فاليد تنضم إلى تحالف جوجل لجهازية الأندرويد بعناصر الآمان

مدريد، 21 يونيو/حزيران 2021 /PRNewswire/ — انضمت شركة فاليد، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال أمان البرمجيات المدمجة وقطاع الاتصالات، إلى تحالف جهازية الأندرويد بعناصر الآمان الجديد من جوجل – وهو تعاون بين جوجل وموردي عناصر الآمان (SE) لتوسيع نطاق دعم الآمان في بيئة الأندوريد لنظام مقاومة العبث بالأجهزة.

فاليد هي شركة توريد مؤهلة ومعترف بها عالمياً في صناعات الهوية والاتصالات والمدفوعات. وتعكس هذه الشراكة استراتيجية فاليد كلاعب متعدد القطاعات في جلب خبرتنا المتعمقة ومعرفتنا لتوفير البيئة الآمنة اللازمة لحالات الاستخدام الآمن والتطبيقات التي تستهدفها جوجل.

يقدم تحالف جهازية الأندرويد بعناصر الآمان من جوجل قائمة متزايدة من التطبيقات مفتوحة المصدر المختبرة لتطبيقات الأمان المدعومة بالأجهزة لحالات الاستخدام الجديدة والناشئة مثل المفاتيح الرقمية ومعرف الهاتف المحمول وحلول الدفع وأحدث تطبيقاتها الصغيرة، سترونج بوكس – المسؤول عن التوفير الآمان لمفاتيح الأندرويد.

كمزود موثوق به لتكنولوجيا الآمان، سوف تعمل أنظمة التشغيل الآمنة بالبيئية الجديدة من فاليد من أجل وحدة هوية المشترك المثبتة (eSIM)، ووحدة هوية المشترك المتكاملة (iSIM) ومحرك خدمات الهوية (iSE) وعلى دمج إمكانات سترونج بوكس لحالات الاستخدام المتعددة المتعلقة بالاحتياجات المتزايدة لحلول وإدارة الهوية الرقمية، على سبيل المثال رخص القيادة المتنقلة والعملة الرقمية وحماية خصوصية المستخدم.

“يسعدنا أن نتعاون مع فاليد لزيادة تعزيز أمان أندرويد من خلال سترونج بوكس عبر عناصر الآمان (SE). ونحن نتطلع إلى اعتماد واسع النطاق من قبل شركائنا ومطوري البرامج المصنّعة للمعدات الأصلية ونظام بيئة أندرويد بأكمله.” هكذا صرح سودهي هيرل، مدير آمان منصة نظام أندرويد

“يشرفنا الانضمام إلى برنامج جهازية الأندرويد بعناصر الآمان. فقد أخذ في الاعتبار بالجيل القادم من أنظمة التشغيل الآمنة لدينا بالفعل لتتكامل مع مواصفات سترونج بوكس لضمان مستوى أعلى من الحماية لأجهزة الأندرويد. وبالتعاون مع أفضل شركائنا في سيكيور هاردوير سيليكون، ستكون فاليد قادرة على توفير للعالم في المستقبل القريب الأصول المثالية لنظام الآمان المثبت.” هكذا علّق ميكائيل دوبريك، مدير التسويق والشراكات الاستراتيجية العالمية في فاليد.

نبذة عن فاليد

فاليد (B³: VLID3 – ON) تقدم حلولاً مخصصة تدمج التقنيات الناشئة لتمكين تجارب آمنة وموثوقة. من البيانات والمدفوعات والهوية والهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء، تقدم فاليد مجموعة واسعة من الحلول التي تسرع التحول الرقمي لأعمال عملائنا. مع أكثر من 60 عاماً من الخبرة، تعد فاليد أكبر جهة إصدار لوثائق الهوية في البرازيل، ومن بين أكبر 5 منتجين لوحدات هوية المشترك (SIM) وأكبر الشركات المصنعة للبطاقات المصرفية في العالم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.valid.com.