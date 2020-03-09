شركتا تسجيل وهابرينير تعلنان شراكتهما

الإعلان عن اختيار مسجل المجالات لدولة الإمارات العربية المتحدة ومضيف الشبكة الإلكترونية (تسجيل) باعتباره الشريك الرقمي الرسمي لشركة هابرينير (Hubpreneur) – المركز الرئيسي ل ريادة الأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 من مارس 2020 /PRNewswire/ — شهد اليوم الإعلان عن شراكة جديدة بين شركتي “تسجيل” وهابرينير (Hubpreneur) تحمل بموجبها “تسجيل” صفة الشريك الرقمي الرسمي لهابرينير خلال عام 2020، على أن تقدم خصومات على مجموعة من الأدوات والخدمات الرقمية لمجتمع الشركات الناشئة؛ وسيشارك الرئيس التنفيذي لشركة “تسجيل”، وحيد عزيز، ضيفًا متحدثًا في سلسلة من فعاليات هابرينير، وذلك لاستعراض خبراته في مجالات بناء العلامات التجارية عبر الإنترنت، وتطوير الشبكة الإلكترونية، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد علق عزيز على الشراكة قائلا: “لقد أمضيت أنا وفريقي جزءًا كبيرًا من عام 2019 في اختيار شركة “تسجيل” كي تكون الشركة محل الاختيار للشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إننا نغطي الأساسيات بالفعل – بما في ذلك تسجيلات المجال واستضافة الشبكة الإلكترونية – إلا أن عام 2020 سيشهد تقديم مجموعة واسعة من الخدمات. ومع قرب الإعلان عن تدشين خدمات تصميم مواقع الشبكة الإلكترونية، وتحسين محركات البحث، وإدارة خدمات الدفع بمجرد الضغط وخدمات الإدراج، بدا أن هذا هو الوقت المناسب لبناء شراكات مع الشركات الناشئة التي يمكنها أن تحقق أكبر استفادة مما نقدمه.”

جدير بالذكر أن فاريبا ذو الفقاري، مؤسسة هابرينير، متحمسة بالقدر نفسه للشراكة الجديدة، إذ صرحت قائلةً:

“نحن متحمسون للغاية للإعلان عن تحالفنا الاستراتيجي مع “تسجيل”، وسيتيح هذا الأمر الفرصة أمام أعضاء شركتنا لتدشين أو ترقية وجودهم على الإنترنت من خلال الوصول إلى مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها شركة ناشئة محلية تتفهم احتياجاتهم، مع توفير قيمة عالية نظير تكلفة منخفضة. وعقب تدشين شركة هابرينير خلال أغسطس 2019 بهدف إزالة الغموض عن أساطير الشراكة والتركيز على تنمية التعاون، تركز جميع أنشطتنا على الإبداع من خلال التعاون. وتستمر هذه الشراكة في تعزيز هدفنا الأساسي؛ فبدء العمل أو الارتقاء به يكونان أيسر مع التعاون الذي يتوافق مع قيمك الأساسية.”

نبذة عن شركة “تسجيل”: شركة “تسجيل” هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تسجيل واستضافة المواقع المعتمدة في إدارة أسماء مجالات الانترنت، مع التركيز بصفة خاصة على خدمة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة ورواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ بدء عملها خلال عام 2009، أصبحت “تسجيل” واحدة من أسرع شركات التسجيل الحكومية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أدى التركيز المستمر على خدمة العملاء إلى حصول الشركة على تصنيف “ممتاز” عبر موقع Trustpilot.com، وأصبحت “تسجيل” الآن محل تقدير بوصفها من أهم المنافسين في السوق. للتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: tasjeel.ae

نبذة عن شركة هابرينير: تربط شركة Hubpreneur بين أصحاب المشاريع متقاربة التفكير وأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الشركات بجميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال تطبيق عبر الهاتف المحمول متاح من خلال متجري Google PlayStore و iOS Store. وتنظم الشركة مجموعة متنوعة من الفعاليات والندوات وورش العمل لرأب الفجوة بين العالم الرقمي والاحتياجات المادية لرواد الأعمال على مستوى التواصل والتعاون. وتواصل الشركة تركيزها على تنمية الشراكة في مرحلة التدشين أو للتوسع من خلال تبادل المعرفة الفنية عبر مجموعة متنوعة من المتحدثين والمدربين. تتوفر تقارير منتظمة وتفاصيل الفعاليات عبر الموقع الإلكتروني لشركة هابرينير ومن خلال التطبيق الإلكتروني، يمكنكم التعرف على المزيد من خلال الموقع الإلكتروني: hubpreneur.com