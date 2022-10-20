‫غلوبال تايمز: مخططات الحزب الشيوعي الصيني لمسار الصين الاشتراكية الحديثة من جميع النواحي

اجتماع الخمس سنوات هو المؤتمر الوطني الأول للحزب الشيوعي الصيني بعد الذكرى المئوية في عام 2021، عندما قاد الحزب الشعب الصيني إلى الانتهاء من بناء مجتمع مزدهر إلى حد ما من جميع النواحي.

وقال “من هذا اليوم فصاعدًا، ستكون المهمة المركزية للحزب الشيوعي الصيني هي قيادة الشعب الصيني من جميع الفئات العرقية في جهد متضافر لتحقيق هدف القرن الثاني المتمثل في بناء الصين في بلد اشتراكي حديث كبير من جميع النواحي وتعزيز تجديد شباب الأمة الصينية على جميع الجبهات من خلال مسار صيني للتحديث” هذا ما قاله شي جين بينغ في تقرير في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وقال شي إن موضوع المؤتمر هو رفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والتنفيذ الكامل لفكر الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد، والمضي قدمًا بالروح التأسيسية العظيمة للحزب، والبقاء على ثقة وبناء القوة، والتمسك بالمبادئ الأساسية وفتح أرضية جديدة، والمضي قدمًا بالمشاريع والثبات، والسعي في وحدة لبناء دولة اشتراكية حديثة من جميع النواحي والنهوض بالتجديد الكبير للأمة الصينية على جميع الجبهات.

وقال خبراء سياسيون صينيون إن الابتكار النظري للحزب الشيوعي الصيني الذي ظهر في المؤتمر الحزبي العشرين له أهمية عالمية لأنه يوفر للبلدان في جميع أنحاء العالم التي تسعى إلى التحديث بديلًا ومثالاً، وفي رحلتها الجديدة، ستواصل الصين دعم الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية بحزم وثقة.

التحديث الصيني

أوضح شي مهام لجنة البرنامج والتنسيق في الرحلة الجديدة للعصر الجديد.

يهدف الحزب الشيوعي الصيني إلى تحقيق التحديث الاشتراكي بشكل أساسي من عام 2020 حتى عام 2035، وبناء الصين في دولة اشتراكية حديثة عظيمة مزدهرة وقوية وديمقراطية ومتقدمة ثقافيًا ومتناغمة وجميلة من عام 2035 حتى منتصف هذا القرن.

قال شين يي، أستاذ في كلية العلاقات الدولية والشؤون العامة بجامعة فودان، إن “مفهوم التحديث الصيني أثير لأول مرة كواحد من أهم الاستنتاجات التي استخلصها الحزب الشيوعي الصيني من تجاربه السابقة”.

قال شين إنه نظرًا لعدم وجود مسار أو طريقة تنمية جاهزة للصين لنسخها أو تقليدها بشكل مباشر، فقد اختتمت الصين أخيرًا مسارًا صينيًا للتحديث بعد أكثر من مائة عام من الاستكشاف والبناء منذ ثورة 1911، مما يوفر بديلًا جديدًا تمامًا، وهو خيار ثالث لجميع البلدان النامية في العالم التي تبحث عن أو تكافح من أجل أنماط تنميتها مع الرغبة في تحقيق التنمية الذاتية السريعة والحفاظ على السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية.

وشدد شي على السمات الفريدة لتحديث الصين، والتي قال إنها التحديث الاشتراكي الذي يتم اتباعه تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني. وهي تحتوي على عناصر مشتركة في عمليات التحديث في جميع البلدان، ولكنها تتميز أكثر بسمات فريدة من نوعها للسياق الصيني.

وقال شي إن التحديث الصيني هو تحديث لعدد هائل من السكان، والرخاء المشترك للجميع، والتقدم المادي والثقافي والأخلاقي، والتناغم بين الإنسانية والطبيعة، والتنمية السلمية.

وقال المحللون إن مسار التحديث الصيني يدور حول الرخاء المشترك للجميع، وسيتحقق من خلال التنمية السلمية. من هذا الجانب، يختلف تمامًا عن التحديث الغربي.

