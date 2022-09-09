‫عبر احتفاليتها بمرور 10 أعوام، وكالة بولد للدعاية والإعلان تعلن عن إطلاق “مجموعة بولد”

مجموعة بولد: منظومة إبداعية سعودية متكاملة متخصصة في بناء العلامات التجارية والتواصل المؤسسي وتطوير خبرات وتجارب العلامات التجارية الرقمية

الرياض، المملكة العربية السعودية, 8 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — أحيت وكالة بولد ذكرى توسعها ومرور عشر سنوات من النجاح المتواصل، بالإعلان عن إطلاق “مجموعة بولد”، المنظومة الإبداعية السعودية المتكاملة والمتخصصة في خدمات التسويق. تتكون “مجموعة بولد” من ثلاثة أقسام مستقلة متخصصة في بناء العلامات التجارية والتواصل والتجارب الرقمية، وكانت إدارة المجموعة قد حددت هذه الأقسام نظراً لحاجة السوق إلى نهجٍ أكثر مفصلاً ومناسباً عن الوكالات التي تقدم الخدمات الإبداعية التقليدية والشاملة.

إن الأقسام الثلاث أساسية لمجموعة بولد حيث تعتبر الخدمات التي تقدمها هذه الأقسام، المنهج الأفضل والأبرز لبناء العلامات التجارية بشكلٍ مزدهر في المملكة العربية السعودية. “بولد براندز” ( Bold Brands ) متخصصة في تقديم العلامات التجارية وتجمع خبرتها بين المعرفة والرؤية المحلية مع الشراكات الدولية لتقدّم أبرز الخدمات للعلامات التجارية المرتبطة بالتحول في المملكة العربية السعودية ورؤية 2030. “بولد كومينيكيشن” ( Bold Communication ) هي وحدة متخصصة في الحملات التسويقية والإبداعية والتي تساعد العلامات التجارية على إبراز خدماتها أو منتجاتها التي تلائم السوق السعودي . “بولد اكسبيرينس” ( Bold Experiences ) هي وحدة ابتكار رقمي، تقدم الخدمات الإبداعية والتكنولوجيا للعلامات التجارية من أجل بناء تجارب متعددة الحواس في العالمين الافتراضي والحقيقي.

أعربت عبير العيسى، الشريك المؤسس وال رئيس التنفيذي وعضو “لجنة الدعاية والإعلان” التابعة للغرفة التجارية في الرياض عن تفاؤلها بشأن إنشاء “مجموعة بولد” والإمكانات اللامحدودة للممارسات الثلاث المتخصصة التي تقدمها المجموعة للسوق السعودي. وقالت العيسى: “تم إنشاء “مجموعة بولد” ( The Bold Group ) بهدف تعزيز النمو لدى أفراد المجموعة والشركاء والفئات الاجتماعية، مع التركيز على الوعي الثقافي، والأفكار الخلاقة والإبداعية والتقنيات الرقمية التي تجعل حياتنا أكثر مرونة”. وتابعت العيسى: “أنظر إلى الوراء على مر السنوات العشرة الماضية بشعور من الفخر. ومنذ بدأنا كوكالة متخصصة بالخدمات الإبداعية والإعلان في السوق المحلي كانت الطريق مليئة بالتحديات، ولكننا استطعنا تحقيق أهدافنا بنجاح وكان لنا مجموعة حافلة من الانجازات ونمت وكالة “بولد” جنبًا إلى جنب لتلبي متطلبات السوق، وأصبحت رائدة في صناعة التسويق والابداع محلياً. والآن، وبعد اطلاق “مجموعة بولد”( The Bold Group ) ، نتطلع لنكون من رواد صناعة التواصل والتسويق والابداع محلياً وإقليمياً من خلال خدماتنا المتميزة والمتخصصة “.

العلامات التجارية الدولية في المملكة والشركات المحلية والكيانات الحكومية تبحث بشكل متزايد عن أمناء لعلاماتهم التجارية محلياً، ذات تراث وثقافة سعودية، فأدركت “وكالة بولد” هذا الطلب المتزايد وقامت بتطوير الخدمات وذلك لتلبية احتياجات السوق في المملكة وتقديم الخدمات بجودة عالية تظهر إلمامها بالسوق المحلي بالإضافة الى استعانتها بالخبرات الدولية. كانت الشركة تختبر نموذج العمل الجديد على مر السنين وانعكس ذلك في نجاح العلامات التجارية التي تعاملت معها، كما تفخر “بولد” بنجاحات شركائها.

تأسست وكالة بولد بعد أن لاحظ كل من عبير العيسى ومحمد بعلبكي فجوة في السوق، حيث قل وجود المحتوى ذات الثقافة السعودية محلياً، وكان احتكار المجال الإعلاني من قبل الوكالات الدولية. فبعد عشر سنوات، ومع العديد من الجوائز التي حصلت عليها والتعامل مع المزيد من الشركاء والعمل مع مجموعة واسعة من العلامات التجارية الراسخة، تطورت “وكالة بولد” ( Bold Agency ) مع تحول المملكة ورفعت مستوى خدماتها وعروضها تحت مظلة “مجموعة بولد” ( The Bold Group ). مع نموذج الأعمال المتكامل الجديد تضع “مجموعة بولد” ( The Bold Group ) معايير التسويق والإبداع في المنطقة، من خلال توسيع نطاق خدماتها وأقسامها المتخصصة ومكاتبها خارج المملكة العربية السعودية، عبر افتتاح مكتبها الجديد في دولة مصر العربية. ومع توسع مجال التسويق، تستكشف المجموعة لمزيد من المنصات الرقمية الإبداعية مع مشروعها القادم في “ميتافيرس” ( Metaverse ).

نبذة عن المجموعة:

تعتبر مجموعة بولد “The Bold Group” نظام “أيكولوجي” إبداعي وسعودي متكامل ومستقل، تقوده ثلاث وحدات تضم: “بولد براندس” Bold Brands و”بولد كومينيكيشن ” Bold Communications و”بولد اكسبرينس” Bold Experiences . وتعتبر هذه الركائز هي المجالات الرئيسية التي تقدمها مجموعة بولد بشكلٍ فريدة ومبتكر، نظراً لخبرتها الواسعة في التواصل والتسويق محلياً، فضلاً عن رؤيتها الواضحة لمستقبل التسويق والإعلان في المملكة العربية السعودية. حازت مجموعة بولد على جوائز متعددة التخصصات، وعُرفت بقيادتها الاستراتيجية ودوافعها الثقافية وشغفها الإبداعي. منذ إنشاء المجموعة، تطورت بولد إلى مجموعة تضم أكثر من 70 محترفاً، منتشرة عبر مكتبين في الرياض ومصر، مع أكثر من 180 عميل. وأبرز عملاء بولد: “سناب شات” وشركة المراعي ووزارة الثقافة السعودية ومؤسسة الوليد للإنسانية و”دومينوز” وفلاي ناس ومطارات الرياض والشركة السعودية للشحن ووزارة السياحة السعودية و stc Solutions .

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للاستفسارات الإعلامية: مجدي غريزي

مدير حساب خدمة العملاء

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