غورتام تدشن مسابقة عالمية لاختيار أفضل مشروع لإنترنت الأشياء في العام

مينسك، روسيا البيضاء، 22 يونيو/ حزيران، 2020 /PRNewswire/ — دشنت مؤسسة غورتام مسابقة عالمية سنوية لاختيار أفضل مشروع لإنترنت الأشياء في العام.

ويؤهل للمشاركة في المسابقة أية شركة تشارك في تنفيذ حلول خدمات الاتصال عن بعد وإنترنت الأشياء؛ بغض النظر عن المكان والحجم، والبرمجيات والمعدات المستخدمة.

ويكمن الهدف الرئيسي من المسابقة في عرض مشروعات إنترنت الأشياء من خلال تقييم مزاياها الاقتصادية للعملاء، وتقدير الخيارات والمعايير الأخرى.

وسيتم اختيار الفائزين من خلال 15 ترشيحًا (في مجالات النقل البحري لمسافات طويلة، والنقل العام، وعمليات التسليم المحلي، وخلافه). ويمكن إرسال طلبات المشاركة دون مقابل حتى موعد أقصاه 30 يوليو/ تموز 2020 على الموقع الإلكتروني “website“. ويحق المشاركة لأية مشروعات جرى تنفيذها خلال الفترة من 1 يناير/ كانون ثاني 2019 وحتى 1 مايو/ أيار 2020. ويمكن مراجعة قواعد المسابقة على الموقع الإلكتروني “website” المخصص.

ويستهدف منظمو المسابقة إنشاء قاعدة معرفية عالمية متاحة للجمهور مع أفضل مشروعات خدمات الاتصال عن بعد وإنترنت الأشياء، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتقديم حلول خاصة بإدارة الأسطول، والتتبع الشخصي، ومراقبة الوحدات الثابتة.

وبهذه المناسبة صرح ألكساندر كوشيناو “Aliaksandr Kuushynau“، رئيس قسم ويالون “Wialon” بمؤسسة غورتام “Gurtam“، قائلاً: “تنفذ كل شهر آلاف المشروعات حول العالم على منصة ويالون فحسب. ولقد أطلقنا هذه المسابقة لعرض كيف يمكن لهذه التقنيات تيسير أية أعمال أو حتى صناعات بالكامل. وبالتالي، تمثل مسابقة أفضل مشروع لإنترنت الأشياء في العام فرصة لأية شركة، بغض النظر عن حجمها والدولة التي توجد بها، كي تبرز كلاعب رئيسي بالسوق، وجذب عملاء جدد، واكتساب دعم من مجتمع خدمات الاتصال عن بعد، والتأثير على تطوير الصناعة ككل.

“ونحن على ثقة أن تبادل المعرفة، والخبرات، وأفضل الممارسات سيسمح لكل مشارك بجعل أعماله أكثر استدامة وربحية، وتعزيز عمليات الأعمال، وسيزيد ذلك من مستوى الخدمة في الصناعة”.

وجراء جائحة فيروس كورونا COVID-19 هذا العام، سيتم ترتيب الإعلان عن الفائزين بالمسابقة إلكترونيًا يوم 13 أغسطس/ آب 2020.

نبذة عن غورتام

غورتام شركة لتطوير البرمجيات من روسيا البيضاء ولها مكاتب في مينسك، وموسكو، وبوسطن، ودبي، وبوينس آيرس. وتعد منصة ويالون بمثابة منتج الشركة الرئيسي، وهي منصة خاصة بتحديد المواقع وإنترنت الأشياء، وتضم أكثر من 2.4 مليون وحدة متصلة حول العالم. وطبقًا لوكالة بيرغ إنسايت “Berg Insight” التحليلية، تعد منصة ويالون الأكبر من حيث عدد المركبات المتصلة في مناطق كومنولث الدول المستقلة وأوروبا الشرقية.