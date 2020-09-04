شنغهاي إلكتريك تقدم تفاصيل تحديثات نظام طاقة الرياح البحرية في قمة طاقة الرياح البحرية العالمية ر الخامسة

شنغهاي، 4 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — استضافت شركة شنغهاي غروب، وهي شركة عالمية رائدة مصنعة لمعدات توليد الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة قمة طاقة الرياح البحرية (الأوفشور) العالمية الخامسة في مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ، يوم 27 آب/أغسطس. وإذ تعتبر أكبر قمة وأعلاها من حيث المواصفات في ميدان طاقة الرياح البحرية في العالم، فإن هدف القمة هو الترويج للتعاون المعمق ضمن الصناعة في العالم كله.

استضافت القمة كل من اللجنة المهنية للطاقة المتجددة التابعة لجمعية أبحاث الطاقة الصينية، واللجنة المهنية لطاقة الرياح التابعة للجمعية الصينية للطاقة المتجددة، والمجلس العالمي لطاقة الرياحومجلة طاقة الرياح.

قال لي جون فنغ، رئيس لجنة الطاقة المتجددة بجمعية أبحاث الطاقة الصينية، “في حقبة ما بعد كوفيد -19، وضعت العديد من البلدان، بما في ذلك الصين، جدولًا زمنيًا لخفض الانبعاثات. زادت الطاقة المتجددة من وجودها في أمن الطاقة الوطنية وتحول الطاقة واستقلالية الطاقة “.

قدم المنتدى تحليلاً متعمقًا للفرص المتاحة في سوق طاقة الرياح البحرية لكل من الأسواق المتقدمة والناشئة. يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه الصين دليلاً حول طاقة الرياح البحرية لاستخدام التخطيط البحري في وقت ينمو فيه قطاع طاقة الرياح البحرية في البلاد بسرعة

.وقال أليستر دوتون، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل طاقة الرياح البحرية التابعة لمجلس الرياح العالمي والذي قدم عرضا لسوق الرياح البحرية العالمية والأسواق الناشئة: “إذا نظرنا إلى الصين، فإن طاقة الرياح البحرية ستحظى بزخم نمو قوي للغاية في المستقبل. على الصعيد العالمي، نعتقد أن السوق سيتراوح من 30 غيغاواط إلى 230 غيغاواط، مع كون الأسواق الناشئة هي الأهم في هذه العملية.”

بالتركيز على موضوعات سياسة وسوق وتكنولوجيا طاقة الرياح البحرية، ناقش العرضالذي قدمته شنغهاي إلكتريك كيفية التخفيض الفعال لتكلفة دورة الحياة الكاملة لمزارع الرياح البحرية من خلال بناء نظام معقول لتعزيز موثوقية المعدات والمكونات.

وأشار جين شياو لونغ، نائب رئيس مجموعة شنغهاي إلكتريك وسكرتير الحزب ورئيس مجموعة شنغهاي إلكتريك لطاقة الرياح إلى أن “رؤيانا هي بناء طريق تنمية طاقة الرياح البحرية بخصائص صينية“.

وأضاف جين: “لقد نظرتشنغهاي إلكتريكفي مرحلة التصميم والبناء والتطوير لمزرعة الرياح البحرية من منظور إدارة تكلفة دورة الحياة الكاملة والمتكاملة بشكل وثيق في النظام البيئي لطاقة الرياح في الصين. كمزود خدمة في دورة الحياة الكاملة لأنظمة طاقة الرياح، أقامتشنغهاي إلكتريكشراكات استراتيجية مع شركات دولية في كل قطاع تقريبًا من سلسلة القيمة بما في ذلك المولدات وعلب التروس والمحامل والأدوات الرقمية ومنصات البحث والتطوير والتصميم، مما يعزز التطوير عالي الجودة لطاقة الرياح البحرية.”

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