غاري كاسباروف في مؤتمر أمبروفيت للأمن السيبراني إسرائيل-الإمارات العربية المتحدة-أوروبا الشرقية يتحدث عن الشطرنج والذكاء الاصطناعي، ودوره في مسلسل مناورة الملكة

تل أبيب، 17 شباط/فبراير 2021/PRNewswire/ — مع الانتقال السريع إلى العمل عن بُعد، واستخدام السحابة، واستخدام المدفوعات عبر الإنترنت، زاد عدد وتكلفة الهجمات الإلكترونية على الأفراد والشركات الخاصة والدول بشكل كبير. قدم مؤتمر إمبروفيت بين إسرائيل والإمارات وأوروبا الشرقية للأمن السيبراني تقنيات إسرائيلية رائدة في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الدفاع ضد تداول الأخبار المزيفة.

المتحدث الرئيسي في المؤتمر كان غاري كاسباروف، بطل الشطرنج العالمي، والناشط في مجال حقوق الإنسان والمؤلف، ومؤسس مبادرة تجديد الديمقراطية. انضم كاسباروف مؤخرًا إلى المجلس الاستشاري لمؤتمر إمبروفيت، الذي يربط بين شركات التكنولوجيا والابتكار والحكومات والأسواق الجديدة.

تحدث كاسباروف عن عدد من الموضوعات، بما في ذلك مشاركته في مسلسل نتفليكس الناجحمناورة الملكة والعلاقة بين الشطرنج والذكاء الاصطناعي، والتعاون بين الإنسان والآلة، ومشاركته في مجالات الذكاء الاصطناعي والإنترنت، والانضمام إلى المجلس الاستشاري لإمبروفيت.

قال كاسباروف: “يعمل مؤتمر إمبروفيت على حل المشكلات وأنا أقوم بحل المشكلات طوال حياتي.” وتابع: “عمل إمبروفيت الذي يقوم على ربط الشركات الناشئة بالحكومات مهم بشكل خاص في هذه المرحلة من التاريخ. من المهم جدًا تحسين المناخ العالمي للابتكارات من خلال مساعدة الشركات الناشئة على تقديم أفكارها مباشرة إلى العملاء المحتملين، إلى قمة الهرم، وأعتقد أن ذلك يساعد الحكومات أيضًا في النظر من منظور جديد.”

تحدث كاسباروف عن مشاركته في مسلسل نتفليكس الشهير مناورة الملكة، فقال إنه سعيد جدًا برؤية برنامج جاد عن الشطرنج يصبح من أكثر المسلسلات التلفزيونية مشاهدة في العالم، وكشف أن المخرج سكوت فرانك عرض عليه لعب دور فاسيلي بورغوف. “أدركت أن قضاء ثلاثة أشهر في هذه العملية سيكون مستحيلًا فعليًا. بدلاً من ذلك، اقترحت أن أكون مستشارًا وأن أعيد تشكيل أجواء بطولة الشطرنج وأضمن أن تكون جودة الألعاب مثالية تقريبًا … يجب أن أقول إن النجاح الهائل لهذا المسلسل كان مفاجأة كبيرة وحسّن صورة لعبة الشطرنج بشكل كبير “.

وأشار كاسباروف إلى أنه تصادف عقد المؤتمر في اليوم التالي للذكرى الخامسة والعشرين لأول مباراة له مع برنامج آي بي أم “ديب بلو” الذي قال إنه كان نقطة تحول في حياته وجعله يدرك أن المستقبل كان في التعاون بين الإنسان والآلة: “كانت مثل أنني استشعرت أن أمرا سيحدث، وكانت فكرتي، إذا لم نتمكن من التغلب عليهم، يجب أن ننضم إليهم. علينا أن نحاول الجمع بين الإبداع البشري والقوة الغاشمة للآلات. على مدار ربع القرن الماضي، قمت بالترويج لفكرة التعاون بين الإنسان والآلة.”

وتعليقًا على المخاطر المتصورة للذكاء الاصطناعي، قال كاسباروف: “هناك جيش من المتشائمين يقولون إنه ليس لدينا مستقبل لأن المستقبل سيكون للآلات. ولا أرى أي دليل على حدوث ذلك في المستقبل المنظور”.

إيرينا نيفزلين، مؤسسة ورئيسة إمبروفيت: مهمة إمبروفيت تتمثل في تمكين الحكومات من الوصول والقدرة على تنفيذ الابتكارات التكنولوجية المذهلة التي يتم إنشاؤها كل يوم لتحسين حياة المواطنين. لم يكن الأمن السيبراني أكثر حدة مما كان عليه خلال هذه الأزمة عندما وجد غالبية الناس أنفسهم يعملون من أجهزة الكمبيوتر من منازلهم ومع تزايد الهجمات الإلكترونية من قبل الديكتاتوريات الأجنبية والمجموعات الأخرى “.

