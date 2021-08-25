شركتي آدين وشيجي تعقدان شراكة من أجل تبسيط مدفوعات الضيافة

أصبحت إدارة الضيافة أقل تعقيدًا، حيث اجتمع اثنان من رواد التكنولوجيا لتقديم حل الكل في واحد

أمستردام، 25 أغسطس 2021 — / PRNewswire / أعلنت اليوم شركة آدين (Adyen) (AMS: ADYEN) ، -وهي منصة الدفع العالمية المختارة للعديد من الشركات الرائدة في العالم- عن إطلاق تكاملها مع شركة شيجي للمدفوعات ( Shiji Payments) ، مما يُوفِّر لشركات الضيافة القدرة على الاستفادة من منصة آدين جنبًا إلى جنب مع شيجي، وهي الشركة الرائدة في توفير الحلول التكنولوجية للضيافة وخدمة الطعام وتجارة التجزئة قطاعات الترفيه.

يعمل هذا التكامل الجديد على تبسيط عملية الدفع لشركات الضيافة عن طريق إزالة الحاجة إلى قائمة من المنصات والموردين، والتي عادة ما تتضمن عمليات منفصلة لأنظمة إدارة الممتلكات ونقاط بيع الأطعمة والمشروبات ومنصات تجربة الضيف، ناهيك عن مزودي خدمة الدفع المختلفين للكل.

قال مايكل بالزر، نائب رئيس شركة شيجي للمدفوعات، في شيجي، “تسمح لنا شراكتنا مع آدين بزيادة تحسين الكفاءة التشغيلية لعملائنا من خلال توفير منصة تضمن تجربة سلسة وشخصية حقًا لنزلاء الفندق لديهم”.

ومع وجود شركتين فقط، آدين وشيجي، يمكن للفنادق دمج جميع أنظمة أعمال الواجهة الأمامية واحتياجات الدفع، بما في ذلك وجود نفس إعدادات نقاط البيع عبر المناطق وتسهيل التسوية عبر جميع القنوات. وهذا يُوفِّر في النهاية أفضل خدمة عملاء ممكنة. وتعمل هذه الميزات المدمجة على تعزيز الرحلة السلسة التي يتوقعها العملاء في الوقت الحاضر.

تُعتبر فنادق روبي التي تتخذ من ميونيخ مقرًا لها، من أوائل المتبنين للاقتراح المشترك. وقال توبياس كوهلر، مدير المجموعة للأنظمة والتجارة في فنادق روبي، “بينما كنا نتطلع إلى التوسع، أدركنا أننا بحاجة إلى شريك ليس فقط لتسهيل نمونا، بل لتسريعه أيضًا”. و”نظرًا ‘لفلسفة الرفاهية الخالية من الهدر’ الخاصة بنا، فإننا نبحث دائمًا عن التقنية التي ستساعدنا في التركيز على الأساسيات وتحسين كفاءة عملياتنا، من أجل توفير تجارب استثنائية للضيوف. ومن خلال الشراكة مع مجموعة شيجي وآدين، يمكننا دمج أنظمة الدفع الحديثة في مجموعتنا التقنية المركزية من أجل تحسين أتمتة التقنية لدينا”.

وعلق رويلانت برينز، المدير التجاري لشركة آدين، “إزالة التعقيد هو ما نقوم به في آدين، وهذه الشراكة تتيح لنا القيام بذلك بشكل أكبر لقطاع الضيافة”. “إن الجمع بين آدين ومجموعة حلول شيجي يُحوِّل الأعمال المعقدة تقليديًا إلى تجربة عميل واحدة. كما يعني العمل معًا أنه يمكننا تسهيل رحلات العملاء الأكثر تقدمًا لعملاء الضيافة المشتركين وضيوفهم. نحن نتطلع حقًا لمشاهدة ازدهار هذه العلاقة”.

حول شركة آدين آدين (AMS: ADYEN) هي منصة الدفع المفضلة للعديد من الشركات الرائدة في العالم، حيث تُوفِّر بنية تحتية حديثة شاملة متصلة مباشرة بـ فيزا وماستركارد وطرق الدفع المفضلة عالميًا للعملاء. تقوم آدين بتسليم مدفوعات سلسة عبر قنوات الإنترنت والأجهزة الجوّالة وداخل المتاجر. ومن خلال المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء العالم، فإن آدين تخدم العملاء بما في ذلك فيسبوك وأوبر وسبوتيفاي وكاسبر وبونوبوس ولوريال. ويؤكد التعاون مع شيجي كما هو موضح في هذا التحديث التجاري على نمو آدين المستمر مع التجار الحاليين والجدد على مر السنين.

حول شركة شيجي

تُقدِّم مجموعة شيجي حلولاً وخدمات برمجية للضيافة وخدمات الأغذية وقطاعات البيع بالتجزئة والترفيه، بدءًا من حلول إدارة الفنادق إلى أنظمة الأغذية والمشروبات وأنظمة البيع بالتجزئة وبوابات الدفع وإدارة البيانات والتوزيع عبر الإنترنت والمزيد. وقد تأسست مجموعة شيجي عام 1998 كمزود لحلول الشبكة للفنادق، وتضم اليوم 5000 موظف في أكثر من 80 شركة فرعية وعلامة تجارية، وتَخدم أكثر من 91000 فندق و 200000 مطعم و 600000 منفذ بيع بالتجزئة.

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