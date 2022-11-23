‫شركتا فانتاج ونيوم مكلارين إكستريم إي تحققان النجاح في قمة البيئة والمسؤولية الشركاتية والحوكمة لعمالقة التمويل في لندن 2022

هذا العام، رافقت فانتاج شريكهتا نيوم مكلارين إكستريم إي لعرض سيارة أس يو في الكهربائية بالكامل – المسماة ODYSSEY 21 “أوديسا 21” في أولد بيلينغزغيت في لندن، بجوار شرفة المراقبة الخارجية.

في الوقت نفسه، أطلقت فانتاج شركة فانتاج كونيكت لخدمات السيولة في المملكة المتحدة خلال القمة، بمظهر جديد مذهل يليق بالعلامة التجارية المؤسسية..

المعرض هو تتويج لجهود فانتاج في مجال البيئة والمسؤولية الشركاتية والحوكمة. دخلت الشركة في شراكة مع نيوم مكلارين إكستريم إي في مبادرة الكربون الأزرق، مستفيدة من نفوذ ناشرة وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة سوبركار بلوندي لزيادة الوعي بتغير المناخ والمساواة بين الجنسين.

كما شاركت المجموعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حدث لجمع الأموال دولار مقابل دولار للاجئين، وعملت مع الصليب الأحمر في حملة عالمية للتبرع بالدم، ودخلت في شراكة مع اليونسكو لدعم مبادراتها التعليمية في الهند.

كانت مبادرات البيئة والمسؤولية الشركاتية والحوكمة وغيرها جزءًا من النقاشات التي تمت في قمة لندن. انضم ديفيد شاير، الرئيس التنفيذي لشركة فانتاج في المملكة المتحدة، إلى كيم ويلسون، مدير قسم الاستدامة في ماكلارين ريسينغ، للتحدث في الجلسة التي تركز على البيئة والمسؤولية الشركاتية والحوكمة بعنوان “التقنية المالية للخير: التأثير الاجتماعي والابتكار في التقنية المالية”، التي عقدت في الساعة الثانية مساءً في المسرح المركزي.

تحدث شاير أيضًا عن أهمية فانتاج كونيكت في سوق متقلب في حلقة نقاش بعنوان “إدارة المخاطر للأوقات المضطربة”، والتي عقدت في الساعة 12:30 مساءً في مسرح إنوفيت.

وقال ديفيد شاير، الرئيس التنفيذي لشركة فانتاج المملكة المتحدة: يقول ديفيد شاير، الرئيس التنفيذي لشركة فانتاج في المملكة المتحدة: “يسعدنا الانضمام إلى قمة عمالقة التمويل مرة أخرى في مثل هذا الحدث الرئيسي. لقد كان هذا عامًا مثيرًا للغاية لشركة فانتاج، بدءًا من شراكتنا مع نيوم مكلارين إكستريم إي، حتى إطلاق في سوشيال وفانتاج كونيكت. وقد تطورت أعمالنا لتكون أكثر انسجامًا مع احتياجات عملائنا من الأفراد والمؤسسات، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من منظمة تهتم بعملتنا الرئيسية.”

نبذة عن فانتاج

فانتاج هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم والـ ETFs.

مع أكثر من 13 سنة من الخبرة في السوق يعمل لدى Vantage حاليًا أكثر من 1,000 موظفًا في أكثر من 30 مكتبًا حول العالم.

فانتاج هي أكثر من مجرد وسيط. يوفر نظامًا بيئيًا تجاريًا موثوقًا ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول.

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