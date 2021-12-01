شركتا شيفرون لوماس غلوبال أل أل سي وأرامكو السعودية توفعان اتفاقية تقنية مبادرة الزيت الثقيل لأرامكو للتعاون والترخيص

ريتشموند، كاليفورنيا، 13 كانون الأول/ديسمبر، 2021 /PRNewswire/ — وقعت شركتا شيفرون لوماس غلوبال وأرامكو السعودية اتفاقية للتعاون والترخيص اتفاقية تقنية مبادرة الزيت الثقيل لأرامكو زائد للتعاون والترخيص HOPI+.

تهدف اتفاقية تقنية مبادرة الزيت الثقيل للتعاون والترخيص إلى تحقيق تحويل أعلى نسبيًا لبقايا التفريغ والمدخلات الثقيلة الأخرى المتاحة، بما في ذلك الخام الإضافي، باستخدام منصة LC-FINING الخاصة بـشيفرون لوماس غلوبال (المشار إليه معا باسم LC-HOPI+. من المتوقع أن تساعد العملية المبتكرة LC-HOPI + في تقليل كل من النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية وتحسين الهوامش بشكل كبير من أجل تحسين سعر البرميل من النفط.

وفي العام 2019، انضمت أرامكو السعودية إلى شركة شيفرون لوماس غلوبال في منشأة البحث والتطوير التابعة لها في ريتشموند، كاليفورنيا، لإنشاء وتطوير اختبار تجريبي أولي للمفهوم. أدى النجاح هناك إلى مزيد من تقييمات HOPI + مقابل مخططات العمليات المختلفة، مما ساعد بشكل أكبر على تحديد القيمة المضافة للتكنولوجيا.

وقال أوجال موخيرجي، المدير العام لشركة شيفرون لوماس غلوبال إن HOPI +، جنبًا إلى جنب مع منصة LC-FINING الخاصة بـشيفرون لوماس غلوبال، هو مفهوم مبتكر يعمل في الوقت نفسه على زيادة إنتاج النفط الخام وتحويل المخلفات إلى وقود نقل ثمين ومواد أولية للبتروكيماويات مع تقليل رأس المال والطاقة.” “تعزز هذه المبادرة العلاقة بين أرامكو السعودية وشيفرون غلوماس غلوبال بينما نقوم بتطوير ومتابعة وتسويق التكنولوجيا الجديدة والمبتكرة.”

وقال معتز المعشوق، المدير التنفيذي لشركة أرامكو السعودية: “يعكس هذا التعاون مع شركة شيفرون لوماس غلوبال تركيز أرامكو السعودية على التقنيات المتطورة التي تولد قيمة مضافة عبر سلسلة الهيدروكربونات”.

تعتزم كل من شركة شيفرون لوماس غلوبال وأرامكو السعودية الآن التعاون في تطوير تقنية LC-HOPI + قبل التسويق العالمي للتقنية من قبل شيفرون لوماس غلوبال.

حول شركة شيفرون لوماس جلوبال

شركة شيفرون لوماس غلوبال هي مشروع مشترك بين شركة شيفرون يو أس أيه إنك ولوماس تكنولوجي، وهي شركة رائدة في مجال ترخيص تقنيات المعالجة المائية وتكنولوجيات المعالجة المائية وأنواع الوقود البديلة، فضلاً عن كونها رائدة عالميًا في توريد نظام الحفاز. تقدم شيفرون لوماس غلوبال الحل الأكثر اكتمالا لسعر البرميل لتحسين بقايا الزيت الثقيل. يسعى خبراؤنا للبحث والتطوير باستمرار إلى تحقيق تقدم في التكنولوجيا والعوامل الحفازة التي من شأنها تحسين اقتصاديات التشغيل لمشروعك القادم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.chevronlummus.com.

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