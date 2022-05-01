‫ شركة ZOTAC تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض COMPUTEX لعام 2022

هونغ كونغ، 24 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة ZOTAC للتكنولوجيا، وهي شركة عالمية متخصّصة في تصنيع منتجات أجهزة كمبيوتر مبتكرة، عن مشاركتها في معرض COMPUTEX (كمبيوتكس) لعام 2022 بأحدث منتجاتها التي تقدّمها للجمهور للمرّة الأولى من خلال جناحها الافتراضي ؛ حيث تستعرض الشركة منتجات متنوّعة تشمل أجهزة كمبيوتر قابلة للارتداء مزوّدة بإمكانات للعمل في فضاء الميتافيرس، ومحطات عمل حاسوبية (وورك ستيشن) احترافية صغيرة، وأجهزة كمبيوتر صغيرة مطوّرة بالكامل، ومجموعة بطاقات رسوميات (جرافيك) ذات إمكانات هائلة. وتدعو الشركة جميع زائري المعرض لاستكشاف مجموعتها المتميّزة من المنتجات المبتكرة ، والتعرّف على آليات الشركة للابتكار والعمل في هذا العالم الرقمي الجديد.

أجهزة كمبيوتر قابلة للارتداء تُحدث نقلة نوعية في العالم الرقمي الجديد

يوفر الجيل التالي من أجهزة كمبيوتر الواقع الافتراضي ZOTAC VR GO 4.0 للمستخدمين حرية حركة غير مسبوقة، بالإضافة إلى ميزة اتصال أكثر موثوقية غير متوفرة في أيّ جهاز واقع افتراضي لاسلكي آخر؛ حيث إنّ جهاز VR GO 4.0 الجديد كليًا والذي يمكن حمله على الظهر مزوّد حاليًا بتقنيات أكثر تقدّمًا تُتيح للمطوّرين ومصمّمي الصور ثلاثية الأبعاد إمكانية تصوّر أفكار إبداعية وتنفيذها باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي VR) )، أو الواقع المعزز AR) )، أو الواقع المختلط ( MR ) لتمكينهم من تطوير محتوى الواقع الافتراضي، والعروض الترفيهية الافتراضية المباشرة أو المسجّلة مسبقًا، وغير ذلك من الاستخدامات التقنية. كما أنّ إضافة مكوّنات ذات أداء أقوى لهذا الجيل من الأجهزة، يوفر للمستخدمين الآخرين رؤية أكثر دقة وتجارب واقع افتراضي تفاعلية رائعة.

محطات العمل الحاسوبية الأصغر من نوعها

تُتيح محطة العمل الحاسوبية الصغيرة ZBOX QTG7A4500 الجديدة كليًا والأعلى أداءً من فئة ZBOX للمصمّمين والمهندسين وعلماء البيانات والمطوّرين إمكانية إنجاز العديد من المهام في أقل مساحة ممكنة. ويُعدّ هذا أول جهاز صغير من فئة ZBOX مزوّد بوحدة معالجة رسوميات احترافية من نوع NVIDIA® RTX™ A4500 مدعومة ببنية NVIDIA Ampere ومُعزّزة بميزات التتبع الفوري للأشعة، والمحاكاة، والذكاء الاصطناعي. كما أنّ هذه الوحدة مزوّدة بمعالج Intel® Core™ i7 متعدّد النواة ومتعدّد المسارات يتميّز بأداءٍ عالٍ في تنفيذ المهام التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الذاكرة، ومعالجة الرسوميات بشكل أسرع؛ وهو ما يمكّن المستخدمين من تنفيذ مهام متعدّدة على نحوٍ سلس.

أصغر كمبيوتر مكتبي مطوّر بالكامل

يتمتع جهاز ZBOX PI336 pico بإمكانات هائلة؛ حيث يعمل بنظام تشغيل Windows 11 مثبّت مسبقًا، ويتميّز بتصميم مطوّر صغير الحجم يمكن وضعه في الجيب بسهولة، ويدعم تشغيل شاشتي عرض بدقة 4K في وقت واحد، وزيادة سعته التخزينية من خلال بطاقة ذاكرة رقمية آمنة SDXC) )، كما أنّه مزوّد بمنافذ ملحقات بنفس حجم منافذ الكمبيوتر المكتبي، وذاكرة تخزين داخلية. وبفضل هذه الميزات، يمكن لهذا الجهاز -الذي يُعدّ أصغر جهاز كمبيوتر مطوّر بالكامل في العالم- تشغيل التطبيقات السحابية، وتنفيذ المهام اليومية بسهولة في مكان العمل أو عن بُعد؛ وتطوير الأعمال التجارية بدرجة كبيرة.

بطاقات رسوميات ذات إمكانات هائلة لعشاق الألعاب الإلكترونية ومطوّريها

تتميّز أحدث سلسلة من بطاقات الرسوميات ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30 Series بأداء قوي يوفر أفضل تجربة استخدام لأشهر الألعاب والتطبيقات المبتكرة في العالم. وهذه المجموعة من بطاقات الرسوميات -المدعومة ببنية NVIDIA Ampere – مزوّدة بذاكرة GDDR6X سريعة، وأنوية تتبع أشعة ( RT ) من الجيل الثاني، وأنوية مضاعفة ( Tensor ) من الجيل الثالث، بالإضافة إلى تقنيات ذكاء اصطناعي متطوّرة جديدة، تشمل: تقنية NVIDIA DLSS المصمّمة لتحسين الصور، وتقنية NVIDIA Reflex المصمّمة لتحسين زمن استجابة النظام أثناء تشغيل الألعاب الإلكترونية، وتقنية NVIDIA Broadcast المصمّمة لتحسين بث الفيديوهات، ودعم تسريع عمل وحدة معالجة الرسوميات بدرجة كبيرة في مجموعة واسعة من التطبيقات المبتكرة.

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