‫شمال القابضة تُطلق أول مشروع لعلامة “بكارات” التجارية الراقية في دبي

· انطلاقاً من مدينة نيويورك وبالتحديد مانهاتن الأمريكية، “فندق ومساكن بكارات” هو المشروع الأول في الدولة لعلامة “بكارات” التجارية، والذي سيمتاز بأعلى مستويات الفخامة والرقي في عالم الضيافة

· سيضم المشروع العقاري متعدد الاستخدامات 144 غرفة فندقية و49 شقة سكنية، ومن المقرر افتتاحه في منطقة داون تاون دبي في العام 2026

· ستقوم شركة “إتش أند إتش للتطوير” بتطوير المشروع، في حين ستقوم شركة الهندسة المعمارية العالمية “ستوديو ليبسكايند” واستوديو التصميم الداخلي “1508 لندن” بوضع التصاميم المعمارية للمشروع

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — أعلنت شمال القابضة، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والتجارب والأصول المتنوعة، عن إطلاق مشروع “فندق ومساكن بكارات” الجديد في دبي والذي سيتم افتتاحه في العام 2026، ليكون المشروع الأول لعلامة بكارات التجارية المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والذي سيوفر أعلى مستويات الرقي التي تشتهر بها العلامة الفاخرة. يعد الفندق الجديد جزءًا من مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في منطقة داون تاون دبي وسيحوي كل معايير الفخامة المطلوبة.

وسيتميز “فندق و مساكن بكارات دبي” بتصميم عمراني فريد ليمثل تحفة معمارية متألقة وإضافة لافتة لمنطقة داون تاون دبي الأخاذة، بالإضافة إلى إطلالاته الخلابة التي سيوفرها لزواره والتي تطل على أبرز معالم دبي العصرية بما في ذلك برج خليفة وبرواز دبي وحصن الفهيدي التاريخي وخور دبي. وسيضم الفندق الموجود في البرج الأول 144 غرفة وجناح فندقي، إلى جانب 49 شقة سكنية تحمل علامة “بكارات”، وأربعة مطاعم فاخرة.

وفي هذا السياق، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في “شمال القابضة”: “تُعرف علامة بكارات بطابعها الفخم والأنيق، وتعد واحدة من أشهر العلامات التجارية في قطاع الضيافة الفاخر، والتي تنسجم مع استراتيجية شمال الاستثمارية التي تهدف إلى تقديم تجارب استثنائية في المنطقة. وباعتبار أن مدينة دبي تشتهر بفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة؛ نحن على ثقة بأن هذا المشروع العقاري متعدد الاستخدامات سيمثل وجهة بارزة ومفضلة للسكان والزوار على حد سواء”.

وأضاف: “نعمل حالياً مع مجموعة متميزة من الشركاء لتنفيذ هذا المشروع الفريد، ونتطلع لإثراء قطاع الضيافة في دبي بالمزيد من التجارب الفاخرة والارتقاء به لآفاق أرحب من النمو والازدهار”.

ومن جانبه، قال باري ستيرنليخت، رئيس مجلس إدارة شركة “إس إتش للفنادق والمنتجعات” التي ستتولى تطوير المشروع: “يسعدنا المشاركة في تطوير هذا المشروع الاستثنائي في واحدة من أهم وجهات السياحة والسفر في العالم. تستمد علامة بكارات رؤيتها وأفكارها من تأثير الضوء والنور في جمال العمارة، ولا شك أن منطقة الشرق الأوسط بشمسها الدافئة هي الوجهة الأمثل لتجسيد هذه الرؤية؛ حيث سيعمل خبراؤنا على إعمار تحفة معمارية بأتم معنى الكلمة تتألق كجوهرة فاخرة وسط نخبة من أبرز المعالم العمرانية في العالم”.

وستعمل شمال القابضة، الشركة المالكة للمشروع، بشكل وثيق مع شركة الاستثمار والتطوير العقاري وإدارة الأصول “إتش أند إتش للتطوير” والواقع مقرها بدبي، حيث تم تعيين أفضل فريق يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين لتولي عمليات تشييد “فندق ومساكن بكارات”، بما في ذلك التصاميم المعمارية التي عهد بها إلى استوديو “ليبسكايند” الشهير، وشركة التصميم الداخلي المعروفة “1508 لندن”. وسيمتد المبنى المكون من برجين على شكل زاوية بواجهات زجاجية واسعة تعكس على سطحها جمال وروعة رمال الصحراء الذهبية وزرقة البحر وشمس دبي المشرقة، بالإضافة إلى الأحجار الكريستالية الشهيرة البراقة والتي تتميز بها علامة “بكارات”؛ لتخلق تحفة معمارية بامتياز تنسجم بسلاسة مع أفق دبي المحيط بها. ويتميز المشروع بموقعه الفريد والذي يقع على مسافة قريبة من وجهات دبي الحديثة والتراثية، وبقربه من مركز دبي مول للتسوق ومركز دبي المالي العالمي من جهة داون تاون دبي، ليتيح للزوار إمكانية الوصول بسهولة وسرعة إلى أبرز الوجهات والعلامات في عالم الأزياء والفن والطعام والترفيه.

