‫عرضت هواوي Huawei حلولها في مجال النفط والغاز في HUAWEI CONNECT 2022 بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — أطلقت هواوي Huawei في HUAWEI CONNECT 2022 بدبي، حلين للنفط والغاز قائمين على سيناريوهات: شبكة حقول النفط والغاز المتكاملة ومحطة الغاز الذكية.

حل شبكة حقول النفط والغاز المتكاملة لجميع احتياجات الشبكات الخاصة بك

تواجه أنظمة شبكات حقول النفط مجموعة من التحديات، مثل هياكل الشبكات الفوضوية وطبقات الشبكة المتعددة وصعوبة التشغيل والصيانة وانخفاض الموثوقية. هذه التحديات تبطئ الرقمنة في حقول النفط والغاز.

قامت هواوي Huawei بالاعتماد على خبرتها الواسعة في تخطيط الشبكات والاستشارات، ببناء شبكة متكاملة تستهدف على وجه التحديد حقول النفط والغاز. يستخدم الحل الحوسبة المتطورة والذكاء الاصطناعي وعزل الأنابيب الصلبة و IPv6 +. والنتيجة هي بنية شبكة موحدة يمكن إدارتها مركزيًا بالإضافة إلى شبكة متعددة الأغراض بأمان متكامل.

— الهياكل الموحدة: يعتمد الحل على مجموعة كاملة من تقنيات الشبكة، بما في ذلك PON الصناعية و Wi-Fi 6 و 5G و IPv6 ، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة متكاملة لحقول النفط والغاز. تعمل بنية الشبكة الموحدة على تبسيط السحابة والشبكة والحافة والأجهزة، بما يغطي جميع سيناريوهات خدمة حقول النفط والغاز.

— إدارة مركزية: تدمج منصة واحدة لإدارة التشغيل والصيانة جميع أجهزة الشبكة التابعة لجهات خارجية، وتدير الأجهزة مركزيًا على الشبكة بأكملها، وتصور الشبكة بأكملها للتشغيل والصيانة الروتينية.

— شبكة متعددة الاستخدامات: يعمل حل شبكة حقول النفط والغاز المتكاملة من هواوي Huawei على توحيد البنية والخبرة والتشغيل والصيانة. تقوم بخدمات متعددة، مثل الإنتاج والفيديو والمكتب والمجتمع على شبكة واحدة، مما يقلل من استثمار المؤسسة.

— الأمان المتكامل: باستخدام تقنيات عزل الأنابيب الصلبة المتقدمة مثل Flex-E و NHP ، يعمل حل هواوي Huawei على تعزيز العزل الأمني بين شبكات الخدمة دون زيادة تكاليف إنشاء الشبكة.

حل محطة الغاز الذكي، تجربة الكل في واحد

محطات الوقود هي خدمة يومية رئيسية لبيع النفط بالتجزئة. تفتح التقنيات الرقمية فرصًا جديدة للأعمال والخدمات في محطات الوقود.

كجزء من هذه العملية، قامت هواوي Huawei بدمج قدراتها التقنية الكاملة وعملت مع الشركاء لبناء حل محطة الغاز الذكية. يتميز الحل بمنصة رقمية مركزية للمؤسسة بأكملها. كما أنه يحدد مواصفات تجميع الفيديو ومعايير الوصول إلى إنترنت الأشياء ونماذج بيانات موحدة على مستوى المحطة. بعد ذلك، يدمج الأنظمة الفرعية للخدمة المعزولة مثل موزعات الوقود وعدادات مستوى السائل ومنصات الدفع. والنتيجة هي تحليل شامل ومنصة عرض تسمح لمتاجر النفط بالتجزئة بإدارة بيانات المحطة بذكاء وعن بُعد.

بالإضافة إلى التحكم المركزي، أطلقت هواوي Huawei أيضًا منصة متقاربة ومتكاملة بذكاء تعتمد على FusionCube لتقارب ذكي متطور. تدمج المنصة البنية التحتية الحالية وأنظمة الخدمة لمحطات الوقود وتمكن التشغيل والصيانة المبسطين. كما أنه يدمج خوارزميات الحوسبة والتخزين والشبكة والذكاء الاصطناعي لتقديم إنترنت الأشياء والاستشعار لمتطلبات الخدمة المختلفة.

— الخدمات الذكية: على سبيل المثال، يمكن للعملاء التزود بالوقود دون الخروج من سياراتهم. وعلى هذا النحو، يستغرق إعادة التزود بالوقود دقيقتين فقط بدلاً من ستة. المستخدمون أكثر سعادة والمحطات أكثر كفاءة.

— التسويق الذكي: يدفع النظام معلومات عن تغيير أسعار النفط والعروض الترويجية لإشراك المستخدمين وزيادة الإيرادات من الخدمات الرئيسية وخدمات البيع بالتجزئة.

— الإدارة الذكية: يتم عرض جميع العمليات بشكل مرئي، وتحديد أي إجراءات محفوفة بالمخاطر، وتتبع السجلات، واستخدام بيانات موثوقة لدعم اتخاذ قرارات الخدمة والتشغيل والصيانة.

في المستقبل، ستواصل هواوي Huawei استكشاف سيناريوهات صناعة النفط والغاز. من خلال التعاون متعدد التقنيات واستكشاف الحلول القائمة على السيناريوهات، ستواصل هواوي Huawei الابتكار وإطلاق العنان للإنتاجية الرقمية وتغذية التحول الرقمي لصناعة النفط والغاز.

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