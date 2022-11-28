عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي تستقبلان موسم الشتاء بأجمل الفعاليات الاحتفالية

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https://www.multivu.com/ players/uk/9114151-celebrate- festive-season-ferrari-world- abu-dhabi-winterfest/

وسيختبر الضيوف خلال هذه الفعاليات المميزة التي تستضيفها اثنتين من أبرز الوجهات الترفيهية العالمية في جزيرة ياس، والتي ستتميز بأكبر عدد من الأنشطة والتجارب الاحتفالية التي ستدخل البهجة والفرح على قلوب العائلات والأصدقاء وتتيح لهم فرصة اللقاء بالشخصيات الجديدة والعروض الاحتفالية التي ستمكن الضيوف من قضاء أوقات ترفيهية لا تنسى.

وسيستقبل الضيوف موسم الشتاء لهذا العام بمجموعة متنوعة من العروض المذهلة، حيث تستعد عالم فيراري أبوظبي للاحتفال بالموسم بإنارة الشجرة المميزة، والديكورات الساحرة والكرات الثلجية المتلألئة، والأشجار المغطاة بالثلوج والأضواء الخيالية وأكاليل الزهور الاحتفالية التي ستزين أرجاء المدينة. وتبدأ المظاهر الاحتفالية منذ لحظة وصول الضيوف في منطقة البلازا والاستمتاع بديكوراتها الفريدة المستوحاة من قصة الشتاء في شوارع إيطاليا والتي تشكل خلفية فريدة لالتقاط أجمل الصور التذكارية. وعلى بعد خطوات قليلة، سيتمكن الضيوف في مسرح لابياتزا من الاستمتاع بمشاهدة مجموعة من الأعمال الفنية المبتكرة، حيث يقوم عدد من الفنانين بنحت تماثيل جليدية رائعة وعرض المجموعة الفنية الكاملة بمجرد اكتمالها.

وستعم ببهجة الأعياد في “الشارع الإيطالي” الذي يشهد عدداً من العروض الفنية والأدائية المباشرة مثل عروض الفرقة الإيطالية التي ستضفي أجواء مميزة تعكس روح وبهجة الموسم. كما سيستضيف المسرح الأحمر عرضاً مذهلاً للتزلج على الجليد ابتداءً من 1 ديسمبر، حيث سيجسد هذا العرض فصول قصة إيطالية احتفالية بمشاركة عدد من المتزلجين المحترفين ومؤدي الحركات البهلوانية والأكروباتية. ويمكن للضيوف التوجه إلى “منزل إنزو” في الشارع الإيطالي لمشاهدة فعالية إنارة شجرة الأعياد التي ستتضمن أيضاً عدداً من العروض الضوئية والبصرية التي تستخدم أحدث تكنولوجيا الإضاءة.

وسيشهد هذا الموسم عودة عدد من شخصيات الموسم المفضلة مثل “سيدة كرة الثلج” و”سيدة خبز الزنجبيل” بالإضافة إلى شخصية “بيفانا” الجديدة التي تظهر للمرة الأولى في عالم فيراري أبوظبي للمشاركة في موسم الاحتفالات. تشتهر “بيفانا” في حكايات الفولكلور الإيطالي بصفات الجود والكرم، وستقوم بالترحيب بضيوف المدينة الترفيهية الرائدة على مستوى العالم وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم عند وصولهم.

وعلى بعد دقائق قليلة من عالم فيراري أبوظبي، سترحب عالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغطاه الأكبر على مستوى العالم، بالضيوف الذين سيستمتعون بأكبر إنتاج مسرحي يتم تقديمه مع «باغز باني» و«دافي داك» وفريق عالمي من 50 مغنياً وراقصاً ولاعباً بهلوانياً يقدمون العرض الجديد «ذا نتكواكر»، ويقدمه الثنائي المحبوب إلى جانب «لولا باني» و«تويتي» و«سيلفستر» و«تاز» و«توم آند جيري»، ليقوم كل منهم بدوره الخاص في باليه «كسارة البندق» الكلاسيكية ضمن أجواء احتفالية ولحظات مميزة. وتتميز هذه الفعالية بعروض الإسقاط الضوئي والمؤثرات الخاصة والموسيقى الاحتفالية الخاصة بموسم الشتاء، بما فيها أغنية جديدة صممت خصياً لهذا العرض باسم ( Let it Shine ).

في منطقة «كرتون جانكشن»، سيحظى الضيوف بأوقات فريدة مع شخصية «سكوبي – دو» وطاقم «ذا ميستري إنك» وهم يرتدون ملابسهم الاحتفالية المميزة، ويستعدون لحل الألغاز خلال فعالية روائع الشتاء المذهلة. ولمزيد من المرح، يمكن للضيوف الانضمام إلى «دافي داك» في حفل دافي الراقص لهذا الموسم، حيث ستكون شخصية «دافي داك» بانتظارهم لأداء الحركات الراقصة. ولإضفاء المزيد من البهجة على هذه التجربة، يرحب مطعم «بيغ بيلي برغر» في منطقة «متروبوليس» بالضيوف لمشاهدة المؤدين يحتفلون مع موسيقى البوب والروك أند رول وحركات الرقص المميزة، حيث سيستمتع الضيوف بتجربة لا مثيل لها في النسخة الاحتفالية الجديدة من عرض البوب «بيغ بيلي بوب». وفي منطقة «بيدروك» التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، تستقبل عائلة «ذا فلينستونز» الضيوف في العصر الحجري لتطلعهم على كيفية الاحتفال بفصل الشتاء بأسلوبهم الخاص . وعلى بعد خطوات قليلة في منطقة «غوثام سيتي» ، يمكن للضيوف التعرف على الشخصيات التي تمت إضافتها مؤخراً إلى المدينة الترفيهية، «بويزن أيفي» و«تو – فيس»، كما يمكن التقاط صور رائعة مع «ذا جوكر» و«هارلي كوين» وهم يرتدون ملابسهم الاحتفالية الجديدة.

ومع الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي يزخر بها هذا الموسم، سيكون الضيوف وأصدقائهم على موعد مع أوقات حافلة بالمرح والبهجة في المدينتين الترفيهيتين الحائزتين على العديد من الجوائز العالمية، كما سيتمكنون من استكمال هذه الأجواء الاحتفالية من خلال الإقامة في أحد الفنادق الراقية التي تحتضنها جزيرة ياس مثل فندق وارنر براذرز أبوظبي، الأول من نوعه في العالم الذي يحمل علامة وارنر براذرز التجارية، والذي يأخذ نزلائه في رحلة غامرة من التذكارات والتجارب الفريدة المستوحاة من عالم وارنر براذرز.

وتقدم عالم فيراري أبوظبي على جزيرة ياس لضيوفها تجارب ترفيهية عائلية مميزة، وتبعد مسافة دقائق عن كل من ياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة التي توفر أروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية واقعية، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1953478/Winterfest_at_ Ferrari_World.jpg

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