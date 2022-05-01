‫عودة الرئيس التنفيذي لغويا إلى بولندا وأوكرانيا لإرسال رسالة سلام عاجلة لتجنب أزمة غذائية عالمية

“غويا تهتم Goya Cares ” توسع شراكاتها إلى أوروبا الشرقية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

كراكوف بِبولندا وجيرسي سيتي بِنيوجيرسي، 13 ماي/أيار 2022 / PRNewswire / — يعود بوب أونانو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة غويا Goya ، إلى بولندا وأوكرانيا برسالة سلام عاجلة لإنهاء الحرب من أجل تجنب المجاعة وأزمة الغذاء العالمية.

https://youtu.be/5MgeHkTIFjA

“أوكرانيا هي واحدة من أكبر مصدري الأغذية الزراعية والموسم الزراعي لهذا العام في وضع حرج. أصبح العديد من المزارعين في أوكرانيا جنودا. إذا لم ننهي هذه الحرب الآن، فلن يتمكن المزارعون من زراعة وتصدير الموارد الضرورية التي يحتاجها العالم للبقاء على قيد الحياة. سوف نشهد حتما نقص الغذاء على الصعيد العالمي”، قال بوب أونانو في مؤتمر صحفي عقد في معبد الرحمة الإلهية في كراكوف-لجيفنيكي بِبولندا يوم الخميس 12 ماي/أيار 2022، الذي يتزامن مع ذكرى الأم المباركة في قرية هروشيف بأوكرانيا في 12 ماي/أيار 1914.

بتوجيه من فرسان كولومبوس، الذين ساعدوا أبرشية تشيستوشوفا في إنشاء منزل لـ 100 يتيم، تستجيب مهمة غويا الإنسانية الثانية التي تحولت إلى روحانية إلى بولندا وأوكرانيا للدعوة الأخيرة للصلاة من قبل البابا فرانسيس. يعيش فرسان كولومبوس المهمة التأسيسية للأب المبارك مايكل ماكجيفني لمساعدة الضعفاء، وخاصة الأرامل والأيتام”، قال سيمون تشيزيك، مدير الفرسان للنمو الدولي لأوروبا. “نرى أن المستضعفين اليوم هم الأسر والنساء والأطفال الأوكرانيون، ونحن كفرسان لا يمكن أن نكون غير مبالين بمعاناتهم”.

من خلال “غويا تهتم Goya Cares” ، تواصل هذه المهمة التزام غويا Goya برعاية النساء والأطفال وتمتد إلى منظمات التمويل بما في ذلك مجموعة الاسترداد الجوي وفرسان كولومبوس وراهبات سيدة الرحمة، الذين من خلال رسالتهم الأصلية لإدارة “بيوت الرحمة” يوفرون ملاذ آمن للنساء والفتيات المعرضات لخطر الاستغلال أو يتم استغلالهن.

“لقد خلق الله البشرية وخلقت البشرية كل وسيلة لتدمير نفسها. نحن بحاجة إلى التخلي عن أسلحة الكراهية والحرب المدمرة، والاعتناق الكامل لقوة الله والصلاة. آمل أن تتبنى الإنسانية الحب والحماية وتوقف الكراهية والدمار”، تابع بوب أونانو.

نزحت الحرب أكثر من نصف أطفال أوكرانيا البالغ عددهم 7.5 مليون طفل. قُتل 219 طفلا وأُصيب 398. تم نقل 121000 طفل إلى روسيا. بينما فر العديد من الأطفال مع أمهاتهم، فُصل آخرون عن عائلاتهم أو أرسلوا بمفردهم على أمل أن يصلوا إلى بر الأمان. أنقذت المجموعة الجوية أكثر من 700 يتيم وأكثر من 1000 لاجئ أوكراني.

“ما دامت حرب بوتين مستعرة في أوكرانيا وحيثما يتجلى الشر سنكون هناك لحماية أبرياء الله. ما تعلمته في عمليات النشر الخمس التي قمت بها كقائد أخضر بالجيش الأمريكي هو أن الحرب تسرق البراءة. يجب أن نحمي البريئين من الناس. إن هؤلاء الأطفال يستحقون الأمان وأن يشعروا بحب الرب”، قال جيريمي لوك، رئيس العمليات في مجموعة الاسترداد الجوي.

بينما تأتي هذه الحرب مع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية والإمدادات، عادت غويا Goya أيضا مع 1000 مسبحة باركها البابا فرانسيس وأكثر من 60 ألف مسبحة تبرع بها الأمريكيون، وهو التبرع الذي بدأ بعرض مسبحة واحدة من شانون هاس من سان أنطونيو بتكساس، ثم تحولت بأعجوبة إلى عشرات الآلاف من المسابح وما يزال العد مستمرا.

تبرعت Goya بمليون رطل من الغذاء إلى مهمة التمكين العالمية (GEM) ، كجزء من مهمتها. قال مايكل كابوني، رئيس بعثة التمكين العالمية: “إن شركة جويا Goya هي الشريك الغذائي الرئيسي لـ GEM . لقد عملنا معا على العديد من الكوارث العالمية والأمريكية. توجد منتجات Goya في كل مجموعة من مجموعات الضروريات العائلية من GEM Bstrong . وهذه واحدة من أثمن وأهم شراكاتنا. إنهم يهتمون وهم دائما على استعداد لدعم القضايا المستجدة”.

“غويا تهتم Goya Cares ” هي مبادرة عالمية مكرسة لمكافحة الاتجار بالأطفال وتغذية الروح من خلال دعم المنظمات التي تحمي حياة النساء والأطفال. من خلال “غويا تعطي Goya Gives” ، تبرعت غويا Goya بأكثر من سبعة ملايين رطل من الغذاء خلال السنوات القليلة الماضية استجابة للوباء والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

لمزيد من المعلومات عن غويا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.goya.com

نبذة عن شركة غويا للأغذية : تأسّست شركة غويا Goya للأغذية سنة 1936، وهي أكبر شركة أغذية في الولايات المتحدة مملوكة لعائلة أميركية من أصل إسباني؛ وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة والتوابل اللاتينية. وتقوم الشركة بتصنيع وتغليف وتوزيع أكثر من 2500 منتج غذائي عالي الجودة مُصنّع بمكونات أصلية من إسبانيا ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية. وتستخدم شركة غويا في تصنيع منتجاتها تقاليد الطهي الخاصّة بالمجتمعات الإسبانية حول العالم. مزيج المكونات الأصلية والتوابل ذات النكهات القوية والتحضير المتميّز يجعل منتجاتها مثالية لجميع الأذواق وجميع موائد الطعام. لمزيد من المعلومات عن شركة غويا للأغذية، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: ‎www.goya.com ‏.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

ناتالي جي مانيسكالكو

هاتف رقم: 845.659.6506 / بريد إلكتروني: natalie@retromedianyc.com

مصدر الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1816763/DSC00940.jpg

مصدر الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1153368/GOYA_Logo.jpg