صندوق التنمية المستدامة خيار العائلات الأسرع والأكثر فعالية لنيل الجنسية

لندن، 17 أبريل / نيسان، 2020 /PRNewswire/ — يضطلع اتحاد سانت كيتس ونيفيس بدور ريادي بشأن مفهوم نيل الجنسية عن طريق الاستثمار منذ عام 1984. وتتمتع الدولة بخبرة تتجاوز 36 عامًا كرائد في صناعة هجرة المستثمرين وشجعت الدول الأخرى على تبني برامجها الخاصة لنيل الجنسية عن طريق الاستثمار. وفي معرض حديثه لمؤسسة سي إس جلوبال بارتنرز “CS Global Partners” في وقت سابق من هذا الشهر، صرح السيد/ ليس خان “Les Khan” الرئيس التنفيذي لوحدة الجنسية عن طريق الاستثمار أن خيار التمويل يعاد نموذجيًا للعائلات التي تقدم طلبات مشتركة لنيل جنسية ثانية.

وقدم معالي رئيس الوزراء تيموثي هاريس “Timothy Harris” خيار صندوق التنمية المستدامة “ Sustainable Growth Fund ” (SGF) في عام 2018 باعتباره المسار الأقل تكلفة والأكثر مباشرة وأمانًا لنيل جنسية ثانية. ويدعم الصندوق قطاعات مثل تطوير البنية التحتية، وتنمية السياحة، والمساعدات الاجتماعية، وريادة الأعمال المحلية. ويستلزم مسار صندوق التنمية المستدامة مساهمة تسدد لمرة واحدة كاستثمار مؤهل لنيل الجنسية. ويطلب من مقدمي الطلبات الأفراد سداد مساهمة بقيمة 150,000 دولار أمريكي. ومع ذلك، أشار السيد/ خان إلى أن الصندوق يلاءم بشكل خاص مقدمي الطلبات من أصحاب العائلات كبيرة الحجم.

ويوضح السيد/ خان، “إن انضمت عائلة لنا، تستطيع أن تضيف المعالين وعندما ينجب الأطفال بدورهم، سينال المواليد الجنسية تلقائيًا وهكذا دواليك”. وتستطيع العائلات التي تتكون من أربعة أفراد تقديم طلب مشترك لنيل الجنسية من خلال سداد مساهمة لا تقل عن 195,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 10,000 دولار عن كل معال إضافي. ويشير السيد/ خان، “يعد هذا الخيار جذابًا للعائلات”.

ومن المزايا الرئيسية الأخرى لصندوق التنمية المستدامة سرعة معالجة الطلبات، حيث يتلقى مقدمو الطلبات في المعتاد الموافقة خلال ثلاثة أشهر. وبالنسبة للمستثمرين الذي يسعون إلى نتائج أسرع، يعرض اتحاد سانت كيتس ونيفيس ميزة إجراء الطلب المعجل (AAP) خلال 60 يومًا.

ولضمان حصول مقدمي الطلبات من ذوي الجودة العالية على الجنسية، لم تزل سانت كيتس ونيفيس تلتزم بشدة بإجراءات التقصي اللازم مع جميع مقدمي الطلبات. وهو إجراء متعدد الطبقات، ينفذ بشكل داخلي في وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار ويتم الاستعانة بشركات مستقلة متخصصة في الحصول على المعلومات الأساسية عن الأفراد والكيانات، بالإضافة إلى الوكالات الدولية والإقليمية المسئولة عن إنفاذ القانون، التي من قبيل منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” والمركز الإقليمي المشترك للاتصالات “JRCC“.

ويعد صندوق التنمية المستدامة بمثابة خيار مباشر للمستثمرين المنشغلين الذين يسعون إلى نيل جنسية ثانية، حيث إنه يستلزم سداد مساهمة تسدد لمرة واحدة يمكن الإسراع من تنفيذها خلال 60 يوم، مما يضمن أعلى معايير الأمن والسلامة للأجيال المقبلة. ويتسم الصندوق بالتميز بشأن قدرته على مساعدة مواطني سانت كيتس ونيفيس بشكل مباشر، مما يضمن لهم تأسيس اقتصاد أقوى والتمتع بحياة أكثر جودة.