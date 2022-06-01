طفل إماراتي يستعيد وظائفه بنجاح بعد ان عاني من إصابة خطيرة

المزود الرائد لخدمات إعادة التأهيل في منطقة الخليج العربي يقدم رعاية فردية للمرضى والتي تضع احتياجات المريض كأولوية

الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي،23 يونيو 2022 /–

عبد الله – البالغ من العمر 14 عامًا – تم تشخيصه باضطراب القرص الفقري مع اعتلال الجذور وكان يعاني من السمنة المفرطة. بعد خضوعه لجراحة الحبل الشوكي في أحد مستشفيات أبو ظبي، وجد عبد الله أن حركته كانت محدودة للغاية. لجأ إلى مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل للحصول على خطة علاج شاملة لإعادة التأهيل مصممة خصيصًا لمعالجة ليس فقط الضعف في أطرافه السفلية وضعف وظائفه الحركية، ولكن أيضًا نوعية حياته بالكامل.

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العمود الفقري عبارة عن هيكل معقد مهمته هي الحركة والوقوف والمشي. لسوء الحظ، قد يصاب المرضى بمضاعفات جراحة ما بعد العمود الفقري. يقدم المركز خدمات إعادة التأهيل بعد الإصابات الحادة لهؤلاء المرضى من جميع الأعمار. قبوله في مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل في فرع العين في أواخر عام 2021، دخل عبد الله في برنامج تم تصميمه خصيصًا لإعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي وحالات ما بعد العمليات الجراحية، لمساعدته على استعادة قدرته على التحرك بحرية واستقلالية. طور فريق مركز كامبريدج خطة تدور حول استئناف عبد الله للدراسة وتمكنه في النهاية من متابعة طموحات حياته بشكل كامل. قام فريق طبي متعدد التخصصات يتألف من أطباء فيزيائيين ومعالجين مدربين تدريباً عالياً بدعم عبد الله في كل خطوة، مما جعله يشعر وكأنه في منزله.

قال عبد الله: “لسوء الحظ، كانت هناك بعض الآثار العالقة بعد جراحة ظهري – لم أتمكن من المشي بعد الجراحة”. لقد جئت إلى مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل وخضعت لخطة إعادة تأهيل. الحمد لله، يمكنني الآن المشي مرة أخرى. الحمد لله وشكرًا على دعم فريق مركز كامبريدج المذهل. شكرًا لكم.”

بعد 207 يومًا، أكمل عبدالله البرنامج الفريد الذي يتكون من العلاج الوظيفي لاستعادة القدرة على ممارسة أنشطته اليومية والعلاج الطبيعي لتقوية العضلات الضعيفة التي كانت تحد من حركته وتحتاج إلى مساعدة مستمرة.

قال الدكتور أسامة الحسن، الطبيب المعالج في مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل: “تعرض عبد الله لحادث ضغط على النخاع الشوكي، مما أدى إلى تقييد الحركة بعد الجراحة”. “تم قبوله في مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل والتحق بخطة إعادة تأهيل مكثفة تتألف من العلاج الوظيفي والفيزيائي. من خلال هذا البرنامج، تمكن من استعادة قدرته على الحركة، الحمد لله “.

يتضح نجاح أفضل الممارسات القائمة على الأدلة في مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل من خلال نتائج فريدة مثل مقياس الاستقلال الوظيفي الكلي (FIM) الذي حقق تحسنًا بأكثر من 30 نقطة عند الخروج من المستشفى ومعدل رضا المريض بنسبة 91٪.

وعلق الدكتور هوارد بودولسكي، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: “إن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل يشعر بالتواضع والامتياز لتقديم رعاية مبتكرة ومتجددة للمرضى مثل عبد الله. نهجنا الشامل متعدد التخصصات لرعاية المرضى هو شهادة على التزامنا الثابت بتحسين نوعية الحياة لكل مريض نواجهه. “

مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل ، هو المزود الرائد لخدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد في منطقة الخليج العربي، والذي يضمن “استمرارية الرعاية” لمرضاه، مع وجوده في ثلاثة مرافق في أبو ظبي والعين في الإمارات العربية المتحدة، وأحدث مرافقه في الظهران بالمملكة العربية السعودية. يأخذ مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل في الاعتبار أهداف المريض ونموه الشخصي وحالته عند تطوير خطط علاج فردية تركز على المريض لضمان النجاح.

في مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، لا تقتصر رحلة المريض على العلاج فقط. إنها تجربة متنوعة تتضمن أنشطة ترفيهية تؤدي إلى الإيجابية وتحفيز المرضى على إعادة الاندماج في المجتمع واحتضان الحياة. عبد الله هو أحد الأمثلة على استفادة المرضى – وعائلاتهم – من رحلة إعادة التأهيل الغنية في مركز كامبريدج.

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www.cmrc.com

حول مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل

تأسس مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل في عام 2012 باعتباره المزود االرائد للرعاية طويلة الأمد وخدمات إعادة التأهيل بعد الحالات الحادة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال تقديم خدمات إعادة التأهيل العالمية ذات المستوى العالمي لقطاع الرعاية الصحية مسترشدين بذلك. خبرتهم في تعزيز رحلة المريض التي تعرف بـ “استمرارية الرعاية”.

مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل هو مجموعة من مرافق رعاية ما بعد الحالات الحادة مع برامج إعادة تأهيل متخصصة للمرضى الداخليين والخارجيين مصممة للبالغين والمراهقين والأطفال في أبو ظبي والعين، في الإمارات العربية المتحدة والظهران في المملكة العربية السعودية. يقدم مركز كامبريدج خدمات إعادة التأهيل متعددة التخصصات لتلبية احتياجات المرضى لمساعدتهم على الوصول إلى أهداف إعادة التأهيل المحتملة. معترف بها ومعتمدة من قبل لجنة إعتماد مرافق التأهيل الدولية واللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية ، يتم إظهار قيمة استثنائية من خلال تحسين رعاية المرضى، وخلق تجربة منزلية ثانية للمرضى وعائلاتهم، وتقليل مخاطر العدوى، وتحسين النتائج من خلال نهج سريري متعدد التخصصات. أسست هذه الرؤية نتائج ناجحة أثرت بشكل إيجابي على جودة الحياة لأكثر من 1200 مريض داخلي متعافي وأكثر من 120.000 مريض في العيادات الخارجية. نظرًا لوجود أعلى معدل خروج للمرضى لدى مركز كامبريدج بين مرافق الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فقد تم خروج المرضى الذين يعانون من إصابات حادة مثل السكتة الدماغية وإصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ الرضحية وحوادث المرور على الطرق بنجاح. يتمتع مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل بمعدل فطام مرتفع للمرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي مما يدل على أن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل يحقق مهمته من تحسين نوعية الحياة لمرضاه وعائلاتهم. يستخدم مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل أحدث الممارسات السريرية القائمة على الأدلة والمقبولة دوليًا والتي تساعد المرضى على التغلب على عقباتهم وتلبية احتياجاتهم في استعادة قدراتهم وتحقيق نوعية حياة أفضل.

مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل مملوك لشركة أمانات القابضة، وهي شركة استثمارية مدرجة في الإمارات العربية المتحدة وتؤمن بأن الاستثمار في مجتمع أكثر ابتكارًا وصحة هو مجتمع أكثر نجاحًا.

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