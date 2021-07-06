شيبسي تصوِّب نحو غزو العالم بترسيخ بصمتها في منطقة الشرق الأوسط، وتوسيع قاعدة عملائها إلى ثلاثة أضعاف

– التركيز في المقام الأول على التوسع الإقليمي النشط عبر المبيعات وإقامة شراكات التوزيع وإعادة البيع

– وضع خطة لتوظيف فريق إقليمي لمقرها الإقليمي الجديد في دبي

جوروجرام، الهند،6 يوليو/تموز 2021 /PRNewswire/ — تُعد شركة Shipsy (شيبسي) مؤسسة عالمية شاملة تعمل في مجال التجارة وإدارة الخدمات اللوجستية، وقد أطلقت مقرًا إقليميًا جديدًا في مدينة دبي بعد استيفائها كافة متطلبات لوائح مركز دبي للسلع المتعددة.

وهذه الخطوة ستعزز دور مزودي تقنية البرمجيات كخدمة (SaaS) في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل يساعد الشركات التجارية على أتمتة وتفادي تحديات إدارة الخدمات اللوجستية المرتبطة بجائحة كوفيد في المنطقة. وقد انضم للركب أكثر من 50 من كبرى الشركات في المنطقة -مثل شركتي البيع بالتجزئة Extra.com (إكسترا) وPan Emirates (حول الإمارات للمفروشات المنزلية)- التي قدمت لها شركة شيبسي مجموعة تجميع الخدمات اللوجستية التابعة للغير ووفرت لها مخططات تنظيمية مؤتمتة. كما تقدم الشركة أيضًا مخططات شاملة لإدارة الخدمات اللوجستية تغطي كافة مراحل الخدمات اللوجستية لألمع نجوم القطاع مثل Zajil Express (زاجل) وStarlinks (ستارلينكس) وFlow PL (فلو للخدمات اللوجستية المتطورة) وJones Transport (جونز للنقل) وغيرها الكثير. وتضع شركة شيبسي حاليًا تصورات لتوسيع قاعدة عملائها على مستوى منطقة الخليج إلى ثلاثة أضعاف.

وحتى تتمكن الشركة من تحقيق ذلك، تخطط الشركة لتعيين كوادر متميزة في مناصب قيادية وإدارية متوسطة المستوى للنهوض بجهودها في مجال المبيعات. كما تسعى إلى إقامة شراكات جديدة مع وسطاء التوزيع وإعادة البيع لترسيخ بصمتها في منطقة الشرق الأوسط.

في حديثه عن هذه الخطوة التنموية، أشار السيد Soham Chokshi (سوهام تشوكشي)، أحد مؤسسي شركة شيبسي ورئيسها التنفيذي، قائلًا “يسرنا حصولنا على موافقة سجل الشركات في مركز دبي للسلع المتعددة ونتطلع إلى الانطلاق عقب إتمام عملية توظيف الكوادر الجديدة. وليس لدينا شك في قدرة هذه الخطوة التوسعية على تمهيد الطريق لإقامة شراكات جديدة ووضع سبل مشتركة للنمو في المنطقة.”

تعتمد منصة شيبسي المتطورة على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والإمكانات السحابية لمساعدة العملاء على خفض تكاليف الخدمات اللوجستية وتحقيق الشفافية وضمان تسليم البضائع في المواعيد المحددة عبر مختلف وسائل النقل. وتقدم الشركة حاليًا حلولًا لتدبير الشحن وإدارة النقل وإدارة الخدمات اللوجستية عبر وحدات ذكية وتكوينات لوحات معلومات مركزية.

معلومات عن شركة شيبسي:

تُعد شركة شيبسي منصة عالمية شاملة متخصصة في إدارة الخدمات التجارية واللوجستية. وتعتمد -منذ تأسيسها في عام 2015 في مدينة جوروجرام- على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتصميم وتطوير حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) منخفضة التعليمات البرمجية للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية في قطاعات التصنيع ومطاعم الوجبات السريعة وتجارة التجزئة والبريد السريع والطرود البريدية والتجارة العالمية. واختتمت الشركة خلال العام الماضي جولة تمويل من الفئة الأولى أسهمت في جمع مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي عبر منصة Surge التابعة لشركة Sequoia Capital India (سيكويا كابيتال) الهندية والشركة الاستثمارية Info Edge (إنفو إيدج).

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