمًا نحو المنافسة، وجدنا أنفسنا الآن في عالم حريص على التعاون.

“ فعليًا، يعد هذا التغيير في التوجه بمثابة اشتراط مهم لاستجابتنا العالمية للتغيرات المناخية. وفي هذا الفصل الجديد، صارت التقنية محور الثقة، وحجر الزاوية لابتكار القيمة والمشاركة والتبادل. وتم تصميم منصة فاليو إكس دي إمباكت كمنظومة تحليلية للاستثمارات المؤثرة المستدامة، وهي بمثابة عالم يسهل ويحسن من الابتكار ومشاركة الاستخبارات التحليلية على الصعيد العالمي”.

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نبذة عن فاليو إكس دي:

فاليو إكس دي ليمتد هي مزود لمنصة التحليلات التي تعتمد على السحابة يقع مقرها ومسجلة في المملكة المتحدة. ومؤخرًا تم إضافة فاليو إكس دي إلى قامة تضم أكبر 33 شركة ناشئة في مجال التقنية بالمملكة المتحدة بواسطة تك نيشن “Tech Nation” وصنفت في المرتبة الرابعة عشر في تصنيف ساوث ويست للابتكار الرقمي بواسطة بيزنس كلاود “Business Cloud“.

https://valuexd.com/

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1179492/Value_Xd_Armen_ Papazian.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1039109/ValueXd_Logo.jpg