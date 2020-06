فاليو إكس دي تغير وجه الاستثمارات المؤثرة مع تدشين منصة فاليو إكس دي إمباكت

إكستر ، إنجلترا، 15 يونيو/ حزيران، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم فاليو إكس دي “ Value Xd “، أحدث المنصات التحليلية التي تعتمد على السحابة مع التقنيات التحليلية التي تعيد تفسير وتغطية سلسلة القيمة الكاملة، عن تدشين منظومة فاليو إكس دي إمباكت “ Value Xd Impact ” – أول منظومة تحليلية في العالم للاستثمارات المؤثرة المستدامة وذلك على هامش مهرجان المستثمر المسئول الرقمي “Responsible Investor Digital Festival“.

You May Also Like