وقال وزير العلوم الإسرائيلي هيلي تروبر إن اتفاقية أبراهام للسلام الموقعة مؤخرًا مع الإمارات العربية المتحدة ستتيح “التقدم في مجالات العلوم والابتكار والإنترنت والتواصل والتعاون وجعل العالم مكانًا أفضل.”

وقال المسؤولون والمصرفيون والمستثمرون الإماراتيون الذين شاركوا في المؤتمر إن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين إسرائيل والإمارات في قطاع الإنترنت وخارج الإنترنت. وكشفت الشيخة هند فيصل القاسمي، وهي من أفراد العائلة الملكية الإماراتية وسيدة أعمال وفاعلة خير، أن حوالي 250 شركة إسرائيلية تعمل بالفعل في الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية، وأنه منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم، تم الإعلان عن ذلك. وقالت الشيخة القاسمي إن الشركات الإسرائيلية ستعثر على شركاء في الإمارات إذا كانت لديها منتجات جيدة لتعرضها. “كلا البلدين شابان نسبيًا ولديهما الكثير من التطلعات لإبراز نفسيهما هنا.”

E وقال إيتان نائيه، رئيس البعثة الإسرائيلية في الإمارات العربية المتحدة إن هناك قدرًا كبيرًا من التآزر بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، في ما يتعلق بالتكنولوجيا بشكل عام وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني. وأشار إلى أن الإمارات دولة متقدمة تكنولوجياً أرسلت للتو مسبارًا للدوران حول المريخ. “إسرائيل هي إحدى عواصم التكنولوجيا المتقدمة والإلكترونية في العالم، وتبحث الإمارات العربية المتحدة عن تعاون مع الشركات الإسرائيلية”.

وقال أيمن العوضي، المدير العام للمجموعة، مجموعة الشركة: “الإمارات العربية المتحدة هي نقطة انصهار لشركات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والأمن السيبراني من جميع أنحاء العالم لعرض قدراتها، وإسرائيل في المرتبة الأولى عالميًا في الشركات الناشئة والتقنيات المتقدمة. والأمن السيبراني مرحب به للاستفادة من هذه المنطقة النابضة بالحياة حيث توجد الكثير من فرص الأعمال.”

وقال محمد الملا، مدير تطوير الأعمال في بنك الإمارات الوطني دبي إن البنوك بحاجة إلى التفكير في أهمية الأمن السيبراني ليكون لها مستقبل في العالم. وقال: “أعتقد أن هذا هو مدى أهمية الأمن السيبراني.”. وكشف الملا أن بنك الإمارات دبي الوطني قد أبرم اتفاقية مبدئية مع بنك هبوعليم، ولديه بالفعل اتفاقية مع بنك لئومي. “نهدف إلى أن نكون البنك المفضل لأي عميل إسرائيلي يتطلع إلى إنشاء متجر في الإمارات العربية المتحدة.”.

الميجور جنرال وتحدث اللواء (احتياط) عاموس جلعاد ، المدير التنفيذي لمعهد السياسات والاستراتيجيات، آي دي سي هرتزليا، عن أهمية الفضاء الإلكتروني في ساحة المعركة الحديثة. لا أستطيع أن أتخيل أي حرب مستقبلية بدون الإنترنت … من أجل الفوز في الحرب القادمة، نحتاج إلى أن نكون الأفضل في ثلاثة أبعاد هي الهجمات والاستخبارات والدفاع السيبراني.”

وقال الرئيس البرلغاري السابق روزين إنه في العديد من مجالات الإنترنت، تعد إسرائيل الدولة الأولى في العالم. “رسالتي إلى الشركات الإسرائيلية هي أن هناك طلبًا كبيرًا على منتجاتكم، لذا تواصلوا معنا”.

الرئيس التنفيذي لشركة إمبروفيت رونيت هاسين هاشمان : “إسرائيل قوة إلكترونية ولديها الكثير لتقدمه للعالم. تفخر إمبروفيت بالترويج للشركات الإسرائيلية التي تتصدر قطاع الإنترنت وربطها بالحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم. أود أن أرحب بـغاري كاسباروف، وهو شخصية عالمية مختصة بالذكاء الاصطناعي والإنترنت في المجلس الاستشاري لـ إمبروفيت. إن انضمام غاري إلى المجلس يعد خطوة كبيرة للأمام نحو تحقيق أهداف تحسين هذا القطاع.”