وقال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة إتش آند إتش للتطوير: “نحرص على تشييد مشاريعنا وفق أعلى مستويات الدقة لتقديم تصاميم عصرية وحديثة ترتقي بمعايير الجودة وتحافظ على تألقها بمرور الزمن. توفر علامة “بكارات” فرصة مهمة لبناء مشروع فريد يجمع بين إرث علامة بكارات وروح إمارة دبي المفعمة بالطاقة والحيوية والحياة. نتطلع للعمل مع شمال القابضة وجميع شركائنا على هذا المشروع الذي سيشكل محطة مهمة في قطاع الضيافة على مستوى الدولة”.

وتجدر الإشارة إلى أن علامة “بكارات” تأسست على يد الملك لويس الخامس عشر، وهي شركة كريستال فرنسية شهيرة، أتقن حرفيوها مهارة صناعة الكريستال على مدار أكثر من 250 عامًا، ولطالما كان اسمها رديفًا للملوك والملكات، والسلاطين والقياصرة والأباطرة، ونجوم العصر الحديث.

وسيتم افتتاح مركز مبيعات “فندق ومساكن بكارات” في مركز دبي المالي العالمي قريبًا، ويمكن للراغبين بالاستفسار عن الوحدات السكنية الخاصة، التواصل مع مكتب المبيعات عبر الهاتف 971 4 590 9988 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.baccaratresidencesdubai.com .

معلومات عن شمال القابضة

تأسست شمال القابضة في دبي، وهي شركة استثمارية تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات والتجارب والأصول الاستثنائية. تعتمد الشركة في اختيار استثماراتها بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي وتطلعاتها.

تمتد محفظ ته ا العقارية لتشمل مجموعة واسعة من المجمعات السكنية الكبرى، والمشاريع الحيوية والوجهات الترفيهية، والأحياء السكنية والتجارية، إضافة إلى المساحات المكتبية، حيث تسعى جاهدة لتطوير مشاريع ووجهات فريدة مثل “دبي هاربر” و”حدائق ند الشبا”. تستثمر شمال القابضة في نخبة مختارة من العلامات التجارية الاستثنائية في قطاع الضيافة، بدءًا من التجارب الفاخرة وحتى المتوسطة والاقتصادية، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والمحلية على حد سواء كـ “فايف جايز” و”جميرا زعبيل سراي”و” فندق هارت شورديتش لندن ، كوريو كوليكشن باي هيلتون”. وباعتبارها الشركة المالكة لبعض من أبرز أماكن ووجهات التسلية والترفيه في دبي، تسعى شمال القابضة لخلق تجارب استثنائية كل يوم عبر التعاون مع الأفضل لإدارة محفظتها الاستثمارية المتنوعة عالميًا.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.shamalholding.com

معلومات عن “بكارات للفنادق والمنتجعات”

تأسست “بكارات للفنادق والمنتجعات في نيويورك عام 2015، وهي أول علامة فندقية عالمية تابعة لعلامة “بكارات كريستال” التي يزيد عمرها عن 250 عامًا. يقع الفندق على امتداد شارع متحف الفن الحديث وعلى بعد خطوات من سوق” فيفث أفينيو” الشهير ويضم 114 غرفة وجناحًا مجهزة وفق أعلى معايير الفخامة لتقديم تجربة تثري الحواس عبر الاهتمام بجميع التفاصيل الحرفية. لطالما كان اسم “بكارات” رديفًا للملوك والملكات والسلاطين والقياصرة والأباطرة ونجوم العصر الحديث، وإن كل غرض فيه يتميز بالأناقة والأصالة، ويستخدم وسط أفخم الحفلات والاحتفالات. تحتفي علامة “بكارات” بالثقافة المعاصرة، بينما تحافظ على تاريخها العريق. وقد حاز فندق “بكارات نيويورك” على جوائز فئة الخمس نجوم من فوربس، وعلى جائزة الماسات الخمس من جمعية السيارات الأمريكية ( AAA ). تمتلك العلامة التجارية حاليًا مشاريع قيد التطوير في بريكل (ميامي) وفلورنسا والرياض (هيئة تطوير بوابة الدرعية). لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة www.baccarathotels.com .

