‫عرض “LE DÉFILÉ L’ORÉAL PARIS” يلهم النساء على “المشي بثقة”

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى:

https://www.multivu.com/ players/uk/9092751-le-defile- loreal-paris-inspired-women- to-walk-their-worth/

“امشي بثقة” ( Walk Your Worth ) : رسالة لتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم

وبصفتها شريكاً رسمياً في “أسبوع الموضة في باريس”، فإن عرض الأزياء المفتوح أمام الجمهور الذي نظمته “لوريال باريس” قد احتفى بجمال المرأة وقوتها وإمكاناتها من منظور “امشي بثقة” ( Walk Your Worth ) . كما تؤكد هذه الخطوة أهمية شعار العلامة التجارية “لأنك تستحقين” ( Because You’re Worth It ) الذي يتمتع بانتشار عالمي واسع النطاق، إذ أن هذه العبارة تجسّد التزام “لوريال باريس” الراسخ والهادف إلى توفير الدعم لجميع النساء في مختلف أنحاء العالم.

المتحدّثون الرسميون باسم “لوريال باريس” يحتفون بالروابط الأخوية

وباستئناف دورته الأخيرة التي أُقيمت للمرة الخامسة منذ العام 2017، فإن “ Le Défilé L’Oréal Paris ” قد حافظ على مكانته باعتباره ملتقاً عالمياً “صُنع في باريس” يحتفي بالأخوة والتمكين. وقد عادت النجمة العالمية يسولت إلى منصة عرض “ Le Défilé L’Oréal Paris ” للعام الثاني على التوالي لإلقاء كلمة في المناسبة إلى جانب عدد من المتحدثين الرسميين باسم العلامة التجارية المفعمين بالجمال والرقي أمثال آندي ماكدويل وإيفا لانغوريا وكاثرين لانغفورد اللواتي أبهرن الجمهور بجرأتهن المتميزة وحضورهن الجذّاب. ومن بين المتحدثين الرسميين الآخرين الذين عادوا إلى منصة “ Le Défilé “: أجا نعومي كينغ وبيبي فيو وكاميل رازات وسيندي برونا وجيما تشان وليلى بختي ولييا كيبيدي ولوما غروتيه وماري بوشيه ونيدهي سونيل وسو جو بارك ونيكولاي كوستر والداو.

إطلالات غاية في الجمال فريدة من نوعها مُستلهَمة من الذوق الفرنسي

لقد احتضن عرض “ Le Défilé L’Oréal Paris ” الانسجام والتناسق بين العناية بالجمال والأزياء، خصوصاً مع عودة مديرة المكياج العالمية في الشركة، ڤال جارلاند، وفريق عملها المتميّز ، إلى جانب خبير الشعر ستيفان لانسيان وفريق عمله، حيث أبدعوا في ابتكار إطلالات رائعة مستعينين بخبراتهم الإبداعية في نحت الإلهام للعناية بالجمال والشعر لهذا الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن شركاء العلامة التجارية في عرض “ Le Défilé L’Oréal Paris ” هم: آنا أكتوبر وإيه بي إم موناكو وأتلين وبيانكا سوندرز وبوغدار و بورك أكيول وكوبرني وأيلي صعب وإستر ماناس وجرمانييه وجيامباتيستا فالي وأي إف إم وجيمي تشو وكينيث إيزي وكوشيه ولونيفورم ولا فيتشه وجيامباتيستا فالي ولادو بوكوشافا وليكورت مانشن ولويس غبريال نوشي ومارفنإم تومو وموسي ونينا يروك وأوبرا باريس وبيير هاري وبيير هاري وروبرت وون وروخ وروسي 3 D وصوفيا إلمونين وأنكومين ماترز.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1912891/LOREAL_Paris.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1908787/LOreal_Paris_ Logo.jpg