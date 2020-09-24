Thursday, September 24, 2020

Turkey News Gazette

Turkey News Gazette

Arabic MENA Press Release 

صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود و دار المجوهرات الفرنسية “شوميه” يحتفلان باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية

Asianet Pakistan

الرياض, 23 سبتمبر / أيلول 2020 /PRNewswire/ — احتفالاً باليوم الوطني السعودي، تنضم صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، إلى دار ” شوميه” وذلك احتفالاً بالذكرى التسعين لتأسيس المملكة العربية السعودية.

 مع تراث فخور متأصل بعمق في تقاليدها، تمثل صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء المرأة السعودية العصرية باعتزازها بالماضي، والتطلع نحو الارتقاء به وبناء مستقبلٍ أقوى. تظهر صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء ارتباطها بعملها، وثقافتها، والطبيعة، وأرضها، من خلال تمثيلها لـِ دار “شوميه” عبر قطع مختارة بعناية من مجموعة مجوهرات “جوزفين“.

كأول صائغ مجوهرات في ساحة فاندوم، ارتبط تاريخ دار” شوميه ” بتاريخ فرنسا منذ تأسيسها في عام 1780 وتعيينها كصائغ مجوهراتٍ رسمي للإمبراطورة “جوزفين“.

يأتي التعاون المشترك بين صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء و دار ” شوميه” للاحتفال بالمناسبة التاريخية في تاريخ المملكة: 90 عامًا على تأسيس المملكة العربية السعودية

https://mma.prnewswire.com/media/1280272/Chaumet_Saudi_National_Day.mp4

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