كعضو جديد في GWM، تنتمي GWM TANK500، طراز SUV المتوسط والكبير، إلى أول سلسلة أعمال فاخرة للعلامة التجارية، والتي تتمتع بميزات الأعمال والطرق الوعرة.

تتمتع GWM TANK500 بمظهر خارجي قوي وهيكل سيارة أكبر من طرازات فئتها. مع شبكة أفقية كبيرة والمصابيح الأمامية المربعة الأصلية في المقدمة، يتم إنشاء تأثير بصري أكثر نضجًا وثباتًا. خطوط جسم السيارة، مثل الخط الجانبي في منتصف جسم السيارة الذي يربط المصباح الأمامي والمصباح الخلفي، ناعمة وتظهر صفاءها.

بالإضافة إلى مظهره المهيب، فإن الجزء الداخلي من GWM TANK500 ينقل شعورًا رقيقًا، تمامًا مثل الرجل النبيل. يتم تطبيق المواد الناعمة والأنماط الخشبية بفخامة في المساحة الداخلية للسيارة، مما يوفر جوًا دقيقًا ودافئًا. سواء كانت عجلة القيادة أو مقاعد السيارة، فهي كلها ملفوفة بجلد طبيعي لتوفير الراحة لنموذج الأعمال الفاخر عندما يلمس المستخدمون عجلة القيادة ويميلون إلى الخلف في المقعد.

تحتوي السيارة أيضًا على إعدادات سلسلة السيارات الفاخرة مثل إنترنت المركبات وفتحة السقف البانورامية وزجاج الخصوصية. على وجه الخصوص، عكس تصميم زجاج الخصوصية بالكامل تفاصيل جودة GWM TANK500 الفاخرة.

للحصول على تجربة القيادة، ترث GWM TANK500 مزايا العلامة التجارية TANK في القيادة على الطرق الوعرة من حيث القدرة على الاستكشاف وهيكل الهيكل. والأهم من ذلك، أن السيارة هي أول طراز GWM مجهز بمزيج الطاقة 3.0T+9AT. لا يمكن أن تساعد القوة القوية في التعامل مع مختلف ظروف الطريق المعقدة فحسب، بل يمكنها أيضًا توفير شعور أكثر ملاءمة بالأمان للمستخدمين من خلال استقرارها.

هذا الطراز الجديد ودود حتى تجاه السائقين الجدد على الطرق الوعرة. يمكن تحويل نظام الدفع الرباعي إلى نظام الدفع بعجلتين لضمان كفاءته في استهلاك الوقود بشكل كامل. يمكن تلبية احتياجات المستخدمين بغض النظر عما إذا كانت القيادة على الطرق الوعرة من حين لآخر أو للتنقل اليومي.

بعد اختبار قيادة GWM TANK500، علق العديد من المستخدمين بشكل إيجابي على أن السيارة تلبي بشكل شامل توقعات المستهلكين في العصر الجديد لحياة سيارة عالية الجودة في المستقبل القريب. إنه أشبه بمساعد شامل لجميع أفراد الأسرة، حيث يتولى دور مزود خدمة شامل لأغراض العمل، والتنقل اليومي، والرحلات العائلية.

سيؤدي إطلاق GWM TANK500 إلى جذب المزيد من المستخدمين إلى العلامة التجارية TANK بينما لا يزال لدى المستخدمين انطباع عميق عن شعبية GWM TANK300، وهو أول نموذج ناجح لعلامة TANK التجارية في السوق المحلية.

في النصف الثاني من عام 2022، تخطط GWM لإطلاق GWM TANK300 و GWM TANK500 في الأسواق الخارجية. من المحتمل أن يجلب كلًا النموذجين الكثير من المفاجآت السارة للمستخدمين العالميين.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1801703/image_1.jpg