‫فازت PureSoftware بجائزة “التميز في حلول التكنولوجيا المالية” عن منتجها الرائد Arttha

نيروبي، كينيا وسنغافورة13 ماي/أيار 2022/PRNewswire/ – – أعلنت شركة PureSoftware ، وهي شركة عالمية لمنتجات البرمجيات والخدمات الرقمية، عن حصولها على جائزة “التميز في حلول التكنولوجيا المالية” في قمة Finnovex شرق أفريقيا 2022. تم تقديم الجائزة لشركة PureSoftware عن منتجها الرائد Arttha ، في فئة “تسخير التكنولوجيا المالية لتحقيق قفزة كبيرة في دعم الشمول المالي”.

إن Arttha عبارة عن منصة موحدة للتكنولوجيا المالية تمكن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية من سد الفجوات الهائلة في الشمول المالي من خلال أتمتة العمليات. تعمل هذه المنصة المصرفية الرقمية القوية على رقمنة المؤسسات المالية بنجاح بتصميمها البسيط وواجهة سهلة الاستخدام. تثق أكثر من 100 مؤسسة مالية في Arttha لتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة ومقنعة لعملائها في جميع أنحاء العالم.

Finnovex عبارة عن سلسلة من مؤتمرات القمة التي تبحث في مستقبل الخدمات المالية حول كيفية قيام الابتكارات التخريبية بإعادة تشكيل كيفية تنظيمها وتوفيرها واستهلاكها. تُمنح الجائزة تقديرا للشركات والأفراد الذين يلعبون دورا محوريا في تغيير مشهد الخدمات المالية.

نبذة عن شركة PureSoftware :

بيورسوفتوير ( PureSoftware ) هي شركة عالمية لمنتجات البرمجيات والخدمات الرقمية تقود التحول لأفضل المؤسسات في العالم في مختلف قطاعات الصناعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والاتصالات والرعاية الصحية والألعاب والترفيه. منصة Arttha من PureSoftware ، هي منصة تكنولوجيا مالية موثوقة عالميًا. وتساعد هذه المنصة الشركات على استخدام حلول رقمية لتقديم خدمات مصرفية للعملاء من الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخدمات مصرفية عبر وكلاء (بدون فروع بنكية)، وقروض عبر قنوات رقمية، وخدمات دفع، وخدمات لمعالجة المدفوعات الخاصّة بالشركات التجارية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://puresoftware.com/

للتواصل الإعلامي:

أميتاب تشودري

amitabh.chaudhary@ puresoftware.com