سوف ينجح التحديث الصيني جنبًا إلى جنب مع تحديث الدول الأخرى، وسوف يخلق فرصًا للدول الأخرى لتحقيق تحديثها وتطورها، ولن يحاضر أو يجبر الآخرين على قبول إيديولوجيتها. وأشار الخبراء إلى أنها لن تستخدم نظم التحالف للسماح لبلدان أخرى بالتنازل عن استقلالها الذاتي أو الخضوع للهيمنة.

ويشاطر العديد من الصحفيين الأجانب نفس الشعور لأنهم يقدرون تقديرًا عاليًا الإنجازات التي حققتها الصين في القرن الماضي، وخاصة في السنوات الخمس إلى العشر الماضية. أرادوا استكشاف كيف أنجزت الصين هذه المهام العظيمة وكيف يمكن لهذه التجارب أن تساعد بلدانهم.

قال عبد الرحمنوفا ألبينا، وهي صحفية من تلفزيون CBC أذربيجان، لصحيفة غلوبال تايمز إن المؤتمر ليس مهمًا فقط للصين، “ولكن أيضًا للعديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم”، والجزء الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لها هو أنها تعلمت أن الحزب الشيوعي الصيني فعل الكثير للصين والشعب الصيني في السنوات الخمس إلى العشر الماضية فقط، وترى أنه من المهم لها إبلاغ شعب بلدها بذلك.

أخبر ديفيد لوبيز، وهو صحفي من وسائل الإعلام الكولومبية El Tiempo ، صحيفة غلوبال تايمز أن المؤتمر حدث تاريخي، ومن المهم أن يكون صحفيون مثله هنا ليشهدوا هذا الحدث عن كثب لأننا “بحاجة إلى السماح للناس من الجانب الآخر من العالم لفهم ما يحدث هنا” في الصين، و “نحن مهتمون بالتنمية [الصين] والاقتصاد والتكنولوجيا وما إلى ذلك”.

المهام والتحديات المستقبلية

وقال شي إن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة لضمان أن تبدأ الجهود الرامية إلى بناء بلد اشتراكي حديث من جميع النواحي بداية جيدة.

“إن بناء دولة اشتراكية حديثة من جميع النواحي مسعى كبير وشاق. إن مستقبلنا مشرق، ولكن ما زال أمامنا طريق طويل. لذلك يجب أن نكون أكثر وعيًا بالأخطار المحتملة، وأن نكون مستعدين للتعامل مع أسوأ السيناريوهات، وأن نكون مستعدين لتحمل الرياح الشديدة والمياه المتقطعة وحتى العواصف الخطيرة”.

قال زانغ شيشيان، أستاذ في مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في بكين، لصحيفة غلوبال تايمز يوم الأحد إن “المخاطر المحتملة التي يمكن أن تجلب” عواصف خطيرة “ستأتي من خطر الحرب وسط تغييرات عميقة لم يشهدها العالم في القرن الماضي وأزمة اقتصادية واجتماعية عالمية محتملة، مثل العقبات التي تحول دون إعادة التوحيد الوطني، حيث أن التدخل الأجنبي لدعم الانفصالية التايوانية يمكن أن يجلب خطرًا بالغًا”.

وأشار الخبراء إلى أن السبب الأساسي وراء حاجة الصين إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات وحتى “العواصف الخطيرة” هو أن التحديث الصيني سيجلب تحديات للهيمنة التي تهيمن الآن على النظام العالمي الحالي.

لذلك طالما واصلت الصين تطوير نفسها، واستمرت في السعي إلى تحسين سبل عيش الشعب الصيني وبذلت جهودًا لتقديم المزيد من المنافع العامة، مثل مبادرة الحزام والطريق، للدول الأخرى التي تريد أيضًا التعاون والتحديث والتنمية السلمية المربحة للجانبين، فإن الهيمنة الحالية ستفرض ضغوطًا وقمعًا وحتى هجمات ضدها، كما قال المحللون.

كما شدد شي على تحديث نظام الأمن القومي الصيني وقدراته وحماية الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.

وقال شي: “الأمن القومي هو حجر الأساس للتجديد الوطني، والاستقرار الاجتماعي هو شرط أساسي لبناء صين قوية ومزدهرة “. “سيتخذ الحزب خطوات منسقة لضمان الأمن الخارجي والداخلي، والأمن الداخلي والأمن العام، والأمن التقليدي وغير التقليدي، فضلًا عن أمنه وأمنه المشترك.