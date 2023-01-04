‫عرض تقديمي لشركة Dante Genomics في مؤتمر الرعاية الصحية السنوي لشركة J.P. Morgan

نيويورك، 3 يناير 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – يسرّ شركة Dante Genomics، الرائدة العالمية في العلوم الجينومية والطب الدقيق، أن تعلن عن عرضها التقديمي الذي ستقدمه في مؤتمر الرعاية الصحية السنوي لشركة J.P. Morgan في سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يقوم السيد Andrea Riposati، الرئيس التنفيذي لشركة Dante Genomics، بتقديم العرض يوم الثلاثاء، الموافق 10 يناير 2023 في تمام الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت الغربي للولايات المتحدة في قاعة The Westin St. Francis.

وفي هذا الصدد قال السيد Andrea Riposati، المؤسِس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة “إنه لمن دواعي سرورنا أن يكون لنا عرض تقديمي هذا العام في مؤتمر الرعاية الصحية السنوي لشركة J.P. Morgan. إن مستقبل الرعاية الصحية بحاجة إلى التسلسل الجينومي الكامل، وإنني لأتطلع قدمًا إلى حضور المؤتمر وتوضيح أثر شركة Dante Genomics على حياة الناس من حول العالم بفضل التسلسل الجينومي الكامل.”

هذا والحضور في مؤتمر الرعاية الصحية السنوي لشركة J.P. Morgan يتم بالدعوة فقط، وهو الحدث المالي الرئيسي للعام في مجال الرعاية الصحية. ويُعد المؤتمر واحدًا من أكبر الندوات الاستثمارية وأكثرها ثراء بالمعلومات في مجال الرعاية الصحية، حيث يعتبر حلقة وصل ما بين القادة في هذا المجال العالمي، والشركات الناشئة سريعة النمو، وصنّاع التكنولوجيا المبتكرين وأعضاء المجتمع الاستثماري.

نبذة عن شركة Dante Genomics

تعتبر Dante Genomics شركة عالمية في المعلومات الجينومية التي تبني وتستثمر في فئة تحولية جديدة في عالم الصحة وتطبيقات إطالة الأعمار على أساس من التسلسل الجينومي الكامل والذكاء الاصطناعي. تستخدم الشركة منصتها في تقديم نتائج أفضل للمرضى، وفي مجالات الوقاية، والتشخيص المعزز والطب المخصص. تشتمل مجموعة أصول الشركة على واحدة من أكبر قواعد البيانات الجينومية الخاصة التي يتم جمعها بموجب موافقة بحثية، وبرمجيات مملوكة لها مصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق أوسع وبموجب عمليات خاصة بالشركة تمكّن النهج الصناعي من التسلسل الجينومي.

للاتصال:

Laura D’Angelo

نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين

ir@dantelabs.com

0671 1919 0862 39+

www.dantegenomics.com

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