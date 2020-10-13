ظهور تسلسل هرمي عالمي جديد للتنقل مع استئناف السفر الدولي

لندن, 13 أكتوبر / تشرين أول 2020 /PRNewswire/ — مع بدء رفع حظر السفر المتعلق بفيروس كورونا، تُظهر أحدث الأبحاث من مؤشر هينلي لجوازات السفر (Henley Passport Index)؛ استنادًا إلى بيانات حصرية من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، أن الوباء قد حدث لقد قلبت تمامًا التسلسل الهرمي للتنقل العالمي الذي يبدو أنه لا يتزعزع والذي سيطر على العقود القليلة الماضية، ولا يزال هناك المزيد من التغيير في المستقبل.

في بداية العام، على سبيل المثال، تم تصنيف جواز السفر الأمريكي في المركز السادس على مؤشر هينلي لجوازات السفر ، الترتيب الأصلي لجميع جوازات السفر في العالم وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة؛ كما يمكن للأمريكيين السفر بدون متاعب إلى 185 وجهة حول العالم. ومنذ ذلك الحين، انخفض هذا الرقم بشكل كبير بأكثر من 100، مع تمكن حاملي جوازات السفر الأمريكية حاليًا من الوصول إلى أقل من 75 وجهة، مع استبعاد أكثر المراكز السياحية والتجارية شهرة. ومع استمرار تصاعد الانتقادات للاستجابة للوبائية في البلاد، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أسابيع قليلة، يُنظر إلى التراجع السريع لسلطة جوازات السفر الأمريكية وحرية السفر الأمريكية على أنه مؤشر واضح على وضعها المتغير في نظر المجتمع الدولي.

كما ترسم التغييرات المهمة الأخرى في التسلسل الهرمي للتنقل العالمي الذي كان متينًا في السابق صورة حية بنفس القدر للفوضى التي تسببها جائحة كوفيد-19. وفي بداية عام 2020، احتل جواز سفر سنغافورة المرتبة الثانية عالميًا، حيث تمكن حاملو جوازات السفر من الوصول إلى 190 وجهة غير مسبوقة على مستوى العالم. وعلى الرغم من ذلك، في ظل قيود السفر الحالية، يمكن للسنغافوريين السفر إلى أقل من 80 وجهة حول العالم. وقد تمكن حاملو جوازات السفر البرازيلية من الوصول إلى 170 وجهة، ولكن لا يمكن الوصول حاليًا سوى إلى 70 وجهة. هذا وقد كان التراجع في حركة التنقل وقوة جوازات السفر في بلدان مثل الهند وروسيا أقل إلى حدٍ بعيد، لكنه مع ذلك يشير إلى تحول شامل. وكان المواطنون الروس يتمتعون بإمكانية الوصول إلى 119 وجهة قبل تفشي كوفيد-19 لكن يمكنهم حاليًا السفر إلى أقل من 50 وجهة. وفي بداية العام، يمكن لحاملي جوازات السفر الهندية السفر إلى 61 وجهة بدون تأشيرة، ولكن بسبب القيود المتعلقة بالفيروسات، يمكنهم حاليًا الوصول إلى أقل من 30 وجهة.

مخطط معلومات بياني – https://mma.prnewswire.com/ media/1309777/Henley_Passport_ Index_Infographic.jpg

دون أخذ العديد من عمليات حظر السفر والقيود المتعلقة بالوباء في الاعتبار، تستمر اليابان في احتلال المركز الأول على مؤشر هينلي لجوازات السفر ، مع درجة 191 دون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول. لا تزال سنغافورة في المركز الثاني برصيد 190 درجة ، بينما تعادلت ألمانيا وكوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة، كل منهما برصيد 189. كما تستمر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ي مواصلة تحقيق أفضل أداء بشكل عام، حيث احتلت دول الكتلة معظم المراكز في المراكز الـ 10 الأولى في المؤشر.

ويصرح الدكتور كريستيان كايلين ، رئيس مجلس إدارة شركة هينلي وشركاه ومخترع مفهوم مؤشر جواز السفر، إن حرية السفر هي شيء اعتبره مواطنو الدول الديموقراطية الغنية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية أمراً مفروغًا منه على مدار عقود. “لقد غيّر الوباء الأمر فجأة، وكان هناك تحول بعيدًا عن اعتبار حرية السفر حقًا للمواطنين الذين كانوا يتمتعون بجوازات سفر كانت قوية في يوم من الأيام، إلى إدراك أنها الآن رفاهية ضرورية لمن يرغبون في الحصول على تعليم من الدرجة الأولى فرص العمل والرعاية الصحية الجيدة لأنفسهم وأسرهم”.

كما يصرح الدكتور باراج خانا ، مؤسس شركة فيوتشر ماب، إن سياسات الهجرة التقييدية المتزايدة شجعت العديد من الأشخاص على البحث عن خطة بديلة. “حتى قبل تفشي الوباء، دفع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المهنيين البريطانيين للبحث عن جنسيات ألمانية، وفرنسية، وإسبانية، وغيرها من جنسيات الاتحاد الأوروبي على أساس النسب، أو متابعة الإقامة التي تؤدي إلى الجنسية في بلدان مثل البرتغال. كما استفاد الأمريكيون من خيارات مماثلة في بلدان تتراوح من كندا إلى مالطا. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن الاهتمام ببرامج هجرة الاستثمار قد قفز خمسة أضعاف من عام 2019 حتى منتصف عام 2020.

ويصرح الدكتور يورغ ستيفن ، الرئيس التنفيذي لشركة هينلي وشركاه، إنه ليس هناك شك في أن تقلبات عام 2020 قد عززت الجاذبية. “لقد رأينا اهتمامًا غير مسبوق من مواطني الاقتصادات المتقدمة، وخاصة الأمريكيين مع زيادة مذهلة بنسبة 238٪ في الاستفسارات بين يناير وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. ويُنظر بشكل متزايد إلى الإقامة أو الجنسية البديلة على أنها أصول لا غنى عنها وتحوط حيوي ضد التقلبات المستمرة”.

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