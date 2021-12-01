عقدت الدورة الأولى من مؤتمر الحوار الودي بين الصين والأردن في بكين

بكين, 22 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — بعد ظهر يوم 22 ديسمبر، بتوقيت بكين، عُقدت الدورة الأولى من مؤتمر الحوار الودي بين الصين والأردن في بكين. ويكون موضوع المؤتمر “فرصة نادرة في قرن: البناء المشترك للحزام والطريق ورؤية الأردن 2025″، يجري خبراء وعلماء في مجالات الحكومة والاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم بين الصين والأردن حوارات قائمة على السحابة مع ممثلي الصناعات، قاموا معا بتحليل الوضع الدولي وتبادل الخبرات التعاونية وتعميق التبادلات الحضارية وتعزيز الثقة المتبادلة في الصناعة، من أجل تعزيز التنمية المتعمقة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وللتبادلات الثقافية بين البلدين في إطار “الحزام والطريق”.

أعرب تشن تشوان دونغ، السفير الصيني لدى المملكة الأردنية الهاشمية، في خطابه في المؤتمر أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1977، استمرت العلاقات بين الصين والأردن في التطور بشكل صحي ومستقر، مع تبادلات نشطة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات. أصبحت الصين ثالث أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مصدر للواردات للأردن. وفي المستقبل، يجب على الجانبين ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة وتقوية الاتصالات الاستراتيجية، وتسليط الضوء على المزايا التكميلية لتعزيز المنفعة المتبادلة والفوز المشترك، وتقوية التبادلات الثقافية وتعزيز تفاهم الشعبين، وتوسيع منصات التعاون وبناء رابطة المصير المشترك بين الصين والدول العربية.

أكد حسام الحسيني، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الصين، في خطابه أنه في المعضلة التي سببها كوفيد-19، تشجع المساعدة المتبادلة بين الشعبين بعضهما البعض. الأردن بلد نموذجي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ولديه بيئة استثمارية جيدة وموارد بشرية عالية الجودة، وقد تعاونت الشركات الصينية بالفعل مع الأردن في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. في المستقبل، سيستمر الأردن في تقديم دعم السياسات وتسهيل تنمية الشركات الصينية في الأردن.

أشار رئيس المجموعة الصينية للاتصالات الدولية (CICG) دو تشان يوان، أن السعي إلى التعاون والتنمية أصبح الأمل المشترك لجميع دول العالم، بما في ذلك الصين والأردن. يتعين على الصين والأردن التركيز على تحسين معيشة الشعبين، وتعزيز التعاون المربح للجانبين، والتركيز على الصداقة المستقبلية، وتعزيز التبادلات الشبابية، وتوسيع قنوات الحوار، وتعزيز التعلم المتبادل بين الحضارتين. إن المجموعة الصينية للاتصالات الدولية (CICG) على استعداد للعمل مع ممثلين من جميع أوساط في الصين والأردن لتعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين بشكل مشترك.

قال رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية الصينية للتنمية والاستثمار (SDIC) باي تاو، إن شركة الاستثمار في التعدين التابعة للمؤسسة الوطنية الصينية للتنمية والاستثمار هي أكبر مساهم في شركة البوتاس العربية (APC)، وتقوم بالوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية بنشاط، ساهمت بشكل تراكمي بأكثر من 600 مليون دولار أمريكي لخزانة الدولة الأردنية والمجتمع الأردني. وفي المستقبل، فإن المؤسسة الوطنية الصينية للتنمية والاستثمار على استعداد لأن تصبح “شريكا موثوقا به” و”مبعوثا ثقافيا صديقا” لتعزيز العلاقات الثنائية.

وهناك أيضًا منتديان، أجرى الضيوف فيهما تبادلات متعمقة حول موضوعي “الرؤية الجديدة والفرص الجديدة: الفرص والمستقبل للتعاون الصيني- الأردني” و”التعاون العملي والفوز المشترك: حالات عملية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والأردن”، لتعزيز تنمية العلاقات الودية بين البلدين.

وقدم نائب رئيس المجموعة الصينية للاتصالات الدولية (CICG) ليو دا وي ونائب المدير العام للمؤسسة الوطنية الصينية للتنمية والاستثمار (SDIC) تشونغ قوه دونغ معا، الكتاب ((حلم مشترك)) لممثلي شباب الصين والدول العربية. وقدم السفير حسام الحسيني ورئيس جامعة الدراسات الأجنبية ببكين يانغ دان، الكتاب ((البحث في الثقافة والتعليم الأردني)) لشباب البلدين.

استضافت هذا النشاط المجموعة الصينية للاتصالات الدولية (CICG) وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ونظمته شركة شيويفانغ وكلية اللغة العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وقدمت شركة الاستثمار في التعدين دعما له. وشارك ما مجموعه 100 شخصًا في النشاط.

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