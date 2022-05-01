‫ شركتا روكبوينت وجهاز أبو ظبي للاستثمار تشكلان منصة بقيمة 2 مليار دولار للاستثمار في العقارات الصناعية

بوسطن، 2 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة روكبوينت، وهي شركة لإدارة الاستثمار العقاري ومقرها بوسطن، اليوم أنها شكلت منصة مع شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبو ظبي للاستثمار. ستستهدف المنصة فرص الاستثمار الصناعي التي تمثل ما يقرب من 2 مليار دولار من إجمالي قيمة الأصول. وستركز الأداة الاستثمارية الجديدة بشكل أساسي على الاستثمارات الصناعية التي تُبنى من الأساس في مواقع عالية الأسوار لناحية الدخول عبر أسواق التعبئة والطلب والبوابات والنمو في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه المنصة في أعقاب إعلان روكبوينت في شباط/فبراير 2021 أن الشركة قد شكلت شراكة إستراتيجية مع المستثمر والمشغل العقاري الصناعي الرائد بن هاريس. وقد ولّدت هذه الشراكة الاستراتيجية، ومن المتوقع أن تستمر في توليد فرص استثمارية صناعية كبيرة لصناديق روكبوينت الاستثمارية القائمة على الفرص والنمو والدخل، بالإضافة إلى الفرص المتاحة للمنصة الجديدة. السيد هاريس هو مستثمر مخضرم في القطاع الصناعي ويمتلك أكثر من 24 عامًا من الخبرة متعددة الدورات، وقد اكتسب و/ طور و/ أو شغل ما يقرب من 500 مليون قدم مربع من العقارات الصناعية في 50 سوقًا.

في الوقت نفسه، أعلنت المنصة عن إتمام أول استثمار لها، وهو مشروع تطوير صناعي بمساحة 117.520 قدمًا مربعًا، على شارع 865 Embedded Way من الفئة أ في موقع بمساحة 10.6 فدان، ويقع في سوق جنوب سان خوسيه الفرعي المتسم بالضغوط على المعروض في سيليكون فالي.

وقال بيل والتون، الشريك المؤسس والعضو الإداري في روكبوينت: “نحن متحمسون للشراكة مع جهاز أبو ظبي للاستثمار في وسيلة منخفضة المخاطر تكمل صناديقنا الحالية وتسمح لنا بمواصلة توسيع قدراتنا ومنصتنا في القطاع الصناعي”.

وقال محمد القبيسي، المدير التنفيذي لقسم العقارات في جهاز أبوظبي للاستثمار، “لقد قمنا ببناء محفظة كبيرة من الأصول العقارية الصناعية وما زلنا نرى فرصًا جذابة في هذا القطاع. تتوافق هذه المنصة الجديدة بالشراكة مع روكبوينت مع نهجنا في الاستثمار الذي يستهدف مجالات محددة ذات قيمة “.

حول روكبوينت

مجموعة روكبوينت أل أل سي (“روكبوينت””) هي شركة عقارية ذات ملكية خاصة عقارية مقرها في بوسطن ولها مكاتب محلية إضافية في سان فرانسيسكو ودالاس. تستخدم روكبوينت نهج القيمة الأساسية للاستثمار وتستهدف أنواعًا مختارة من المنتجات الموجودة في الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة. تستخدم روكبوينت إستراتيجية متسقة عبر ملفات تعريف عوائد مميزة من خلال برامجها الاستثمارية لفرص النمو والدخل. تستهدف روكبوينت الأصول ذات القيمة الجوهرية طويلة الأجل، وبأسعار جذابة بالنسبة للتدفقات النقدية المستقرة، مع التركيز بشكل خاص على فرص خلق القيمة والمواقف المعقدة. منذ العام 1994، قام مؤسسو روكبوينت وآخرون برعاية 16 صندوقًا مختلطًا وأدوات استثمار مشترك ذات صلة من خلال روكبوينت وشركة سابقة وجمعوا ما يقرب من 26 مليار دولار من الالتزامات الرأسمالية. اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2021، استثمر فريق روكبوينت الاستثماري مع آخرين أو التزموا بالاستثمار في 460 معاملة برسملة قصوى إجمالية تبلغ حوالي 70 مليار دولار (بما في ذلك أسهم الصناديق وأسهم المستثمرين المشتركين والديون). لمزيد من المعلومات عن شركة روكبوينت، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.rockpoint.com .

عن جهاز أبو ظبي للاستثمار

تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار في العام 1976، وهو مؤسسة استثمارية متنوعة عالميًا تستثمر الأموال بحكمة نيابة عن حكومة أبوظبي من خلال استراتيجية تركز على خلق القيمة على المدى الطويل. للمزيد من المعلومات: https://www.adia.ae .

للتواصل:

لروكبوينت:

لامبرت أند كو

كارولاين لوز

هاتف رقم:

203-656-2829

cluz@lambert.com

أو

ليزا بيكر

هاتف رقم:

603-868-1967

lbaker@lambert.com