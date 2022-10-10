غرفة الأزياء الإندونيسية تغمر المصممين والمشترين وعشاق الموضة في عالم من الأزياء المحتشمة في مهرجان إندونيسيا الدولي للأزياء المحتشمة 2022‫

جاكرتا، إندونيسيا، 10 أكتوبر 2022 / PRNewswire / – أعلن كلٌ من بنك إندونيسيا ‎(BI) ، ووزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا، وغرفة الأزياء الإندونيسية ‎(IFC) ، كجزء من المهرجان الاقتصادي الشرعي الإندونيسي ( ISEF ) رسميًا عن افتتاح مهرجان إندونيسيا الدولي للأزياء المحتشمة ( IN2MOTIONFEST 2022 ) والذي يستمر حتى 9 أكتوبر 2022 في مركز جاكرتا للمؤتمرات، جاكرتا، إندونيسيا.

عالم من منسوجات واسترا ‎(WASTRA)

بدأ مهرجان الأزياء المحتشمة الذي استمر لخمسة أيام بعرض ألوان من الملابس الجاهزة الفاخرة، وملابس الخروج، وملابس السهرة سياري، ملابس الحفلات، وملابس العمل. وحضر حفل افتتاح المهرجان الاقتصادي الشرعي الإندونيسي الذي تلاه افتتاح مهرجان إندونيسيا الدولي للأزياء المحتشمة 2022 في 6 أكتوبر 2022 محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجيو، ووزيرة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا تيتن ماسدوكي.

وفي كلمته بهذه المناسبة قال وارجيو: «لقد حقق مهرجان الأزياء المحتشمة الافتتاحي الدولي في إندونيسيا نجاحًا هائلاً. ومن المتوقع أن يصبح أكبر مهرجان دولي للأزياء المحتشمة. ويمكن القيام بذلك من خلال تعزيز العلامات التجارية للأزياء المحتشمة في إندونيسيا، وزيادة القدرة والترابط بين الجهات التجارية المحلية والعالمية. ونحن بدورنا سنواصل رعاية التراث الثقافي لإندونيسيا ومشاركته مع العالم».

ويمكن للحضور مشاهدة ما مجموعه 1256 مظهرًا من سترات وأزياء واسترا نوسانترا من إبداع مجموعة من المصممين المختلفين مثل ديان بيلانجي، إيتانغ يوناس، خانان، لاوديا شينتيا بيلا، سياهر نوردين من ماليزيا، يود كوكو من تايلاند، أيه 3 من فرنسا إكس إيمي ثي، وغيرهم.

كلمة واسترا مشتقة من اللغة السنسكريتية وتعني “المنسوجات المصنوعة يدويًا». واسترا مليئة بالمعاني الثقافية والتاريخية وتحظى بالتقدير في جميع أنحاء العالم لجمالها. ومعظمها مصنوع بأيدي حرفيين مهرة أتقنوا تجارتهم عبر الأجيال من خلال تكييف المهارات القديمة.

لقد كانت “واسترا من سابانغ إلى ميراوك، مثل سونغكيت، إيكات، لوريك باتي، هي أبرز ما شهده مهرجان هذا العام. وقال علي كاريزما، الرئيس الوطني لغرفة الأزياء الإندونيسية: «إنه لأمر مدهش أن نشارك تراثنا الثقافي مع العالم وأن نرى نفس الفرح الذي نشعر به عند رؤية هذه الأقمشة المدهشة».

وأضاف ماسدوكي: “من خلال إشراك مئات المصممين في استخدام 14 نوعًا من واسترا، نأمل أن يشارك المزيد من أصحاب المصلحة في المستقبل في الجهود التي تهدف لجعل إندونيسيا رائدة في مجال الأزياء المحتشمة في العالم”.

وفقًا لبيانات معهد الإحصاء في إندونيسيا ( BPS ) ، تحتل إندونيسيا المرتبة الثالثة عشر في تصدير الملابس الإسلامية على مستوى العالم في عام 2021 بقيمة تصل إلى 4.68 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.49 بالمائة مقارنة بعام 2020.

نبذة عن المهرجان الاقتصادي الشرعي الإندونيسي ( ISEF )

المهرجان الاقتصادي الشرعي الإندونيسي هو أكبر حدث سنوي في إندونيسيا للاقتصاد الإسلامي وجزء من منتدى الشريعة الاقتصادي العالمي. تجمع هذه المنظمة الأفكار في مبادرات قابلة للتطبيق لدعم الاقتصاد الإسلامي مع التركيز على تطوير الاقتصاد الشرعي ومع الحفاظ على الانسجام مع القيم الإندونيسية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة مهرجان الأزياء IN2MOTIONFEST على انستجرام و يوتيوب وزيارة المهرجان الاقتصادي الشرعي الإندونيسي ( ISEF ) على انستجرام ، و يوتيوب ، و فيسبوك و تويتر .