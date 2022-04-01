عمرة مي تكشف عن رقم قياسي من حجوزات العمرة مع بداية شهر رمضان المبارك

المنصة الرائدة المتخصصة في حجوزات العمرة تكشف عن نمو بنسبة 80% خلال النصف الأول من شهر الصيام مع زيادة كبيرة في الطلب على خدمة الحجوزات المباشرة للمعتمرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة , 19 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — كشفت عمرة مي، منصة حجوزات العمرة الرائدة عالمياً، عن ارتفاع كبير في حجوزات العمرة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث سجلت نمواً وصل إلى 80% خلال النصف الأول من الشهر.

وشهدت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في الحجوزات، بعد إطلاق باقاتها الجديدة من الخدمات المباشرة للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، حيث حققت إنجازاً غير مسبوق مع ما يزيد عن 3.5 مليون مُعتمر من مختلف أنحاء العالم منذ تأسيس الشركة في عام 2019. كما تُوّج هذا النمو غير المسبوق في أعمال المنصة بحصولها على جائزة أفضل وكيل عمرة إلكتروني للحجاج والمعتمرين، الصادرة عن المؤسسة العالمية للعناية بالحج والعمرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد محمد بن محفوظ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة عمرة مي: “نتوقع نهايةً قوية لموسم العمرة الحالي مع نجاحنا بالحصول على الحصة الأكبر من الحجوزات. ومع بداية شهر رمضان الفضيل، أصبحت عمرة مي أول شركة تُطلق باقات العمرة الموجهة مباشرةً للمعتمرين، لتحقق أداءً متفوقاً على المعدل الوسطي في القطاع بهامشٍ واضح مع توسع كبير ولافت. كما يسرّنا أن تحصد عمليات الاستثمار في منتجاتنا نتائج إيجابية خلال مدة قصيرة”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قطاع العمرة يواصل نموه القوي مع إلغاء القيود المفروضة على السفر في فبراير الماضي، وشهدت أنماط حجوزات المعتمرين نقلةً نوعية إلى جانب النمو الإجمالي في القطاع، إذ يُفضّل المعتمرون اليوم خيارات أكثر مرونة تتيح لهم تصميم مسار رحلاتهم بأنفسهم، بما في ذلك اختيار الفنادق التي يودون الإقامة فيها. ويختلف هذا كُلياً عن عملية الحجز التقليدية التي يُضطر فيها المعتمرون لاستكمال حجوزاتهم من خلال وكلاء عمرة محليين مع باقات محدودة للغاية من الخيارات،

بينما تتيح خدمات عمرة مي الموجهة مباشرةً للمعتمرين باقة من العروض المخصصة لجميع المعتمرين من مُختلف أنحاء العالم، حيث تشمل رحلات الطيران والفنادق وخدمات النقل من وإلى المطارات وإصدار التأشيرات، التي شهدت نمواً هائلاً على مستوى العالم. وأصدرت الشركة خلال الأيام الـ 15 الأولى من الشهر المبارك تأشيرات لحاملي أكثر من 27 جنسية في أقلّ من أربع ساعات، علماً أنّ غالبية هذه التأشيرات صدرت لصالح معتمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (55%)، تليها شبه القارة (33%). وأصبحت عمرة مي أول مُحرك بحث عن الحجوزات يعمل على إصدار غالبية تأشيرات الدخول، ليحقق المساهمة الأعلى من نوعها على مستوى القطاع.

وأضاف بن محفوظ: “تعتزم منصة عمرة مي مواصلة مساعيها لتعزيز تجربة العمرة لجميع المعتمرين خلال مراحل رحلتهم كافةً، وتُحافظ المنصة على مكانتها الرائدة في قطاع السفر الديني بفضل تركيزها المستمر على تقديم أفضل الخدمات جودة وأكثرها تميّزاً.

واختتم بن محفوظ حديثه بالقول: “بعد النجاح الكبير الذي شهدته خدمة العمرة للأفراد التي اطلقناها هذه السنة، نعمل في الوقت الحالي على تطوير طرقً جديدة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن من ضمنها توفير باقات سياحية داخل المملكة والتي تهدف إلى التعريف بعراقة وأصالة المملكة العربية السعودية، كما نعمل الآن على إطلاق حلول تكنولوجيا تمويلية للأفراد متماشية مع الشريعة الأسلامية لدعم القطاع”.

واختتم بن محفوظ حديثه بالقول: “نتطلع قُدماً لاستثمار هذه النتائج غير المسبوقة وتعزيز سبل التعاون مع أبرز الجهات الفاعلة لترسيخ موقعنا الريادي في القطاع”.

ملاحظات للمحررين

حول عمرة مي

بدأت شركة عمرة مي نشاطها كجزء من مجموعة “ترافيزي” التي تأسست في عام 2014 والتي تخصصت في تقديم حلول متعلقة بالسفر للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، كخط عمل متفرع من شركة “هوليداي مي” لتصبح في النهاية كيانًا مستقلًا ذو رؤية واضحة وثاقبة لتقديم المنتجات والخدمات المتعلقة بالعمرة لوكلاء السفر والعملاء المنفردين.

أطلقت شركة عمرة مي موقعها الإلكتروني Umrahme.com ليصبح الأول من نوعه عالميًا فيما يتعلق بالحجوزات عبر الإنترنت، الحصول على تأشيرة السفر الالكترونية وكذلك الباقات المصممة خصيصًا للعملاء طبقًا لميزانيتهم المالية واحتياجاتهم المختلفة، مثل الفنادق والرحلات ووسائل نقل المعتمرين خلال رحلة العمرة .

يقع مقر الشركة الرئيسي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولدينا أكثر من 70 موظفًا من جنسيات مختلفة في مكاتبنا بجدة، دبي، بوني وجمهورية مصر العربية.

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