الشركات السيبرانية المشاركة في المؤتمر:

بسايسيس تقدم منصة PenTera، منصة اختبار اختراق الشبكة المؤتمتة التي تعمل على تقييم وتقليل مخاطر الأمن السيبراني للشركات. من شركة ناشئة صغيرة، أصبحت بسايسيس رائدة في السوق ولديها مئات العملاء حول العالم. تحدث الرئيس التنفيذي لشركة بسايسيس أميتاي راتزون عن ثورة التحقق الآلي من الأمان.

سايبر أوبزيرفر هي الحل الأول لمراقبة الضوابط الحاسمة (CCM) الذي يبسط الطريقة التي تتم بها مراقبة أدوات الأمن السيبراني وإدارتها. شايمونبيكر, ، نائب الرئيس للمنتجات والشريك المؤسس لشركة سايبر أوبزيرفر، عن مراقبة الضوابط المستمرة من أجل رؤيا شاملة للأمن السيبراني.

سيابراهي شركة ناشئة رائدة في مجال تقنية الحقيقة، تمكّن العلامات التجارية من إجراء تحليل متعمق لروايات وسائل التواصل الاجتماعي لاكتشاف الأصالة والوصول إلى الجماهير الحقيقية. تحدث دان براهمي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في سايابرا عن المعلومات المضللة و”تأثير كرة الثلج.”

حلول تعلم سايبر ريدي تجعل التدريب على التوعية بالأمن السيبراني سهلاً وفعالًا وخاليًا من الاحتكاك.. أثبت حل CybeReady المُدار بالكامل أنه يغير سلوك الموظفين ويقلل من مخاطر العنصر البشري في مئات المؤسسات حول العالم. تحدث مايك بولاتسيك، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في حلول تعلم الأمن السيبراني عن الاستعداد بنقرة واحدة.

توكا تساعد وكالات الحكومة الموثوق بها وإنفاذ القانون والوكالات الأمنية في الحفاظ على سلامة المواطنين والدفاع ضد الإرهاب والجريمة من خلال تقديم المشورة للحكومات بشأن بناء دفاع إلكتروني متكامل ومن خلال تطوير أدوات جمع معلومات استخبارية متطورة وقانونية.. تحدث العميد (احتياط) يارون روزين، رئيس هيئة الأركان الإلكترونية السابق لقوات الدفاع الإسرائيلية، والمؤسس المشارك ورئيس توكا عن سبب وكيفية بناء الدول وتعزيز قدراتها السيبرانية.

فوكاس تليكوم تأسست في العام 1995 ومنذ ذلك الحين أصبحت موردًا رائدًا لحلول مزامنة الوقت ومبتكرة في مجال أمن نظام تحديد المواقع العالمي، حيث طورت تقنيات فريدة وحاصلة على براءة اختراع لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات على أنظمة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت. وتحدث تشارلي فيريرا، رئيس تطوير الأعمال الدولية في فوكاس تليكوم، عن مدى أهمية الوقت الصلب والموثوق به لعمليات الشبكة والأمن.

تي سيف هي مزود لحلول زيرو ترست أكسس التي تخفف من الهجمات على خدمات الأعمال الحيوية للشركات والبيانات الحساسة. وتحدث إيتان بريملر، الشريك المؤسس ونائب رئيس التطوير المؤسسي في سيف-تي، عن مدى تأخر الأمن السيبراني بشكل خطير عن احتياجات العالم الجديد للوصول إلى موارد الشركات.

يفن دي بي ر هي قاعدة بيانات مستندات موزعة تعتمد على نموذج المستند وتتميز بمعاملات ACID وأداء مذهل. تعمل على تقليل النفقات التشغيلية وتقليل دورة إصدارات الشركة ووقت التسويق. تحدث أورين إيني، الرئيس التنفيذي لشركة ريفن دي بي، عن قابلية الاستخدام كاستراتيجية أمنية.

آكسونيوس هي منصة لإدارة أصول الأمن السيبراني تمنح المؤسسات مخزونًا شاملاً للأصول، وتكشف عن الثغرات الأمنية، وتتحقق تلقائيًا من سياسات الأمان وتفرضها. تحدث دين سيسمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة آكسونيوس، عن محاربة العدو الأول للأمن السيبراني: الوقت.

سايبوال قدمت منتجًا برمجيًا بمجموعة واسعة من تقنيات اكتشاف الاختراقات، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرات التنسيق..

وتحدث زيف سيمحون، نائب رئيس قسم تطوير الأعمال والمبيعات في سايبوال، عن حلول الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.