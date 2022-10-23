‫عروض ضوئية مبهرة تزين سماء العلا فوق موقع التراث العالمي لليونسكو بالحِجر

العلا، المملكة العربية السعودية،, 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022 /PRNewswire/ —

الفيديو: https://mma.prnewswire.com/ media/1922006/Royal_ Commission_For_AlUla.mp4

فيديو بطل من Hegra’s Drone Show بواسطة لحظات العلاAlUla Moments و SKYMAGIC ، من إنتاج Balich Wonder Studio KSA، بإذن من لحظات العلا Al Ula Moments

الصورة – – https://mma.prnewswire.com/ media/1922007/Royal_ Commission_For_AlUla_1.jpg

عروض ضوئية مبهرة رسمتها طائرات الدرون فوق موقع الحِجر في العلا خلقت مشهداُ مبهراً من الضوء. أقيم العرض الإبداعي في العلا في شمال غرب المملكة العربية السعودية أيام 13 و14 و15 أكتوبر 2022 بمناسبة انتهاء مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء؛ الأول في سلسلة المهرجانات والفعاليات التي تشكل معًا التقويم الجديد لأحداث لحظات العلا.

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الصورة 2:

رسم لنسر طائر فوق مقبرة لحيان بن كوزا الأثرية في موقع الحِجر؛ أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية. يبرز عرض طائرات الدرون أصول وجمال الضوء في أنقى صوره عبر عمل فني باستخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تحلق طائرات الدرونز لتضيء سماء العلا بمجسم مشع لطائر عملاق يرافقه عزف موسيقي.

الصورة – – https://mma.prnewswire.com/ media/1922004/Royal_ Commission_For_AlUla_3.jpg

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العروض الضوئية في سماء الحِجر؛ أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في شمال غرب المملكة العربية السعودية، تم رسم أصول وجمال الضوء في أنقى صوره. الضوء هو عنصر أساسي في دعم الصحة البدنية والعافية وتقوية العقول والأجساد، ويمثل العرض خاتمة مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء وهو الأول في سلسلة المهرجانات والفعاليات التي تشكل معًا التقويم الجديد لأحداث لحظات العلا

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حول لحظات العلا :

تم إطلاق علامة لحظات العلا في نهاية عام 2021 وهي موطن الفعاليات الرئيسية لأحداث وفعاليات محافظة العلا. في نسختها الأولى، ضمت لحظات العلا أربع مهرجانات رئيسية والتي شملت مهرجان شتاء طنطورة الشهير والذي عاد من جديد ليحتفي بالإرث والثقافة والموسيقى، بالإضافة لمهرجانات سماء العلا وفنون العلا ومهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء. قدمت المهرجانات تجارب مختارة للفن والثقافة والموسيقى والطبيعة والاستجمام والفروسية والمأكولات وعلوم الفلك، حيث كانت جميعها تحتفي بالثقافة والتاريخ والإرث المستمد من العلا والحضارات التي قامت عليها. شملت الفعاليات تجارب مجانية ومدفوعة.

في نسختها الجديدة تقدم لحظات العلا خمس مهرجانات مميزة وخمسة أحداث مثيرة، حيث تعود فعالية أزمث للموسيقى والفنون وتلتقي فيها موسيقى الغرب بالشرق، ويعود مهرجان شتاء طنطورة في حلة جديدة كما يعود مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء. وسيتم تقديم مهرجان الممالك القديمة لأول مرة احتفاءً بالحضارات التي قامت على أرض العلا لمدة تزيد عن 7000 عام والتي ازدهرت تجارياً وثقافياُ على طريق البخور القديم.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة experiencealula.com/en/alula- moments

عن محافظة العلا:

تقع العلا على بعد 1100 كيلومتر من الرياض في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وهي منطقة ذات تراث طبيعي وإنساني غير مسبوق. تغطي العلا مساحة شاسعة تصل إلى 22.561 كيلومترًا مربعًا، وتشمل واحة خصبة وجبالًا شاهقة من الحجر الرملي ومواقع تراث ثقافي قديم يعود تاريخها إلى آلاف السنين عندما حكمتها مملكتي لحيان والأنباط. الموقع الأكثر شهرة واعترافًا في العلا هو الحِجر وهو أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية. الحِجر هي مدينة قديمة تبلغ مساحتها 52 هكتارًا، وكانت المدينة الجنوبية الرئيسية للمملكة النبطية وتتألف من 111 مقبرة الكثير منها محفوظة جيدًا بواجهات متقنة مقطوعة من نتوءات الحجر الرملي المحيطة بالمستوطنة الحضرية. تشير الأبحاث الحالية أيضًا إلى أن الحِجر كانت البؤرة الاستيطانية الجنوبية للإمبراطورية الرومانية بعد غزو الرومان للأنباط عام 106 م. العلا هي أيضًا موطن لحضارة دادان القديمة، وعاصمة مملكتي دادان ولحيان، وتعتبر واحدة من أكثر مدن الألفية الأولى قبل الميلاد تطوراً في شبه الجزيرة العربية. أما جبل عكمة فيعد بمثابة مكتبة مفتوحة تضم مئات النقوش والكتابات بعدة لغات مختلفة. أيضا بلدة العلا القديمة، وهي متاهة تضم أكثر من 900 منزل من الطوب اللبن تم استيطانها من القرن الثاني عشر على أقل تقدير، وسكك حديد الحجاز وقلعة الحِجر، وهي كلها مواقع رئيسية في قصة لورنس العرب وفتوحاته.

لمزيد من المعلومات عن العلا، تفضل بزيارة: www.experiencealula.com