معلومات عن “إس إتش للفنادق والمنتجعات”

تعد “إس إتش للفنادق والمنتجعات” إحدى الشركات التابعة لمجموعة الاستثمار الخاص العالمية “ستاروود كابيتال”، وهي شركة رائدة في مجال إدارة العلامات التجارية للفنادق المستدامة التي تدير علامة “ون هوتيلز” وهي علامة تجارية مستوحاة من الطبيعة تم إطلاقها في عام 2015 مع عقارات في ساوث بيتش ومانهاتن وتشمل الآن جسر بروكلين وويست هوليود وسانيا (الصين) وتورنتو والعقارات التي تم افتتاحها مؤخرًا في سان فرانسيسكو وناشفيل مع مشاريع قيد التطوير في خليج هانالي وكابو سان لوكاس وباريس ولندن وإلوندا هيلز (كريت) وأوستن وكوبنهاغن والرياض وملبورن، إلى جانب مشروع فنادق ومنتجعات بكارات، العلامة التجارية الفاخرة التي ظهرت لأول مرة في مارس 2015 عند افتتاح فندقها الرئيسي في نيويورك، مع مشاريع قيد التطوير في بريكل (ميامي) وفلورنسا والرياض وروما؛ ومجموعة فنادق “تري هاوس”، التي افتتحت لأول مرة في لندن في عام 2019، مع مشاريع قيد التطوير في مانشستر وصنيفيل وبريكل (ميامي) والرياض. وتستفيد “إس إتش للفنادق والمنتجعات” من خبرتها التسويقية والتشغيلية والتكنولوجية لتكون القوة المحركة وراء بعض من أهم العلامات التجارية الفندقية في العالم. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة www.shhotelsandresorts.com

عن شركة “اتش أند إتش للتطوير

تأسست شركة “إتش أند إتش” في عام 2007 ، وهي شركة استثمار وتطوير عقاري رائدة متخصصة في إدارة الأصول في دبي، لديها محفظة سريعة النمو في قطاع العقارات في المدينة. تركز الشركة على توفير مشاريع شاملة ومفصلة حسب الطلب.

تقوم “إتش أند إتش” للتطوير بمبادرات تدعم مستويات جديدة من الجودة وتضفي الحيوية على التصميمات المتطورة، لتعيد تعريف التجارب الحديثة والفاخرة من خلال الاستثمار وبناء فندق فورسيزنز في مركز دبي المالي العالمي ومنتجع فورسيزنز دبي على شاطئ جميرا، وكلاهما معلمان بارزان في قطاع الضيافة الفاخرة في دبي.

تضم شركة “إتش أند إتش” ثلاثة أقسام هي: “إتش أند إتش للتطوير” و”إتش أند إتش العقارية” و”إتش أند إتش” للتصميم الداخلي، وتوفر كل منها خدمات وتجارب فريدة للعملاء

معلومات عن “ستوديو ليبسكايند”

ستوديو ليبسكايند هي شركة معمارية دولية مقرها مدينة نيويورك، تشارك في تصميم وتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع الحضرية والثقافية والتجارية على الصعيد الدولي، وقد عملت على مجموعة واسعة من المباني بما يشمل المتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية ومراكز المؤتمرات ومباني الجامعات والفنادق ومراكز التسوق والأبراج السكنية.

أسس دانيال وشريكته نينا ليبسكايند استوديو دانيال ليبسكايند في العاصمة الألمانية برلين سنة 1989، بعد فوزه في مسابقة بناء المتحف اليهودي في برلين. وفي فبراير 2003، تم نقل المقر الرئيسي للاستوديو من برلين إلى مدينة نيويورك بعد اختيار الشركة كمخطط رئيسي لإعادة تطوير مركز التجارة العالمي.

www.libeskind.com

معلومات عن 1508 لندن

1508 لندن هو استوديو متخصص في التصميم الداخلي والعمارة يهدف إلى بناء مساحات استثنائية في جميع أنحاء العالم. وتتميز تصاميمه بكونها غير نمطية بل تعتمد على قياسات واضحة ودقيقة من وحي تاريخ وجغرافيا المكان والفن العمراني المحيطـ لإبداع تصاميم لا مثيل لها.

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