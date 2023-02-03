‫علامة تجارية أمريكية يملكها شيف في معرض جلفود: مطعم Russo’s New York Pizzeria على وشك التوسع في الشرق الأوسط

توسيع مفهومه في الإمارات والبحرين والسعودية والكويت وتركيا وأفريقيا

ومصر

هيوستن، 3 فبراير / شباط 2023 / PRNewswire / — يحضر الشيف أنتوني روسو الذي يُعتبر عقل الطهي الإبداعي والمؤسس والرئيس التنفيذي لمطعم Russo’s New York Pizzeria ومطعم، Russo’s Coal-Fired Italian Kitchen معرض جلفود في رواق المستقبل بلازا بالجناح J14 بعد الإعلان عن استراتيجية نمو لتوسيع الحضور الدولي للعلامتين التجاريتين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتستهدف على وجه التحديد الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وتركيا وإفريقيا ومصر.

تعكس مرحلة النمو الجريئة هذه الوجود المتزايد للعلامات التجارية في المنطقة، مع وجود مواقع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. مطعم بيتزا نيويورك روسو موجود بالفعل في السوق. تخطط العلامة التجارية لإضافة 30 مطعم إلى منطقة الشرق الأوسط في السنوات الخمس المقبلة.

كجزء من هذا الجهد، سيجتمع الشيف أنتوني روسو مع المستثمرين المهتمين والمؤهلين، بينما في معرض جلفود 2023 للطعام، سيقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي ويقام في الفترة من 20 إلى 24 فبراير / شباط في رواق المستقبل بلازا – الجناح J14

بالإضافة إلى ذلك، سيستضيف الشيف أنتوني روسو “يوم الاكتشاف” اعتبارًا من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 5 مساءً 25 فبراير / شباط في النخيل مول بالرواق 447Q . نرحب المشاركين المحتملين لتذوق المأكولات الإيطالية والبيتزا الأصيلة على طراز نيويورك في روسو أثناء التجول في سحر العالم القديم والتصميم الحديث والضيافة المبتكرة. سيحتاج الضيوف المهتمون إلى الرد على دعوة الحضور لهذا الحدث عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى anthony@nypizzeria.com

قال روسو، الذي يمتلك 40 عامًا من الخبرة في الطهي وبالخصوص المأكولات الإيطالية الطازجة المحضرة منزليًا باستخدام الوصفات العائلية منذ عام 1978: “عندما يتعلق الأمر بزيادة حضورنا العالمي، فإن التوسع في الشرق الأوسط يزداد سخونة بسرعة”. “لقد شهدنا تطورًا مذهلاً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حتى الآن، لكن الطلب على الطعام الإيطالي العائلي مستمر في النمو. يهيمن مطعم روسو على البيتزا الكلاسيكية والمشهد الإيطالي، ويسعدنا أن نمنح المزيد من فرق الأعمال الدولية فرصة لتكون جزءًا من هذا النمو المثير للامتياز “.

ركزت مطاعم روسو على الابتكار في قوائم الطعام لأكثر من 32 عامًا، حيث مزجت أجيالًا من الوصفات الإيطالية لعائلة روسو. من خلال المكونات المختارة بعناية من الشيف أنتوني والالتزام بالبحث والتطوير، استمرت العلامات التجارية في البقاء في صدارة آخر صيحات الطهي. وخير مثال على ذلك هو مجموعة المطاعم الكاملة من البيتزا والباستا الخالية من الغلوتين – استجابة صادقة لطلب قائمة طعام لذيذة وخالية من الغلوتين من العائلات المهتمة بالصحة وآلاف المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية في جميع أنحاء العالم. أيضًا، نظرًا لأن الشركة أصبحت عالمية، يمكن العثور على النكهات المحلية للشرق الأوسط في العديد من الوصفات، وربط الثقافة المحلية بالبيتزا الأصلية على طراز نيويورك والمطبخ الإيطالي الكلاسيكي.

تقدم مطاعم روسو فرصة امتياز نادرة لرجال الأعمال المهتمين بالعلامات التجارية التي أثبتت جدواها والتي تم إنشاؤها بالكامل من قبل الطهاة. بالإضافة إلى راحة المستهلك، يقود روسو فئة المطاعم الإيطالية من خلال إنشاء نموذج أعمال يقدم:

مساحة أصغر (1200-4000 قدم مربع) لتوصيل الطعام وللخدمة المطعمية الكاملة

دخول منخفض التكلفة إلى أعمال المطاعم باستثمار أولي يبدأ بحوالي 395 ألف دولار في أسواق مختارة

متوسط تكاليف الغذاء والعمالة 21.8٪ و 25.4٪ على التوالي*

متوسط حجم مبيعات لكل وحدة هو 1.1 مليون دولار*

لمعرفة المزيد عن فرص امتياز لمطاعم روسو، يرجى زيارة

https://russosfranchise.com .

نبذة عن مطعم روسو

مطاعم روسو هي صاحبة امتياز محلي وعالمي للماركات السريعة للطعام غير الرسمي والسريع Russo’s New York Pizzeria و Russo’s Coal-Fired Italian Kitchen . تتكون مطاعم روسو، التي يقع مقرها في هيوستن، من مزيج من مواقع الشركات والامتياز في جميع أنحاء تكساس وأوكلاهوما وكاليفورنيا وفلوريدا. دخلت مطاعم روسو الأسواق الدولية أيضًا، مع مواقع في دبي، أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر. وأنشأ الشيف أنتوني روسو مطاعم روسو من خلال استخدام وصفاته العائلية الفريدة التي تطغى عليها البيتزا على الطريقة النيويوركية وأطباق المعكرونة المصنوعة يدويًا والكالزونيس والسلطات والسندويشات والشوربات والحلويات. تعكس مطاعم روسو في جوهرها التزام الشيف أنتوني بجذوره في نيويورك حيث يأتي الطعام والعائلة أولاً. لمعرفة المزيد عن فرص فتح امتياز لمطاعم روسو، في الشرق الأوسط يرجى زيارة www.russosfranchise.com .

* تمثل هذه الأرقام فقط متوسط إيرادات المطاعم لستة (6) مواقع محلية أمريكية لمطاعم Russo’s New York Pizzeria ذات تصميمات وأحجام مختلفة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إلى جانب متوسط تكاليف الطعام وصافي الدخل للسبعة (7) مطاعم Russo’s New York Pizzeria المحلية التي تديرها الشركة المحلية. يمكن أن تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير من وحدة إلى أخرى ولا يستطيع مانح الامتياز تقدير نتائج أي امتياز.