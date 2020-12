غلوبال ملينيال كابيتال تدرب لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية بدئها الإقراض العقاري والاستثمار

أكمل الصندوق 3 استثمارات حتى الآن، نشأت حصريًا من وادي السيليكون وتستهدف الأعمال التجارية للمستهلكين، ونماذج قابلة للتطوير عبر تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك بلو ستوديو إنك و Pathbooks Live Your Own Story و Envel . أحدث استثمار لـ صندوق ميلينيال لابتكارات المستهلكين جاء من إنفل المعروف برمز F-3 4 5 1 الذي يتميز بأساسيات الاستثمار الشبيهة بوحيد القرن، وقد تم اختياره من بين مجموعة بيانات تضم أكثر من 10,000 صفقة.

