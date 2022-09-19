‫طيران الهند تكشف عن خطة التحول “فيهان آي”

نيودلهي, 19 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ — كشفت طيران الهند اليوم عن خطتها التحويلية الشاملة، لترسيخ مكانتها مرة أخرى كشركة طيران عالمية المستوى وذات جوهر هندي – هي الأفضل على الإطلاق في فئتها في خدمة العملاء، من حيث التكنولوجيا والمنتج والموثوقية والضيافة.وتحمل الخطة عنوان “فيهان آي” ‎(Vihaan.AI)، والذي يشير باللغة السنسكريتية إلى فجر حقبة جديدة، وتحدد الخطة أهداف شركة طيران الهند (Air India) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كجزء من “فيهان آي”، وضعت طيران الهند خارطة طريق مفصلة ذات معالم واضحة تركز على النمو الهائل لشبكتها وأسطولها، وتطوير عرض عملاء تم تجديده بالكامل، وتحسين الموثوقية والأداء في الوقت المحدد، واتخاذ مكانة قيادية في التكنولوجيا والاستدامة والابتكار، مع الاستثمار بقوة وراء أفضل المواهب في الصناعة. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، ستسعى شركة طيران الهند جاهدة لزيادة حصتها في السوق إلى 30٪ على الأقل في السوق المحلية مع تنمية الخطوط الدولية بشكل كبير من حصة السوق الحالية. وتهدف الخطة إلى وضع طيران الهند على طريق النمو المستدام والربحية والريادة في السوق.

تم تطوير خطة “فيهان آي” بعد إعراب موظفي طيران الهند بكثافة عن تطلعاتهم وآمالهم نحو نمو الشركة. وتركز “فيهان آي” على خمس ركائز أساسية تشمل توفير تجربة عملاء استثنائية، وإنجاز عمليات تتسم بالقوة والفعالية، وامتلاك أفضل المواهب في الصناعة، واحتلال الصدارة في الصناعة، والكفاءة التجارية والربحية. وبينما يظل التركيز المباشر لشركة الطيران على إصلاح الأساسيات والاستعداد للنمو (مرحلة التاكسي التي تتمثل في حركة الطائرات البطيئة على أرض المطار متجهة إلى مدرج الطائرات قبل الإقلاع)، وسيكون التركيز على المدى المتوسط إلى الطويل على البناء من أجل التميز وإنشاء نطاق أعمال يجعلها تتبوء مكانة رائدة في الصناعة على مستوى العالم (مراحل الارتفاع والإقلاع).

وتعليقًا على خطة “فيهان آي”، قال السيد كامبل ويلسون، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طيران الهند: “هذه بداية تحول تاريخي لشركة طيران الهند، وفجر حقبة جديدة. إننا نضع الأساس لمسيرة شجاعة لطيران الهند، ويحدونا في هذا شعور متجدد بتحقيق الهدف المرجو ويدفعنا زخم يفوق التصور. إن “فيهان آي” هي خطتنا التحويلية لجعل طيران الهند شركة طيران عالمية المستوى كما كانت من قبل، وهي تستحق أن تعود سيرتها الأولى. ونحن نركز تمامًا على أن ننال التقدير والاعتراف بنا كشركة طيران عالمية من الفئة الأولى تخدم العملاء على مستوى العالم بفخر وبحماس هندي “.

أعلنت شركة طيران الهند مؤخرًا عن أول توسع رئيسي لأسطولها بعد الاستحواذ عليها من قبل مجموعة تاتا في وقت سابق من هذا العام.