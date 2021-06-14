شنغهاي إلكتريك تحقق تقدمًا ملحوظًا في بناء برج الطاقة الشمسية المركزة ومحطة الحوض المكافئ في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

شنغهاي، 14 حزيران/يونيو 2021 / PRNewswire / – أعلنت شركة شنغهاي إلكتريك (“ Shanghai Electric ” أو “الشركة”) (601727. SS و02727. HK ) أن أول اختبار هيدروليكي لخزان الملح المنصهر لمحطة حوض القطع المكافىء – 2 ( PT2 ) للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في 9 أيار/مايو، التي مثلت نتائجها الإيجابية أساسًا حاسمًا للمرحلة التالية من تشغيل نظام الملح المنصهر. وأتبع الاختبار بتركيب نهائي لأنابيب الملح المنصهر داخل برج الطاقة الشمسية المركزة، ما يمثل علامة بارزة أخرى في تقدم أعمال بناء المجمع.

تعد المرحلة الرابعة من بناء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد في العالم، والذي يستخدم تقنيات الطاقة الشمسية الهجينة الرائدة عالميًا لتوليد 950 ميغاواط من الطاقة النظيفة، بما في ذلك برج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط، وثلاث محطات قطع مكافىء بأبراج طاقة شمسية مركزة بقدرة 200 ميغاواط وقدرة طاقة كهروضوئية تبلغ 250 ميغاواط.

برج الطاقة الشمسية، الذي يبلغ ارتفاعه 260 مترًا في وسط موقع محطة برج الطاقة الشمسية المركزة، سيكون أيضًا أطول مبنى في العالم من نوعه. عند الانتهاء، سيسمح التخزين المشترك للطاقة الحرارية للبرج الشمسي ومحطات الحوض المكافئ بتوفير الطاقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث تمتلك كل محطة للطاقة الشمسية المركزة في الحوض المكافئ سعة تخزين طاقة تصل إلى 13.5 ساعة فيما تصل سعة تخزين البرج إلى 15 ساعة.

يتم تخزين النترات، وهي وسيلة تخزين الحرارة لمحطة حوض القطع المكافىء – 2، في ثمانية خزانات، يبلغ قطر كل منها 45 مترًا وبسعة تبلغ 25000 متر مكعب. شكلت البيئة الصحراوية القاسية تحديًا كبيرًا للاختبار، كما أضاف نقص العمالة خلال شهر رمضان طبقة أخرى من عدم اليقين لناحية التقدم العام في إكمال المشروع. تم الانتهاء من الاختبار في نهاية المطاف في الوقت المحدد بمساعدة شاحنات المياه التي قامت بنقل المياه وتفريغها في خزانات المياه المؤقتة، والتي يتم من خلالها ضخ المياه في خزانات الملح المنصهر.

“إنني أعرب عن تقديري لجميع العاملين في الموقع لتفانيهم وعملهم الجاد لضمان الانتهاء من الاختبار بسرعة وفي الوقت المحدد، على الرغم من الصعوبات الهائلة الناجمة عن نقص العمالة وارتفاع درجات الحرارة المحلية”، كما قال تشاو هوي، مدير مشروع دبي لأبراج الطاقة الشمسية المركزة لشركة شنغهاي لهندسة توليد الطاقة.

“لقد ضمّن أداؤهم المتميز أيضًا التقدم السلس في أعمال تركيب خط أنابيب البرج المركزي، والذي يعد جوهر وأحد أهم أجزاء الهيكل. المساحة في البرج صغيرة للغاية، نظرًا للطول الإجمالي للبرج المركزي الداخلي إذ يبلغ طول الأنابيب أكثر من 500 متر. وللتأكد من إنجاز العمل في الوقت المحدد، وضع فريق المشروع خطط تركيب مدروسة جيدًا وتغلب على جميع المشكلات غير المرئية دون التسبب في أي تأخير”، كما أضاف.

نظام خزان الملح المنصهر هو الحل لتحديات تخزين الطاقة الحرارية. يتيح تخزين الطاقة الحرارية الذي تحققه أنظمة الملح المنصهر توليد الطاقة في الأيام التي تكون فيها السماء ملبدة بالغيوم، أو خلال الليل الطويل بعد غروب الشمس، مع كفاءة تشغيل عالية وتكاليف رأسمالية منخفضة لكل كيلوواط / ساعة. خلال النهار، يتم تدوير الملح المنصهر إلى مبادل حراري من خزان بارد لامتصاص الحرارة من الزيت عالي الحرارة. يمكن بعد ذلك تخزين الملح المنصهر المسخن في خزان ساخن معزول يمكنه فيما بعد إرسال السائل لتشغيل الطوربينات البخارية في الليل أو أثناء الظروف الجوية غير المواتية.

في العام 2018، تم التعاقد مع شركة شنغهاي إلكتريك كمقاول للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلة الرابعة من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي بعد توقيع الاتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي وأكوا باور لتولي كلا المشروعين، مشروع برج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميغاواط ومشروع الـ 250 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية. وبتمويل من صندوق الحرير الصيني وأكوا، يعتبر هذا المشروع مشروعًا بارزًا في مبادرة الحزام والطريق الصينية، بالإضافة إلى أنه يمثل علامة بارزة لشركة شنغهاي إلكتريك في المشاركة في بناء مرافق الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وتحول تركيزها من الطاقة التي تعمل بالفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة.

في العام 2021، احتلت شنغهاي إلكتريك المرتبة 17 في قائمة أفضل 100 مقاول دولي، والمرتبة الخامسة في مجال هندسة الطاقة الكهربائية، وفقًا لآخر تقييم صادر عن جمعية المقاولين الدولية الصينية. بالإضافة إلى ذلك، تم منح الشركة أيضًا لقب “مقاول دولي من المستوى الأول”، وهو أعلى تصنيف، من قبل الجمعية.

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